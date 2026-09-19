Thợ lặn Indonesia đối mặt nhiều rủi ro khi tiếp cận phà bị lật

Lực lượng cứu hộ chuyến hành khách được giải cứu sau vụ lật tàu trên biển Java, Indonesia ngày 13/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Năm ngày sau tai nạn, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận bên trong xác phà. Sáu người được xác nhận thiệt mạng và 108 người được cứu ngay trong ngày xảy ra sự cố, trong khi số người mất tích chưa thay đổi.

Virgo Transport 8 nặng 3.800 tấn, dài 119 m, gặp nạn khi đang thực hiện hành trình khoảng 20 giờ từ Surabaya, tỉnh Đông Java, đến Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan. Con tàu bị lật cách Jakarta khoảng 800 km về phía đông - đông bắc trước khi chìm xuống đáy biển.

Theo truyền thông phương Tây, khoảng 1.100 nhân viên đang tham gia chiến dịch tìm kiếm, sử dụng 17 tàu, 5 trực thăng cùng nhiều phương tiện bay khác. Trong số này có khoảng 60 thợ lặn thuộc Hải quân Indonesia và Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia.

Dòng chảy dưới khu vực phà gặp nạn ban đầu lên tới gần 7 hải lý/giờ, cao hơn nhiều so với giới hạn an toàn 1,5 hải lý/giờ đối với thợ lặn. Đến ngày 18/9, dòng chảy giảm còn khoảng 1,8-2 hải lý/giờ, cho phép các thợ lặn tiếp cận xác phà trong khoảng 8 giờ.

Tuy nhiên, sóng cao tới 2,5 m và gió mạnh vẫn gây nguy hiểm. Con tàu cũng đã trôi khoảng 1,8 hải lý trước khi chìm xuống đáy biển, ở khu vực có độ sâu khoảng 40-50 m.

Thiết kế của Virgo Transport 8 càng khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp. Đây là loại tàu roll-on/roll-off, được thiết kế để vận chuyển phương tiện và hành khách giữa các đảo của Indonesia. Thân tàu có phần mạn cao, kín, khác với những tàu chở khách thông thường có nhiều cửa sổ.

Cấu trúc này có thể đã khiến việc sơ tán khó khăn khi tai nạn xảy ra, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận các khoang bên trong sau khi tàu chìm. Giới chức ước tính phà có hai hoặc ba tầng, với phương tiện ở phía dưới và hành khách ở phía trên.

Ngay cả khi tiếp cận được con tàu, các thợ lặn vẫn phải đối mặt với môi trường gần như không có tầm nhìn và những khoang hoàn toàn xa lạ.

Marcellus Jayawibawa, chuyên gia hàng hải Indonesia, cảnh báo thợ lặn có thể gặp khó khăn trong việc tìm đường thoát khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, những khoang kín nước có thể chứa các túi khí. Khi cửa khoang được mở, nước biển có thể tràn vào đột ngột do chênh lệch áp suất, gây nguy hiểm cho cả thợ lặn và người sống sót bên trong.

Trong khi chiến dịch cứu hộ tiếp tục, PT Virgo Karya Shipping, công ty sở hữu con phà, ngày 18/9 bắt đầu hoạt động đưa tàu trở lại tư thế ban đầu theo quy trình trục vớt bắt buộc.

Dù hy vọng tìm thấy người sống sót đang giảm dần, lực lượng chức năng Indonesia vẫn tiếp tục tìm kiếm ít nhất một tuần theo quy định. “Chúng ta đang nói về một mạng sống con người. Dù xác suất thấp đến đâu, chúng ta vẫn phải nghĩ rằng họ có thể còn ở đó”, chuyên gia Marcellus nói.