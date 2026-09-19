'Robot cá' khám phá thế giới dưới nước

Một "robot cá" có khả năng tự động tránh chướng ngại vật và khám phá dưới nước vừa được ra mắt, thu hút sự chú ý. Boya Gongdao, một công ty sản xuất robot dưới nước của Trung Quốc, gần đây đã giới thiệu robot mô phỏng sinh học "BG-5" tại một triển lãm quốc tế được tổ chức ở Bắc Kinh. BG-5 được thiết kế để giống với hình dáng và tư thế bơi của cá rồng vàng thật và bơi dưới nước bằng cách vẫy đuôi, được kết nối bởi nhiều khớp nối.

Nó có chiều dài khoảng 64cm và nặng khoảng 3kg, với tốc độ tối đa khoảng 2,2km/h. Nó có thể hoạt động ở độ sâu tối đa 5m và bơi được khoảng 5 giờ sau khi sạc đầy. Đặc điểm nổi bật của nó là khả năng tự động tránh các chướng ngại vật xung quanh bằng cảm biến hồng ngoại và hoạt động với độ ồn thấp nhờ hệ thống đẩy bằng đuôi.

Nó cũng có thể được sử dụng để giám sát và thăm dò môi trường dưới nước. Công ty giải thích rằng, phần mềm riêng biệt có thể được sử dụng để điều khiển nhiều robot, phân chia vai trò và di chuyển cùng nhau.