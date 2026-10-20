Hành trình của 2 nữ doanh nhân Việt phát triển thương hiệu trên TMĐT

Xây dựng thương hiệu không chỉ cần sản phẩm chất lượng mà còn đòi hỏi khả năng thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, thích ứng với thay đổi của thị trường và xác định chiến lược dài hạn.

Đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong hành trình kinh doanh của chị Nguyễn Hoàng Thanh Nga, đồng sáng lập kiêm quản lý thương hiệu OLV, và chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, đồng sáng lập thương hiệu Nệm Sơn.

Tuy xuất phát điểm khác nhau, cả hai đều chủ động tận dụng thương mại điện tử (TMĐT) để tiếp cận thêm tệp khách hàng tiềm năng, củng cố hoạt động kinh doanh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu của doanh nghiệp. Câu chuyện của chị Thanh Nga và chị Hồng Thủy là minh chứng cho tinh thần chủ động, kinh nghiệm và sự kiên định của nữ doanh nhân Việt trên hành trình nắm bắt cơ hội phát triển thương hiệu trên TMĐT.

OLV: Phát triển thương hiệu thời trang bám sát nhu cầu khách hàng

Sáng lập OLV vào năm 2015, hai chị em Thanh Hằng và Thanh Nga hướng đến xây dựng thương hiệu thời trang đáp ứng đa dạng nhu cầu của phái đẹp, từ đi làm, đi học, dạo phố đến dự tiệc.

Nhận thấy tiềm năng của mua sắm trực tuyến, OLV bắt đầu kinh doanh trên Shopee vào năm 2017. Trong giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh truyền thống và ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến, gian hàng OLV trên Shopee trở thành kênh quan trọng giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng và duy trì đà tăng trưởng.

Theo chị Thanh Nga, giai đoạn này cũng là minh chứng cho tiềm năng của TMĐT, qua đó tạo động lực để thương hiệu tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Sau 9 năm, gian hàng trên Shopee của OLV giờ đây có hơn 240.000 lượt theo dõi.

“Một trong những thách thức khi kinh doanh thời trang trên TMĐT là khách hàng không thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi mua. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu kinh doanh trực tuyến, chúng tôi chú trọng đầu tư vào hình ảnh sản phẩm và cung cấp bảng kích cỡ chi tiết. Những năm gần đây, OLV cũng đẩy mạnh hoạt động livestream trên Shopee, giúp khách hàng quan sát trực quan hơn về chất liệu vải, phom dáng, từ đó dễ dàng hình dung sản phẩm và đưa ra lựa chọn phù hợp”, chị Thanh Nga chia sẻ.

Bên cạnh đó, OLV còn tận dụng công cụ của Shopee để tìm hiểu rõ hơn hành vi mua sắm của người dùng và sản phẩm đang là xu hướng. Những thông tin này giúp thương hiệu điều chỉnh kế hoạch sản xuất và danh mục hàng hóa sát hơn với nhu cầu thực tế.

OLV cũng khai thác thêm chương trình trên Shopee như chiến dịch sale ngày đôi, flash sale và quảng cáo, đồng thời kết hợp Shopee Live, Shopee Video và tiếp thị liên kết để giới thiệu bộ sưu tập và tương tác với khách hàng qua nhiều hình thức khác nhau.

Chị Thanh Nga đánh giá cao sự đồng hành của Shopee trong quá trình thương hiệu phát triển trên TMĐT.

Nỗ lực của chị Thanh Nga và đội ngũ đã mang lại kết quả tích cực. Theo đó, doanh thu nửa đầu năm 2026 của OLV trên Shopee tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, OLV dự định mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời hướng tới trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu trên Shopee. Từ kinh nghiệm kinh doanh thực tế, theo chị Thanh Nga, việc duy trì bản sắc thương hiệu riêng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và linh hoạt thích ứng với yêu cầu của người dùng là yếu tố thiết yếu để phát triển dài hạn trên TMĐT.

Nệm Sơn: Bước chuyển mình từ thương hiệu sản xuất lên đường đua TMĐT

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nệm, trong đó có hơn 15 năm chuyên về nệm cao su thiên nhiên, chị Nguyễn Thị Hồng Thủy vẫn không ngừng tìm kiếm hướng đi mới để phát triển Nệm Sơn - doanh nghiệp và cũng là tâm huyết của vợ chồng chị cùng nhau gây dựng. Tháng 6/2025, chị Thủy quyết định đẩy mạnh đầu tư vào gian hàng Nệm Sơn trên Shopee, đưa sản phẩm của thương hiệu đến đông đảo khách hàng trên cả nước.

Nhận thấy người dùng có thể gặp khó khăn khi lựa chọn sản phẩm nệm có giá trị cao nếu không trực tiếp xem và trải nghiệm, Nệm Sơn chú trọng cung cấp thông tin minh bạch về thông số kỹ thuật, chứng nhận chất lượng và quy trình sản xuất. Thương hiệu cũng xây dựng tiêu chuẩn đóng gói riêng, kết hợp phương thức vận chuyển cồng kềnh trên Shopee, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dùng.

Nệm Sơn đảm bảo quy trình đóng gói chỉn chu cho đơn hàng trên Shopee.

Ngoài ra, chị Hồng Thủy nhận thấy hiệu quả của việc tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua Shopee Live. “Tôi ấn tượng nhất với Shopee Live bởi đây là công cụ giúp chúng tôi tương tác trực tiếp, nhanh chóng giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng cách lựa chọn sản phẩm nệm phù hợp. Đồng thời, việc kết hợp livestream với chương trình ưu đãi của Shopee cũng thúc đẩy quyết định mua hàng của người dùng, từ đó gia tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi cho gian hàng”, chị cho biết.

Phản hồi từ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Nệm Sơn trên Shopee. Với chị Hồng Thủy, những đánh giá đầu tiên từ người mua là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, mang đến thông tin hữu ích về trải nghiệm thực tế của khách hàng, đồng thời khích lệ đội ngũ tiếp tục cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Đến nay, gian hàng Nệm Sơn trên Shopee nhận hơn 1.500 lượt đánh giá sản phẩm, đạt trung bình 4,9/5 sao.

Theo chị Thủy, Shopee giúp thương hiệu mở rộng thị trường và vận hành chuyên nghiệp hơn.

Trong thời gian tới, Nệm Sơn đặt mục tiêu củng cố hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh tiếp thị và nâng cao dịch vụ hậu mãi. Với chị Thủy, đây là bước tiến quan trọng trên hành trình xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh và tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dù lựa chọn hướng đi khác nhau, chị Thanh Nga và chị Hồng Thủy đều vận dụng kinh nghiệm cùng khả năng thấu hiểu khách hàng để phát triển thương hiệu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Với sự hỗ trợ từ công cụ và chương trình của Shopee, cả hai thương hiệu OLV và Nệm Sơn đang tiếp tục phát huy thành quả đạt được, hướng đến giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Câu chuyện của chị Thanh Nga và chị Hồng Thủy cũng cho thấy TMĐT đang mở ra cơ hội mới cho thương hiệu Việt, tạo điều kiện để ngày càng nhiều doanh nghiệp phát triển dài hạn.