Tại Hàn Quốc, hơn 8/10 người dùng mạng xã hội yêu cầu nội dung và quảng cáo được tạo ra bằng AI cần phải được dán nhãn rõ ràng. Con số này cho thấy vấn đề không còn đơn thuần nằm ở chuyện người dùng thích hay không thích AI, mà đang chuyển thành câu hỏi lớn hơn về tính xác thực và niềm tin trên môi trường số.

Ảnh minh hoạ: AI

Trí tuệ nhân tạo đang giúp sản xuất hình ảnh, video, văn bản và quảng cáo nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng chính khả năng tạo ra những sản phẩm ngày càng giống thật lại đang đặt ra một câu hỏi lớn rằng người dùng còn biết tin vào điều gì trên mạng.

Theo một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Opensurvey công bố, 85,6% trong số 900 người dùng YouTube, Instagram và TikTok cho biết các nền tảng mạng xã hội nên công khai liệu một nội dung có được tạo ra bằng AI hay không. Đáng chú ý, 54,1% cho rằng việc gắn nhãn là hoàn toàn cần thiết.

Mức độ đồng thuận cao trên cả ba nền tảng. Tỷ lệ người dùng ủng hộ việc công khai nội dung AI đạt 88% trên YouTube, 85,3% trên Instagram và 83,3% trên TikTok. Những con số này cho thấy sự hoài nghi không tập trung ở một cộng đồng hay nền tảng riêng lẻ, mà phản ánh một mối quan tâm rộng hơn đối với cách nội dung kỹ thuật số đang được sản xuất và phân phối.

Đáng chú ý hơn là cảm nhận của người dùng đối với chính nội dung do AI tạo ra. Gần một nửa số người được hỏi (49,9%) cho biết, những nội dung này tạo cảm giác giả tạo hoặc khó chịu. Trong khi đó, 39% nghi ngờ tính xác thực của thông tin và 33,8% cho rằng việc không công khai sử dụng AI khiến họ mất niềm tin vào nội dung.

Ngược lại, chỉ 11,4% mô tả nội dung AI là sáng tạo, 10,4% cho rằng chúng thú vị và 9,6% cảm thấy mới lạ. Khoảng cách giữa cảm giác hoài nghi và cảm nhận tích cực là một tín hiệu đáng chú ý với nhiều người dùng, vấn đề không nằm ở việc AI có thể tạo ra nội dung hấp dẫn đến đâu, mà là họ có thể tin vào nội dung đó đến mức nào.

Sự hoài nghi cũng lan sang quảng cáo, 13,2% cho rằng quảng cáo gây chú ý vì có vẻ được tạo bằng AI, 20,7% nhận thấy nội dung quảng cáo bị phóng đại. Người dùng mong muốn minh bạch hơn, 37,8% yêu cầu thông báo rõ bài đăng có sử dụng AI hay không, trong khi 33,7% muốn quảng cáo và nội dung tài trợ được nhận diện rõ ràng.

Khi ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó phân biệt, minh bạch về nguồn gốc nội dung không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện để duy trì niềm tin. AI có thể giúp tạo nội dung nhanh và hấp dẫn hơn, nhưng chỉ sự công khai rõ ràng về cách công nghệ được sử dụng mới có thể giúp người dùng tiếp tục tin vào những gì họ nhìn thấy trên mạng.