Thấy biết như thật

Sự việc bên ngoài chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng câu chuyện do tâm dựng lên có thể đeo bám ta suốt nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày.

Từ một điều giản đơn, ta thêm vào đó là thành kiến, nỗi tổn thương và mong muốn bảo vệ bản thân. Từ những lớp suy diễn này khiến đời sống trở nên nặng nề và phức tạp hơn bản thân sự việc vốn có. Dẫn đến rơi vào hai thái cực thu mình hoặc phản ứng thái quá, khi đối diện với thực trạng đang vận hành liên tục trước mắt chúng ta.

Hàng ngày, con người tiếp nhận một lượng thông tin rất lớn. Mạng xã hội, tin nhắn, thư điện tử và những cuộc trao đổi vội vàng ngắn ngủi khiến ta thường phản ứng trước khi kịp nhìn rõ điều đang xảy ra. Ta dễ kết luận về một người qua một bức ảnh, một hành động hoặc một câu viết ngắn mà chưa được đặt trong hoàn cảnh đầy đủ. Khi tâm đã vội vàng phán xét thì đồng nghĩa là sự thật dần bị che khuất. Ta không còn được tiếp xúc với sự việc như nó hiện tiền đang là, mà tiếp xúc với hình ảnh do chính mình tạo dựng nên. Đây là nơi lời dạy Đức Phật dành cho Tôn giả Bāhiya trở nên gần gũi và có giá trị thiết thực với chúng ta, như một phương thuốc chữa trị cho những tâm hồn đang bị bao vây bởi những sự suy diễn. Lời dạy ấy hướng chúng ta trở về với khả năng nhận biết trực tiếp, giúp phá tan những lớp sương mù của tưởng tượng và thành kiến đang che phủ thực tại. Nếu không có sự tỉnh giác này, tâm trí sẽ dẫn ta rong ruổi khắp mọi nơi, càng đi càng xa rời hiện tại, trong khi chân lý mà ta hằng tìm kiếm lại đang hiện hữu ngay đây.

Khi gặp Đức Phật, Bāhiya ba lần khẩn thiết xin được nghe pháp. Sau khi được chỉ dạy, Ngài chứng quả A-la-hán. Nội dung cốt lõi của lời dạy là: “Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết”. Lời dạy này không khuyến khích con người ta sống vô cảm, ngừng suy nghĩ hay từ bỏ khả năng phân biệt. Điều quan trọng là nhận biết điều đang diễn ra mà không vội dựng thêm ý niệm về một chủ thể ta đang thấy, đang nghe hay đang cảm nhận.

Khi mắt tiếp xúc với hình ảnh, tai tiếp xúc với âm thanh hoặc tâm tiếp nhận một lời nói, ban đầu chỉ có một cái biết đang xuất hiện. Sau đó, ký ức và thói quen bắt đầu can thiệp. Rồi ta đặt tên cho sự việc, so sánh nó, xác định điều ấy thuận hay nghịch với mong muốn của mình rồi bắt đầu hình thành yêu ghét. Có thể gọi phần đầu là kinh nghiệm trực tiếp, còn phần sau là những lớp diễn giải được tâm thêm vào. Cách phân biệt này giúp ta quan sát tiến trình tâm lý rõ hơn, nhưng cần hiểu đây là một phương pháp ứng dụng.

Khổ đau thường lớn lên trong khoảng cách giữa sự việc và câu chuyện ta kể về sự việc ấy. Một người thân im lặng có thể chỉ vì mệt mỏi, nhưng ta lại cho rằng họ đang giận mình. Một đồng nghiệp góp ý về công việc có thể muốn cùng tìm giải pháp tốt hơn, nhưng ta nghe thành lời phủ nhận năng lực. Một bình luận trên mạng có thể được viết trong lúc nóng giận, nhưng ta vội cho đó là toàn bộ nhân cách của người viết. Tâm không dừng ở điều đã nghe và đã thấy. Nó tiếp tục nhớ lại, thêm thắt, dự đoán rồi tự tạo ra một chuỗi phản ứng nối tiếp nhau.

Thực tập lời dạy dành cho Tôn giả Bāhiya trước hết là tạo ra một khoảng lặng giữa tiếp xúc và phản ứng. Khoảng lặng ấy có thể chỉ kéo dài bằng một hơi thở. Khi nghe một lời trái ý ta chưa cần lập tức trả lời. Ta có thể nhận biết rằng cơ thể đang căng lên, nhịp tim đang nhanh hơn và tâm đang muốn chống trả. Ngay lúc này, ta chỉ cần nhận biết là cơn giận đang có mặt, chính sự thay đổi nhỏ trong cách nhìn giúp ta không hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Cơn giận vẫn hiện diện, nhưng nó trở thành một đối tượng được quan sát, không còn là mệnh lệnh thôi thúc ta phải hành động.

Khoảng lặng không làm vấn đề biến mất, nhưng tạo điều kiện để tuệ lực và định lực xuất hiện. Khi không bị phản ứng đầu tiên kéo đi, ta có thể tự hỏi mình đã nghe đúng chưa, có dữ kiện nào còn thiếu và người kia đang chịu áp lực gì. Nhìn rõ những yếu tố ấy không có nghĩa là phủ nhận cảm xúc hoặc chấp nhận mọi hành vi sai trái. Ta vẫn có thể trình bày quan điểm và yêu cầu sự tôn trọng, nhưng thực hiện điều đó bằng một tâm sáng suốt thay vì bằng cơn nóng giận che mờ đi lý trí.

Trong gia đình, sự thực tập này bắt đầu từ việc lắng nghe hết câu chuyện. Nhiều cuộc tranh cãi xảy ra vì mỗi người đang chuẩn bị lời phản bác trong khi người kia còn chưa nói xong. Khi cha mẹ vội cho rằng con cái bướng bỉnh hoặc con cái vội nghĩ rằng cha mẹ không hiểu mình, cả hai phía đều đang phản ứng với một kết luận đã có sẵn. Nếu mỗi người chậm lại một nhịp để lắng nghe, hỏi thêm và xác nhận điều mình vừa nghe, nhiều hiểu lầm sẽ được tháo gỡ. Một câu hỏi chân thành và tôn trọng người đối diện có thể tháo gỡ khúc mắc và ngăn chặn một bất đồng nhỏ để trở thành khoảng cách lâu dài.

Con người thường hứa hẹn việc tu tập đến khi công việc bớt bận, gia đình ổn định hoặc tuổi già. Tuy nhiên, tỉnh giác không phải một kế hoạch dành riêng cho tương lai. Nó bắt đầu trong cách ta nghe một lời nói hôm nay, cách ta phản ứng khi đọc một tin nhắn và cách ta đối diện với cơn giận vừa nổi lên.

Đối với công việc, khả năng nhìn sự việc trước khi phán xét giúp con người hợp tác hiệu quả hơn. Một thư điện tử ngắn gọn có thể bị xem là lạnh lùng, trong khi người gửi chỉ đang vội. Một lời sửa lỗi có thể bị hiểu là công kích, trong khi mục đích chính là bảo đảm chất lượng chung. Trước khi phản ứng, ta nên phân biệt dữ kiện với suy luận. Dữ kiện là nội dung cụ thể đã được nói hoặc viết. Suy luận là ý nghĩa ta cho rằng người kia muốn gửi gắm. Khi chưa đủ thông tin, việc hỏi lại một cách bình tĩnh thường chính xác và tiết kiệm hơn việc âm thầm nuôi dưỡng bất mãn.

Trên mạng xã hội, lời dạy “trong cái thấy chỉ là cái thấy…” càng có ý nghĩa. Không gian số khuyến khích phản ứng nhanh gọn, trong khi sự thật thường cần thời gian kiểm chứng. Một hình ảnh có thể bị cắt khỏi bối cảnh. Một tiêu đề có thể được viết để kích thích người đọc. Một đoạn video ngắn có thể không phản ánh đầy đủ diễn biến trước và sau. Nếu ta lập tức chia sẻ hoặc lên án, vô hình trung ta có thể đang góp phần lan truyền thông tin sai và gây tổn thương cho người khác. Thực tập tỉnh giác trong trường hợp này là dừng lại, kiểm tra nguồn, đọc đầy đủ nội dung và phân biệt hành vi cụ thể với toàn bộ giá trị của một con người.

Con người thường hứa hẹn việc tu tập đến khi công việc bớt bận, gia đình ổn định hoặc tuổi già. Tuy nhiên, tỉnh giác không phải một kế hoạch dành riêng cho tương lai. Nó bắt đầu trong cách ta nghe một lời nói hôm nay, cách ta phản ứng khi đọc một tin nhắn và cách ta đối diện với cơn giận vừa nổi lên. Mỗi lần nhận ra tâm đang suy diễn rồi quay về với dữ kiện thực tế, ta đã thực hiện một bước nhỏ trên con đường chuyển hóa. Những bước nhỏ ấy, nếu được lặp lại bền bỉ, sẽ dần tạo nên một cách sống đầy chất lượng.

Lời dạy Thế Tôn dành cho Tôn giả Bāhiya vì thế không xa rời đời sống. Nó hiện diện trong mỗi cuộc trò chuyện, mỗi bất đồng và mỗi lần ta sắp vội vàng kết luận về người khác. Trong cái thấy chỉ là cái thấy nhắc ta trở về với kinh nghiệm trước khi cái tôi dựng nên một câu chuyện để bảo vệ chính nó. Khi biết dừng lại, ta có cơ hội nhìn sự việc đúng hơn, hiểu mọi người sâu hơn và phản ứng nhân ái hơn. Bình an không nằm ở việc mọi điều đều diễn ra theo ý mình mà bắt đầu từ khả năng không tiếp tục tạo thêm khổ đau bằng những suy diễn chưa được kiểm chứng. Mỗi ngày hãy tập sống chậm lại và suy nghĩ ít đi.

Quay trở về với thực tại nơi chính mình là mở ra cánh cửa của tự do đích thực. Thay vì mãi đi vòng quanh trong những mê cung của ký ức và định kiến, việc sống trọn vẹn với cái đang hiện tiền giúp ta nhận ra hạnh phúc không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trong khả năng nhận biết sự vật như chính bản chất của chúng.

Mỗi hơi thở tỉnh giác, mỗi lần lắng nghe hết câu và mỗi khoảnh khắc dừng lại trước phán xét đều góp phần mở ra cánh cửa tự do cho nội tâm. Con đường ấy không ở đâu xa, nó bắt đầu ngay chính trong cách ta thấy, nghe, cảm nhận và nhận biết sự sống đang diễn ra trong từng giây phút này. Đó chính là con đường ngắn nhất để chấm dứt khổ đau, đưa ta trở về với ngôi nhà bình an giữa dòng đời biến chuyển.