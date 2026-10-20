Thu hẹp khoảng cách giới

Phụ nữ dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh tiếp cận thông tin công nghệ số.

Gỡ những rào cản từ nhận thức và tập quán

Trong không gian sinh hoạt của Hội Nàng dâu dòng họ Hoàng, dân tộc Tày, thôn Yên Lập, xã Yên Thành, những câu chuyện gia đình được sẻ chia bằng sự chân tình, gần gũi. Thành lập năm 2016, với hơn 40 thành viên, Hội là nơi các thế hệ phụ nữ trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm êm, gìn giữ nếp sống văn hóa và hóa giải những khác biệt giữa mẹ chồng, nàng dâu.

Chị Hoàng Thị Sinh, Hội trưởng Hội Nàng dâu dòng họ Hoàng, cho biết: “Ở đây, kinh nghiệm của người đi trước được trao truyền, suy nghĩ của thế hệ trẻ được lắng nghe và tôn trọng. Các thành viên còn tham gia hòa giải, kịp thời tháo gỡ bất đồng, ngăn mâu thuẫn kéo dài; vận động người thân chấp hành pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn sự bình yên, đoàn kết trong mỗi gia đình”.

Không chỉ chăm lo hạnh phúc gia đình, chị em còn hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Chị Hoàng Thị Tám cho hay: “Sau khi thành công với mô hình nuôi vịt bầu cổ xanh bản địa, tôi đã hướng dẫn hội viên kỹ thuật chăn nuôi, cách lựa chọn con giống, nguồn thức ăn và quản lý chi phí. Theo tính toán, nuôi 200 con vịt trong 4 - 6 tháng có thể thu lãi từ 20 - 25 triệu đồng nếu thuận lợi về đầu ra và kiểm soát tốt thu chi và chú trọng phòng bệnh để hạn chế rủi ro”.

Từ hiệu quả thực tế, hơn 25 mô hình Hội Nàng dâu tự quản đã được nhân rộng tại 7 xã: Tiên Nguyên, Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Bằng Lang, Xuân Giang và Tiên Yên. Qua đó, những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình được gìn giữ, tạo điều kiện để phụ nữ gắn kết, giúp nhau vươn lên, hướng tới cuộc sống bình đẳng và tự chủ hơn.

Toàn tỉnh hiện có 126 cơ sở hội, với 269.636 hội viên phụ nữ; trong đó, 194.171 hội viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 72%. Xuất phát từ đặc điểm địa bàn và đời sống hội viên, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trong công tác bài trừ hủ tục, các cấp Hội đã tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cho 186.990 lượt người. Hội cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động một số hộ theo đạo quay trở lại thực hành phong tục truyền thống; vận động hoãn hôn thành công đối với 149 cặp chưa đủ tuổi kết hôn; tổ chức cho 637 hội viên, phụ nữ ký cam kết không để con tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các cơ sở Hội duy trì 2.762 câu lạc bộ, tổ, nhóm, mô hình hoạt động thường xuyên. Nội dung tập trung vào xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, hạnh phúc; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; phòng ngừa vi phạm pháp luật; ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Các hoạt động văn nghệ, dân vũ, thể thao cũng tạo không gian giao lưu, giúp chị em nâng cao sức khỏe, tăng cường gắn kết, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hội Nàng dâu dòng họ Hoàng, dân tộc Tày, thôn Yên Lập, xã Yên Thành giúp nhau kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, gìn giữ nếp sống văn minh.

Phát huy tiếng nói, trao quyền cho phụ nữ

Trong tháng 10-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã như: Sơn Dương, Hàm Yên, Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo diễn đàn để chị em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và đề xuất các vấn đề cần quan tâm. Qua đó, Hội kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tham gia góp ý xây dựng chính sách, phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết những nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ. Từ năm 2025 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 56 lớp tập huấn, truyền thông cho 2.271 người về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình “Địa chỉ tin cậy” và câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Cùng với lắng nghe từ cơ sở, việc trao quyền cho phụ nữ còn được cụ thể hóa bằng những mô hình hỗ trợ, giúp chị em có thêm nguồn lực cải thiện điều kiện sống. Nổi bật là mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” thu hút 2.089 hội viên tham gia, với số tiền tiết kiệm trên 1,69 tỷ đồng; nhóm “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế” đã vận động được 85,6 triệu đồng và 48.768 viên gạch. Nguồn lực được hình thành từ sự đóng góp của hội viên đã góp phần thực hiện các công trình dân sinh, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh, mua sắm vật dụng gia đình, làm chuồng chăn nuôi.

Đồng chí Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Bên cạnh việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, ngày càng có những mô hình phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Trong đó, nhiều chị em đã chủ động tìm hiểu thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa. Trên cơ sở đó, Hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn và ứng dụng chuyển đổi số, giúp phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng”.

Những chuyển biến đó đang lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Tuyên Quang năng động, tự chủ, giàu nghị lực, không ngừng vươn lên khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.