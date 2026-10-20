Kiều hối TP.HCM đảo chiều ấn tượng trong quý 3

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Dòng kiều hối chảy về trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước vừa ghi nhận một bước ngoặt quan trọng sau chuỗi tháng ngày chững lại.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong quý 3/2026 đạt hơn 2,83 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, giúp thu hẹp đáng kể mức sụt giảm chung của 9 tháng đầu năm.

Kết quả này đánh dấu sự phục hồi rõ rệt của dòng vốn ngoại sau hai quý đầu năm liên tiếp sụt giảm hai chữ số. Sự gia tăng của dòng tiền từ nước ngoài chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường châu Á, trong đó diễn biến đồng Won Hàn Quốc tăng giá so với USD đóng vai trò tác động đáng kể. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ cuối năm cũng kích thích nhu cầu chuyển tiền phục vụ đầu tư và tiêu dùng trong nước.

Xét theo cơ cấu, châu Á tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về quy mô nguồn cung khi chiếm gần 59,1% tổng lượng kiều hối chuyển về địa bàn. Châu Mỹ đứng thứ hai với tỷ trọng tương đương hơn một phần tư tổng nguồn vốn, trong khi phần còn lại đến từ châu Âu và châu Đại Dương. Các tổ chức kinh tế trực tiếp chi trả ngoại tệ chiếm đa số trong phương thức chuyển giao, vượt trội hơn kênh tổ chức tín dụng truyền thống.

Lượng ngoại tệ dồi dào đổ về thị trường nội địa vào thời điểm này đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố cán cân thanh toán và ổn định tỷ giá. Khi các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu và chi tiêu dịp lễ Tết bước vào cao điểm, nguồn cung ngoại tệ bổ sung giúp giảm bớt áp lực thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Dù lũy kế 9 tháng vẫn ghi nhận mức giảm khoảng 13,8% so với cùng kỳ, đà bứt tốc trong quý 3 tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mốc dự báo cả năm đạt từ 9,5 đến 9,8 tỷ USD.