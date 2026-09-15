EJAE bị tố chê LE SSERAFIM hát dở

Ngày 14/9 (giờ Hàn Quốc), LE SSERAFIM phát hành phiên bản remix mới của ca khúc Made My Night, với sự góp giọng của EJAE. Sự kết hợp giữa nhóm nhạc nữ K-pop và nữ ca sĩ được biết đến qua KPop Demon Hunters nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tuy nhiên, không lâu sau khi sản phẩm lên sóng, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến màn hợp tác phát sinh tranh cãi.

Theo nội dung được một số tài khoản mạng xã hội lan truyền, một cư dân mạng tự nhận là sinh viên Berklee College of Music kể lại sự việc được cho là xảy ra trong buổi thuyết trình của EJAE tại trường vào năm 2024.

Người đăng bài cho biết đã tham dự buổi thuyết trình, nơi một sinh viên mở bản demo và chia sẻ ý định cân nhắc gửi ca khúc cho LE SSERAFIM hoặc Hwasa, thành viên nhóm MAMAMOO.

EJAE được cho là đã khuyên sinh viên không nên gửi bài hát cho LE SSERAFIM vì nhận xét nhóm hát không tốt. Theo lời kể này, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng người sáng tác cần cân nhắc quãng giọng của nghệ sĩ khi lựa chọn người thể hiện ca khúc, đồng thời cho rằng bản demo phù hợp với Hwasa hơn.

Dù chưa có bằng chứng độc lập xác nhận phát ngôn nói trên, câu chuyện vẫn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng những nhận xét bị cáo buộc là thiếu tôn trọng đối với LE SSERAFIM.

Bên cạnh những phản ứng chỉ trích, không ít khán giả cũng tỏ ra thận trọng trước thông tin đang lan truyền. Họ đặt câu hỏi về nguồn gốc bài đăng, danh tính người kể chuyện và lý do một phát ngôn gây tranh cãi như vậy không được biết đến rộng rãi trong thời gian dài.

Đáng chú ý, một buổi livestream chung gần đây trên Instagram giữa EJAE và Yunjin, thành viên LE SSERAFIM, càng khiến cuộc tranh luận trở nên phức tạp. Trong buổi giao lưu, EJAE từng công khai dành lời khen cho giọng hát của Yunjin trong một ca khúc mà cô tham gia đồng sáng tác.

Tương tác tích cực này được một số người hâm mộ xem là yếu tố khiến cáo buộc trên Weibo cần được kiểm chứng kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, bản thân một lời khen trong quá khứ cũng không đủ để xác nhận hay phủ nhận hoàn toàn một phát ngôn được cho là đã xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, nội dung cáo buộc vẫn chưa được xác minh qua nguồn chính thức. Chưa có thông tin cho thấy EJAE hoặc LE SSERAFIM đưa ra phản hồi công khai về câu chuyện.

Vì vậy, tranh cãi xoay quanh bản remix Made My Night hiện vẫn dừng ở mức những lời kể và phản ứng trên mạng xã hội. Khi chưa có thêm bằng chứng đáng tin cậy, việc khẳng định EJAE thực sự đưa ra những nhận xét bị cáo buộc là chưa có cơ sở. Màn hợp tác giữa hai bên vì thế tiếp tục nhận được sự quan tâm, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về cách thông tin chưa kiểm chứng có thể tác động đến hình ảnh nghệ sĩ và phản ứng của công chúng.