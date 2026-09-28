Hà Nội nghiên cứu thử nghiệm 'taxi bay' phát triển kinh tế tầm thấp

Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế tầm thấp, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá tự hành - Ehang.

Theo thoả thuận, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá tự hành EHang, góp phần xây dựng mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp của TP Hà Nội.

Hà Nội đang thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế tầm thấp.

Hai bên cùng đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tiến hành thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S, xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái và xây dựng mô hình trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chia thành 4 giai đoạn. Đồng thời, nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp sau khi có kết quả thử nghiệm có kiểm soát và được đánh gía đạt hiệu quả.

Hai bên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật về vận hành thiết bị bay không người lái; xây dựng trung tâm vận hành và quản lý về thiết bị bay thẳng đứng eVTOL, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về vận hành, an toàn bay; chuyển giao công nghệ, hướng tới làm chủ công nghệ, trao đổi chuyên môn và kiến thức kỹ thuật.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ, mô hình thử nghiệm taxi bay hiện chưa có tiền lệ và quyết định đồng hành này là bước đi vô cùng mạnh mẽ của chính quyền TP Hà Nội, nhằm tạo ra động lực kinh tế mới, kéo theo sự phát triển của hàng loạt lĩnh vực như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực, đặc biệt là ngành kỹ thuật hàng không mới, đồng thời góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ùn tắc giao thông cho thành phố.

Ông Trương Việt Dũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Hưng Việt phối hợp cùng đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất các thủ tục đề xuất thí điểm theo mô hình sandbox trình thành phố xem xét, phê duyệt.