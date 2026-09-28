Những điều cần lưu ý khi chuyển tiền qua ATM

Sự tiện lợi và những rủi ro tiềm ẩn khi chuyển tiền qua ATM

Máy ATM mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng. Bạn có thể thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, chỉ với một chiếc thẻ ngân hàng và mã PIN. Điều này đặc biệt hữu ích trong những trường hợp khẩn cấp hoặc khi bạn không có thời gian đến ngân hàng trong giờ hành chính. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này cũng mở ra cánh cửa cho những rủi ro nếu người dùng không đủ cảnh giác. Các rủi ro phổ biến bao gồm:

Nhầm lẫn thông tin người nhận: Đây là lỗi thường gặp nhất, dẫn đến việc chuyển tiền sai tài khoản, gây khó khăn và mất thời gian để thu hồi.

Lộ thông tin cá nhân/mã PIN: Nếu không cẩn thận, thông tin thẻ và mã PIN có thể bị kẻ gian lợi dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Lỗi kỹ thuật từ máy ATM: Mặc dù hiếm gặp, nhưng các lỗi như nuốt thẻ, không in biên lai, hoặc giao dịch không thành công nhưng tiền vẫn bị trừ là những tình huống có thể xảy ra.

Các chiêu trò lừa đảo: Kẻ gian ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau để lừa đảo người dùng chuyển tiền hoặc chiếm đoạt thông tin tài khoản.

Để hạn chế tối đa những rủi ro này, việc nắm vững các nguyên tắc an toàn là vô cùng cần thiết.

Kiểm tra kỹ thông tin người nhận

Sai sót trong việc nhập thông tin người nhận là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các rắc rối khi chuyển tiền qua ATM. Một khi tiền đã được chuyển đi, việc thu hồi lại vô cùng phức tạp và tốn thời gian, thậm chí có thể không thành công nếu người nhận không hợp tác. Do đó, hãy luôn tuân thủ nguyên tắc “kiểm tra ba lần” trước khi xác nhận giao dịch.

Tên chủ tài khoản

Sau khi nhập số tài khoản hoặc số thẻ của người nhận, hệ thống ATM sẽ hiển thị tên chủ tài khoản. Hãy đối chiếu tên này với tên người mà bạn định chuyển tiền. Đảm bảo rằng tên hiển thị là chính xác, không sai một ký tự nào. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển tiền cho Nguyễn Văn A, hãy chắc chắn rằng màn hình hiển thị đúng “NGUYEN VAN A” hoặc “NGUYEN V. A” tùy theo cách hiển thị của từng ngân hàng. Tránh nhầm lẫn giữa các tên tương tự như Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị A.

Số tài khoản/số thẻ

Đây là thông tin quan trọng nhất. Hãy nhập số tài khoản hoặc số thẻ một cách cẩn thận, chậm rãi và kiểm tra lại từng con số. Một sai sót nhỏ trong dãy số cũng có thể khiến tiền của bạn đi nhầm vào một tài khoản khác. Nếu có thể, hãy yêu cầu người nhận gửi thông tin tài khoản dưới dạng văn bản (tin nhắn, email) để bạn có thể sao chép hoặc đối chiếu dễ dàng hơn, tránh lỗi đánh máy.

Tên ngân hàng

Đảm bảo rằng bạn chọn đúng tên ngân hàng của người nhận. Mặc dù nhiều hệ thống ATM hiện nay có thể tự động nhận diện ngân hàng khi bạn nhập số tài khoản, nhưng việc kiểm tra lại vẫn là cần thiết. Một số ngân hàng có tên gần giống nhau hoặc có các chi nhánh khác nhau, việc xác nhận đúng ngân hàng sẽ giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn.

Số tiền

Trước khi nhấn xác nhận, hãy kiểm tra lại số tiền bạn muốn chuyển. Đảm bảo rằng số tiền hiển thị trên màn hình khớp với số tiền bạn định gửi, bao gồm cả các số 0. Một lỗi nhỏ trong việc thêm hoặc bớt số 0 có thể dẫn đến việc chuyển thừa hoặc thiếu tiền, gây ra những phiền phức không đáng có.

Bảo mật thông tin cá nhân và giao dịch

Bảo mật thông tin cá nhân và mã PIN là yếu tố then chốt để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi sự dòm ngó của kẻ gian. Luôn giữ bí mật mã PIN và cẩn trọng trong mọi thao tác tại máy ATM.

Che chắn khi nhập PIN

Khi nhập mã PIN, hãy dùng tay còn lại hoặc ví, túi xách để che chắn bàn phím. Điều này ngăn chặn những kẻ gian đứng gần hoặc các camera ẩn có thể ghi lại mã PIN của bạn. Đây là một thói quen đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để bảo vệ thông tin cá nhân.

Không tiết lộ thông tin cho người lạ

Tuyệt đối không tiết lộ mã PIN, số thẻ, hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào khác cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an, hoặc cơ quan nhà nước qua điện thoại, tin nhắn hay email. Ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mã PIN hoặc thông tin bảo mật qua các kênh này.

Cảnh giác với các thiết bị lạ gắn trên ATM

Trước khi thực hiện giao dịch, hãy quan sát kỹ khe đọc thẻ và bàn phím của máy ATM. Nếu phát hiện bất kỳ thiết bị lạ nào được gắn vào (như thiết bị đọc trộm thẻ – skimmer, hoặc camera siêu nhỏ), tuyệt đối không thực hiện giao dịch và thông báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Những thiết bị này thường được kẻ gian sử dụng để sao chép thông tin thẻ và mã PIN của bạn.

Lưu giữ bằng chứng giao dịch

Biên lai giao dịch là bằng chứng quan trọng nhất cho việc bạn đã thực hiện giao dịch thành công. Đừng bao giờ vứt bỏ biên lai ngay tại ATM.

Biên lai giao dịch

Luôn chọn in biên lai sau mỗi giao dịch chuyển tiền. Giữ biên lai cẩn thận cho đến khi bạn xác nhận rằng người nhận đã nhận được tiền. Biên lai này sẽ là bằng chứng không thể chối cãi nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc sự cố nào xảy ra. Trên biên lai thường có các thông tin quan trọng như số tài khoản người gửi, người nhận, số tiền, thời gian giao dịch và mã giao dịch.

Chụp ảnh màn hình (nếu có)

Một số máy ATM hiện đại hoặc ứng dụng ngân hàng di động cho phép bạn chụp ảnh màn hình xác nhận giao dịch. Nếu có thể, hãy tận dụng tính năng này để có thêm một lớp bằng chứng dự phòng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn chụp ảnh màn hình một cách kín đáo và an toàn, không để lộ thông tin nhạy cảm cho người khác.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi

Kẻ gian ngày càng sáng tạo ra nhiều thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào sự thiếu cảnh giác của người dùng. Việc nhận biết và phòng tránh các chiêu trò này là vô cùng quan trọng.

Lừa đảo qua điện thoại/tin nhắn

Kẻ gian thường giả mạo ngân hàng, cơ quan công an, hoặc các tổ chức uy tín để gửi tin nhắn/cuộc gọi yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, hoặc yêu cầu bạn truy cập vào một đường link lạ. Tuyệt đối không làm theo các yêu cầu này. Ngân hàng và các cơ quan nhà nước sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại hay tin nhắn.

Lừa đảo giả mạo ngân hàng

Một số kẻ gian tạo ra các trang web hoặc ứng dụng giả mạo ngân hàng, có giao diện giống hệt trang web/ứng dụng thật. Khi bạn truy cập và nhập thông tin đăng nhập, chúng sẽ chiếm đoạt tài khoản của bạn. Luôn kiểm tra kỹ địa chỉ website (URL) và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức (App Store, Google Play).

Lừa đảo “nhầm lẫn” chuyển tiền

Kẻ gian cố tình chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của bạn, sau đó liên hệ và yêu cầu bạn chuyển trả lại với lý do “chuyển nhầm”. Mục đích của chúng là để bạn chuyển tiền vào một tài khoản lừa đảo khác, hoặc để thu thập thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý, không tự ý chuyển trả tiền cho người lạ.

Xử lý khi gặp sự cố hoặc nhầm lẫn

Dù đã cẩn thận đến đâu, đôi khi vẫn có những sự cố không mong muốn xảy ra. Điều quan trọng là bạn phải biết cách xử lý nhanh chóng và đúng quy trình.

Liên hệ ngân hàng ngay lập tức

Nếu bạn phát hiện mình đã chuyển tiền nhầm tài khoản, hoặc gặp bất kỳ lỗi kỹ thuật nào từ máy ATM (nuốt thẻ, không in biên lai, tiền bị trừ nhưng giao dịch không thành công), hãy liên hệ ngay với tổng đài hỗ trợ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ của bạn. Cung cấp đầy đủ thông tin về giao dịch (thời gian, địa điểm ATM, số tiền, số tài khoản người nhận/gửi, mã giao dịch trên biên lai nếu có).

Quy trình tra soát giao dịch

Ngân hàng sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình tra soát giao dịch. Bạn sẽ cần điền vào một mẫu đơn tra soát và cung cấp các bằng chứng liên quan (biên lai, ảnh chụp màn hình). Ngân hàng sẽ tiến hành xác minh thông tin và liên hệ với ngân hàng của người nhận (trong trường hợp chuyển tiền liên ngân hàng) để yêu cầu hỗ trợ thu hồi tiền.

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý các yêu cầu tra soát giao dịch có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào độ phức tạp của vụ việc và chính sách của từng ngân hàng. Hãy kiên nhẫn và thường xuyên theo dõi tình trạng xử lý với ngân hàng của bạn.