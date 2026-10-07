Tỏ tình lúc 3h sáng bị từ chối, chàng trai nói một câu khiến cô gái gật đầu

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện của Nguyễn Thị Thu Hồng (35 tuổi) và Huỳnh Đắc Khoa (35 tuổi, cùng làm trong ngành truyền thông tại TPHCM).

Từ lần đầu gặp nhau với ấn tượng không mấy tốt đẹp, cặp đôi dần trở thành vợ chồng, cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm và cả hành trình tìm kiếm niềm vui làm cha mẹ.

Cách đây 6 năm, anh Khoa làm nghề chụp ảnh. Trong một lần cùng bạn bè thuê mẫu chụp ảnh, anh có cơ duyên gặp chị Hồng.

Cặp đôi đã có nhiều năm bên nhau. Ảnh cắt từ clip

Anh thừa nhận, thời điểm đó, bản thân đang trong trạng thái chán nản vì vừa trải qua một vài biến cố cá nhân. Anh gần như không để ý đến bất cứ điều gì, kể cả cô mẫu ảnh xinh đẹp là chị Hồng.

Về phía mình, chị Hồng cũng không có ấn tượng tốt đẹp về anh Khoa vì anh đến muộn, vi phạm nguyên tắc trong công việc của chị.

“Cách giao tiếp khiến tôi cảm thấy ‘sao anh này đáng ghét quá’, không thích hợp để trò chuyện”, chị Hồng kể.

Chuyện tình từ ghét đến yêu của cặp đôi trải qua một hành trình dài. Cuối năm 2020, anh Khoa tiếp tục gặp một biến cố trong cuộc sống. Anh quyết định rời Tây Nguyên về TPHCM làm việc.

Chị Hồng từ ghét đến yêu chàng trai bằng tuổi. Ảnh cắt từ clip

Khi sống chung một thành phố, cặp đôi có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện.

“Lúc đó, tôi cũng gặp vấn đề với bạn thân, không có ai chở đi làm. Tôi vừa làm mẫu ảnh, thợ trang điểm, vừa làm người dẫn chương trình.

Thời điểm cuối năm, tôi có nhiều việc phải làm, không chỉ trong thành phố mà còn ở các tỉnh lân cận. Việc tôi không có người chở đi làm đã trở thành cơ hội của anh ấy. Hễ tôi đi dẫn ở xa là anh ấy chở đi”, chị Hồng kể.

Những lần đưa đón ấy khiến tình cảm của anh Khoa dành cho chị Hồng lớn dần. Sau vài tháng gắn bó, anh quyết định thổ lộ tình cảm với chị tại một quán cà phê vào lúc 3h sáng.

Anh nói: “Nếu được, em làm bạn gái anh luôn”.

Chị Hồng đáp một câu khiến anh điếng người: “Đừng yêu đương, mình làm bạn thôi được không?”.

“Nhiều chàng trai vì câu nói này mà từ bỏ lắm rồi, riêng tôi giải quyết luôn. Tôi nói: ‘Không, một là làm bạn, hai là làm kẻ thù, đừng lửng lơ, mệt lắm’.

Có lẽ ở ngoài kịch bản, cô ấy không biết trả lời sao nên gật đầu luôn”, anh Khoa kể.

Bằng sự chân thành, anh Khoa đã chinh phục được chị Hồng. Ảnh cắt từ clip

Cho đến khi dịch Covid-19 căng thẳng, tình cảm của cặp đôi mới càng thêm sâu đậm.

Vì lệnh giãn cách, hai người không thể gặp nhau nhiều. Anh Khoa quyết định đăng ký làm xe ôm công nghệ để có thêm cơ hội gặp bạn gái. Khi chị Hồng mắc bệnh, anh đến nhà đưa thuốc, đồ ăn rồi tận tình chăm sóc.

Nhận ra tình cảm chân thành của chàng trai, chị Hồng quyết định gửi gắm hạnh phúc.

Cuối năm 2024, sau khi làm lễ dạm ngõ, chị Hồng đi khám tiền hôn nhân. Bác sĩ chẩn đoán chị khó có con hoặc nếu mang thai cũng khó giữ em bé do cổ tử cung ngắn.

“Tôi về nhà nói chuyện với mẹ, chứ không dám nói với ba. Gia đình tôi rất truyền thống, bản thân tôi cũng bị tâm lý trong chuyện sống thử trước hôn nhân.

Nhưng lúc này tôi lại nghĩ, giờ đã lớn tuổi lại khó có con. Nếu cưới rồi mới ‘thả’, lỡ không có con thì sao, anh ấy lại là con một. Chúng tôi suy nghĩ mãi, tôi cũng khóc nhiều nên quyết định về nói chuyện với mẹ”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Hồng muốn “thả” để có em bé trước khi cưới. Mẹ chị ban đầu có chút phân vân, lo lắng con gái chịu thiệt thòi.

Thế nhưng, khi nghe con gái khẳng định rằng ngay cả khi may mắn có em bé mà bạn trai lại rời bỏ, chị vẫn có đủ điều kiện để nuôi con nên mẹ dần đồng ý.

Được mẹ ủng hộ, chị quyết định làm theo ý mình. Anh Khoa cũng sẵn lòng đồng hành cùng bạn gái. Họ cố gắng trong 1 năm và đến cuối năm 2025, niềm vui cuối cùng cũng đến: chị Hồng mang thai em bé đầu lòng.

Cùng nhau trải qua nhiều “khúc cua” trong đời, cặp đôi càng thêm trân trọng nhau. Anh Khoa dù nóng tính nhưng đối với vợ vẫn luôn dịu dàng, chiều chuộng.

Sau tất cả, chị Hồng hài lòng với hạnh phúc hiện tại.