Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời 2026. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Sự gặp gỡ giữa Nghĩa tình Phương Nam của VTV Nam Bộ và Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên mang ý nghĩa cộng hưởng rõ nét: một bên tạo sức lan tỏa bằng ngôn ngữ truyền hình và nghệ thuật; một bên kết nối, bảo trợ và đồng hành trực tiếp với các trẻ em.

Khi hai hành trình gặp nhau, cảm xúc trên sân khấu được nối dài thành hành động thiết thực, những câu chuyện riêng được nâng thành thông điệp cộng đồng, qua đó mở rộng khả năng kết nối nguồn lực và tiếp tục trao cho các em điểm tựa vững vàng trên hành trình trưởng thành.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Đông đảo nghệ sĩ Việt góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ảnh: BTC

Nội dung chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đan xen với phóng sự, câu chuyện đời thực, hoạt động giao lưu và trao quà cho các em mà chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành. Mỗi câu chuyện được kể không chỉ gợi nhắc về những khó khăn, thử thách đã qua mà còn làm nổi bật nghị lực sống, niềm tin và khát vọng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chương trình do Thúy Hằng và Tuấn Dương dẫn dắt.

Ban tổ chức cũng hé lộ dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận này: Đàm Vĩnh Hưng, MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Đức Tuấn, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Ngọc Linh, ca sĩ Quốc Đại, nhóm Mắt Ngọc, nhóm bè Cadillac, violinist Hoàng Rob, Á vương Hữu Đạt, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, ca sĩ Trúc Lai, ca sĩ Đăng Nguyên, MC Phùng Thế Phi, ca sĩ Tánh Linh, ca sĩ Xuân Thanh, MC Quốc Bình, ca sĩ Đạt Quảng, MC Huỳnh Trung Phong, MC Hải Sido, MC Lâm Hapbi, MC Ruby Nhi, MC Lý Ngô, MC Ngọc Tiên, đạo diễn Ruby Hồng Ngọc, nhiếp ảnh Thanh Vân, MC Lý Tài Lập, MC Nguyên Khang, biên đạo múa Nguyễn Bảo, nhiếp ảnh Võ Sĩ Điều, diễn viên Hồ Giang Bảo Sơn, diễn viên Trang Tuyền, bé Lý Gia Hân, vũ đoàn Hải Âu.

Với Đàm Vĩnh Hưng, việc hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sau Covid-19 là điều ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ không chỉ tạo nên mạch cảm xúc thông qua những tiết mục biểu diễn, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình đến với cộng đồng. Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Tình nghĩa, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là tinh thần tuyệt vời của người Việt Nam mình. Do đó, khi nhận được lời mời tham gia chương trình, Hưng nhận lời tham gia ngay để cùng chung tay chia sẻ với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống”.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, dù Covid-19 đã đi qua nhưng để lại nhiều hệ lụy. Vậy nên chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời càng thêm ý nghĩa khi hướng sự quan tâm đến những người kém may mắn sau đại dịch.

Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút, thứ tư ngày 16.9.2026 tại Công viên số 1 (đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM), được trực tiếp trên VTV9, VTV10. Thông qua chương trình, VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên mong muốn kết nối các nguồn lực, để những câu chuyện tử tế không dừng lại trên sân khấu mà được lan tỏa sâu rộng trong đời sống.