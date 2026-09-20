Nữ ngư dân câu được con cá trê khổng lồ dài 2,34 mét trên sông

Theo Nefes, Beatka Wojewoda, người đã đi câu ở sông Wisla của Ba Lan, đã bắt được con cá da trơn khổng lồ dài 2,34 mét. Wojewoda tuyên bố đây là kỷ lục cá nhân của cô.

Beatka Wojewoda, khi đang câu cá trên sông Wisla, đã phá kỷ lục của chính mình khi bắt được con cá trê khổng lồ dài 2,34 mét. Wojewoda cho biết con cá khổng lồ mà cô bắt được vào ngày 13/9 là con cá lớn nhất mà cô từng bắt. Trong lần đi câu này, cô đi cùng với Dawid Kaszlikowski, một ngư dân nổi tiếng và giàu kinh nghiệm trong vùng.

Các ngư dân giàu kinh nghiệm cho biết hiếm khi tìm thấy những con cá trê dài như vậy ở sông Vistula, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm đối với việc đánh bắt cá trê lớn.

Wojewoda chụp ảnh cùng con cá trê dài 2,34 mét. Ảnh: Nefes

Wojewoda chia sẻ bức ảnh với con cá khổng lồ mà cô bắt được đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Wojewoda bày tỏ niềm hạnh phúc của mình "Tôi chưa bao giờ mơ ước bắt được một con cá lớn như thế này trong đời. Trước đây tôi đã rất vui khi bắt được những con cá dài 1,5 - 2 mét. Giờ thì tôi đã có một con dài 2,34 mét".

Cá trê khổng lồ là loài cá được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới. Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy. Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.

Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.

Là một trong những loài cá nước ngọt và cá da trơn lớn nhất thế giới, cá trê khổng lồ dài khoảng 1,3 mét đến 1,6 mét, hiếm khi thấy con cá lớn hơn 2 mét.