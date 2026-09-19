Nguy cơ khủng hoảng trữ lượng nước toàn cầu

Báo cáo "Tình trạng Tài nguyên Nước Toàn cầu năm 2025" cho biết năm 2025 là một trong những năm có lưu lượng dòng chảy sông ngòi thấp nhất trong vòng 35 năm qua.

Ngoài ra, lưu lượng dòng chảy sông ngòi đã có những biến động bất thường trong 7 năm qua và lượng nước lưu trữ trên bề mặt đất liền của Trái Đất đã sụt giảm trong thập kỷ qua. Hiện tình trạng mất băng diễn ra trên diện rộng tại tất cả các khu vực trong năm thứ tư liên tiếp, trong khi Châu Á và châu Phi là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các thảm họa liên quan đến nước.

Theo WMO, áp lực lên nguồn nước và sự biến đổi tự nhiên cũng góp phần vào những thay đổi liên quan đến trữ lượng nước toàn cầu. Do đó, các chính phủ cần chuẩn bị sẵn sàng cho các "mốc tham chiếu thay đổi" khi mà các mô hình dữ liệu lịch sử dần trở nên kém tin cậy hơn. Tình hình của 30 năm trước khác xa so với hiện nay nên các quốc gia cần chuẩn bị cho những nguy cơ có thể xảy tới bất cứ lúc nào.

R.G