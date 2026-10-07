Khi về già, cha mẹ thường có tâm lý muốn chia sẻ mọi chuyện với con cái, từ tiền bạc, tài sản cho đến những dự định riêng. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng nên nói hết. Có những chuyện nếu tiết lộ quá sớm có thể vô tình khiến con cái hình thành tâm lý dựa dẫm, tính toán hoặc xem sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên.

Giữ kín ở đây không có nghĩa là cha mẹ phải đề phòng hay xa cách con cái. Đó là cách giữ lại một phần sự chủ động cho chính mình, để tình cảm gia đình không bị chi phối quá nhiều bởi vật chất.

Về già, cha mẹ càng giữ kỹ 2 điều này, con cái càng biết ơn và hiếu thảo. Ảnh minh họa. ↵

Đừng vội tiết lộ toàn bộ số tiền và tài sản đang có

Khi tuổi cao, nếu vẫn có một khoản tiết kiệm, tài sản hoặc nguồn thu riêng, cha mẹ không nhất thiết phải kể chi tiết cho con cái biết mình đang có bao nhiêu.

Điều này không có nghĩa là cha mẹ nghi ngờ con. Chỉ là trong thực tế, khi biết cha mẹ có một khoản tiền lớn, một số người có thể vô tình hình thành tâm lý trông chờ. Họ nghĩ rằng sau này đã có cha mẹ hỗ trợ nên không cần chủ động tích lũy hoặc cố gắng quá nhiều.

Thậm chí, nếu con cái đang gặp khó khăn về tài chính, việc biết cha mẹ còn một khoản tiền lớn đôi khi có thể khiến chúng nảy sinh mong muốn sử dụng khoản tiền ấy sớm hơn dự định. Từ chỗ hỗ trợ con khi cần thiết, cha mẹ có thể dần trở thành người phải đáp ứng những yêu cầu về tiền bạc.

Vì vậy, người lớn tuổi nên giữ quyền chủ động đối với tài chính của mình. Có thể cho con biết những thông tin cần thiết để thuận tiện trong trường hợp khẩn cấp, nhưng không nhất thiết phải công khai từng khoản tiết kiệm, tài sản hay số tiền mình đang sở hữu.

Quan trọng nhất là phải có một khoản dự phòng cho bản thân. Tuổi càng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và những chi phí bất ngờ càng khó đoán. Nếu cho đi gần như toàn bộ tài sản chỉ vì thương con, đến lúc bản thân cần tiền lại phải phụ thuộc vào con cái thì cả hai thế hệ đều dễ rơi vào tình thế khó xử.

Đừng nói hết những dự định riêng về tài sản và chuyện thừa kế

Một điều khác cha mẹ nên cân nhắc kỹ là những dự định liên quan đến tài sản sau này. Không phải mọi kế hoạch đều cần công khai từ quá sớm.

Nếu con cái biết chắc mình sẽ được nhận một căn nhà, một mảnh đất hay một khoản tiền lớn, chúng có thể vô tình hình thành tâm lý xem đó là tài sản chắc chắn thuộc về mình. Khi ấy, một số người dễ bắt đầu tính toán dựa trên tài sản của cha mẹ thay vì tập trung xây dựng cuộc sống bằng năng lực của chính mình.

Đừng nói hết những dự định riêng về tài sản và chuyện thừa kế. Ảnh minh họa.

Trong gia đình, chuyện tài sản cũng dễ trở thành nguyên nhân gây so bì. Chỉ cần cha mẹ nói trước rằng người này được phần này, người kia được phần khác, những suy nghĩ về hơn thiệt có thể xuất hiện. Nếu không khéo, thứ vốn được chuẩn bị để giúp con cái sau này lại trở thành nguyên nhân khiến anh chị em bất hòa.

Do đó, cha mẹ nên cân nhắc kỹ thời điểm và cách thức chia sẻ những vấn đề này. Khi cần thiết, có thể lập kế hoạch tài sản rõ ràng, hợp pháp và phù hợp với hoàn cảnh gia đình, thay vì thường xuyên đem chuyện thừa kế ra nói trước mặt các con.

Giữ kín không phải là giấu giếm hay thiếu tin tưởng

Điều quan trọng cần hiểu là giữ lại một số thông tin không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải sống đề phòng con cái. Trong một gia đình yêu thương nhau, sự chia sẻ vẫn rất cần thiết. Tuy nhiên, mỗi người đều nên có một phần riêng tư và quyền tự quyết nhất định.

Cha mẹ có thể yêu thương con, sẵn sàng giúp đỡ khi con thực sự khó khăn nhưng đồng thời cũng cần để con tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Giúp đỡ quá mức đôi khi không phải là yêu thương đúng cách, bởi nó có thể khiến con mất đi động lực tự lập.

Ngược lại, con cái cũng nên hiểu rằng tiền bạc và tài sản của cha mẹ là thành quả được tích lũy qua nhiều năm lao động. Cha mẹ có quyền sử dụng số tài sản ấy để chăm sóc bản thân, tận hưởng tuổi già và chuẩn bị cho những năm tháng sau này.

Suy cho cùng, điều cha mẹ cần giữ gìn nhất khi về già không chỉ là tiền bạc mà còn là sự tự chủ. Có một khoản dự phòng, có quyền quyết định cuộc sống và không đặt toàn bộ kỳ vọng vào con cái sẽ giúp mối quan hệ giữa hai thế hệ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Con cái hiếu thảo không phải vì biết cha mẹ có bao nhiêu tiền, mà bởi chúng thực sự trân trọng công lao sinh thành. Còn cha mẹ thương con cũng không nhất thiết phải trao hết mọi thứ khi mình còn sống. Biết giữ lại những gì cần thiết cho bản thân đôi khi chính là cách để tình cảm gia đình được lâu bền và tránh những mâu thuẫn không đáng có.