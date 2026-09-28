[Infographic] Những thay đổi liên quan đến VNeID từ 28/9/2026

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

TUỆ LÂM