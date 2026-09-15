Cô bé 8 tuổi ba lần nhận vé vàng vào chung kết MC nhí toàn quốc 2026

Tuệ Anh hiện là học sinh lớp 3A, Trường TH, THCS&THPT Văn Lang, Quảng Ninh.

Yêu thích sân khấu từ nhỏ, Tuệ Anh sớm làm quen với nhiều loại hình nghệ thuật như dẫn chương trình, biểu diễn thời trang và piano. Dù mới 8 tuổi, cô bé đã giành giải Triển vọng tại Cuộc thi Piano Giai điệu mùa thu lần thứ XV năm 2025, đồng thời tham gia trình diễn tại Global Fashion Week Allstars 2026 và Vietnam Iconic Runway.

Tuệ Anh tại vòng Bán kết.

Ở lĩnh vực dẫn chương trình, Tuệ Anh từng giành danh hiệu Á quân MC nhí truyền hình 2025 và Á quân MC nhí Kidverse Festival 2026.

Cô bé cũng đảm nhận vai trò MC chính tại Fashion Show “Rực rỡ” ở Hà Nội và làm người dẫn chương trình khám phá tại VinWonders Vũ Yên, Hải Phòng.

Tuệ Anh tại vòng Tứ kết.

Những trải nghiệm này giúp Tuệ Anh rèn luyện giọng nói, khả năng làm chủ sân khấu và kỹ năng tương tác với khán giả.

Đáng chú ý, tại Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí toàn quốc 2026, Tuệ Anh là một trong những thí sinh hiếm hoi nhận “tấm vé vàng quyền lực” ở cả ba vòng: Tuyển chọn, Bán kết và Tứ kết. Chia sẻ trước thềm chung kết, Tuệ Anh cho biết rất vui khi những nỗ lực của mình được ghi nhận.

MC Thanh Mai trao vé vàng cho Tuệ Anh.

Tuy nhiên, việc bước thẳng vào chung kết cũng mang đến áp lực mới khi các thí sinh trong Top 20 đều có thế mạnh riêng. Tuệ Anh chọn biến áp lực thành động lực để tiếp tục cố gắng.

“Con không muốn biến áp lực thành nỗi sợ. Ở vòng chung kết, con sẽ tập trung thể hiện tốt nhất khả năng và được là chính mình trên sân khấu”, Tuệ Anh chia sẻ.

Với chủ đề “Sắc phục Việt – Dáng hình đất nước”, vòng chung kết giới thiệu 20 sắc phục, gắn với những lát cắt văn hóa từ núi rừng, bản làng, miền di sản đến đồng bằng và vùng sông nước. Mỗi phần thi kể một câu chuyện về lễ hội, phong tục, lao động, tín ngưỡng và các giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tuệ Anh và mẹ.

Để chuẩn bị, Tuệ Anh dành thời gian tìm hiểu văn hóa, trang phục các vùng miền, đồng thời luyện tập cách dẫn tự nhiên, phù hợp với nội dung được giao: “Con muốn phần thi có dấu ấn riêng của Tuệ Anh. Con mong mình không chỉ dẫn tốt mà còn truyền tải được cảm xúc, kể được một câu chuyện và thể hiện tình yêu dành cho Việt Nam”.

Vòng chung kết diễn ra vào đầu năm học nên gia đình Tuệ Anh phải cân đối giữa việc học và luyện tập. Chị Nguyễn Hà - mẹ của Tuệ Anh cho biết, học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu. Gia đình cùng con xây dựng thời gian biểu phù hợp, chủ yếu tranh thủ thời gian ngoài giờ học để chuẩn bị.

Tuệ Anh từng nhận nhiều giải thưởng về nghệ thuật như dẫn chương trình, biểu diễn thời trang và piano.

Theo chị Hà, giải thưởng không phải kỳ vọng duy nhất của gia đình. Điều quan trọng là qua từng vòng thi, Tuệ Anh ngày càng tự tin, có trách nhiệm với lựa chọn và nghiêm túc theo đuổi sở thích.

“Bố mẹ chỉ mong Tuệ Anh bước lên sân khấu chung kết với tâm thế tự tin, vui vẻ và dành trọn năng lượng cho niềm đam mê MC”, chị Hà cho hay.