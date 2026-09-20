Cô gái bị 'tử thần' ghé thăm trong chuyến du lịch, xem clip ghi lại ai cũng rùng mình

Theo hình ảnh được chia sẻ, cô gái đang ở tại một homestay và dùng điện thoại ghi lại khung cảnh bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô bất ngờ bắt gặp một con rắn có kích thước rất lớn đang xuất hiện ngay phía trước.

Có thể thấy, con rắn được ước lượng dài hơn 2m, thân khá lớn. Đáng chú ý, nó dường như không hề tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của con người mà chỉ bình thản di chuyển dọc theo khu vực để giày dép trước cửa phòng.

Trước tình huống bất ngờ, cô gái gần như chỉ biết đứng yên, không dám tiến thêm hay có hành động khiến con vật kích động. Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ lại trên nhiều trang mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhiều người cho biết chỉ cần tưởng tượng cảnh vừa mở cửa đã bắt gặp một con rắn lớn như vậy cũng đủ khiến họ “đứng hình”. Đặc biệt, việc con vật xuất hiện ngay sát khu vực phòng nghỉ càng khiến tình huống trở nên đáng sợ.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây có thể là một loài rắn nguy hiểm, thậm chí có độc. Tuy nhiên, chỉ dựa vào đoạn video, chưa thể xác định chính xác loài rắn cũng như mức độ nguy hiểm của nó.

Khoảnh khắc này cũng khiến nhiều người nhắc nhau cần thận trọng khi nghỉ tại các homestay, khu lưu trú gần rừng, núi hoặc những nơi có nhiều cây cối. Nếu bất ngờ phát hiện rắn, đặc biệt là rắn có kích thước lớn, không nên tự ý tiếp cận, chọc hoặc tìm cách bắt mà cần giữ khoảng cách và thông báo cho người có chuyên môn xử lý.