Cận cảnh động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm mới công bố ở Chư Mom Ray

Chiều 19/9, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) cho biết, căn cứ các quy định của pháp luật, ông vừa ký ban hành quyết định công bố bổ sung các loài mới vào danh mục động vật, thực vật của VQG Chư Mom Ray.

Các loài động vật, thực vật được công bố bổ sung lần này đều thuộc diện nguy cấp, sẽ nguy cấp, quý hiếm. Các loài này đã được ghi nhận có mặt tại VQG Chư Mom Ray trong thời gian qua và nay chính thức được công bố. Cụ thể gồm: Rùa núi vàng; Rùa đất Sê-pôn; Ba ba da trơn; Cua bay Kon Tum; Lan Hài đài cuốn.

Theo lãnh đạo VQG Chư Mom Ray, Rùa núi vàng có tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc lớp Bò sát. Động vật này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, quý hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt. Rùa núi vàng sống trên cạn, thường gặp ở khu vực rừng khộp, rừng tre nứa và hoạt động chủ yếu vào ban ngày.

Tại Việt Nam, Rùa núi vàng được ghi nhận phân bố ở nhiều địa phương như Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai…

Rùa núi vàng quý hiếm được VQG Chư Mom Ray bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: X. Thủy.

Rùa núi vàng hiền lành, di chuyển chậm, khi còn nhỏ có thể cầm trên tay người. Ảnh: X. Thủy.

Rùa đất Sê-pôn có tên khoa học là Cyclemys oldhamii, thuộc lớp Bò sát. Loài này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm nguy cấp và được ưu tiên bảo vệ. Động vật này sống trong rừng rậm nhiệt đới ẩm, gần sông, suối, khe nước hoặc đầm lầy có nền đất bùn và nhiều lá mục.

Loài này hoạt động kiếm ăn chủ yếu vào ban ngày; khi bị đe dọa, chúng có thể khép một phần cơ thể vào trong mai để tự vệ. Rùa đất Sê-pôn được ghi nhận phân bố ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đồng Nai…

Rùa đất Sê-pôn sinh sống khỏe mạnh ở VQG Chư Mom Ray. Ảnh: X. Thủy.

Một cặp rùa đất Sê-pôn đi kiếm ăn cùng nhau ở VQG Chư Mom Ray. Ảnh: X. Thủy.

Ba ba da trơn có tên khoa học là Pelodiscus sinensis, thuộc lớp Bò sát. Loài này thuộc diện sẽ nguy cấp, sống tại sông, hồ, ao, đầm lầy và kênh rạch có dòng chảy chậm. Ba ba da trơn hoạt động chủ yếu vào ban đêm; ban ngày thường vùi mình dưới bùn hoặc cát. Loài này phân bố ở nhiều tỉnh, thành của Việt Nam.

Ba ba da trơn di chuyển trong VQG Chư Mom Ray. Ảnh: X. Thủy.

Cua bay Kon Tum có tên khoa học là Cheirotonus gestroi, thuộc lớp Côn trùng. Loài này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, có giá trị cao trong nghiên cứu và đa dạng sinh học. Cua bay Kon Tum sống ở rừng ẩm nhiệt đới, ở độ cao khoảng 1.000–1.700 m. Động vật này được ghi nhận phân bố ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Cua bay Kon Tum trong VQG Chư Mom Ray. Ảnh: X. Thủy.

Lan Hài đài cuốn có tên khoa học là Paphiopedilum appletonianum, thuộc bộ Măng tây. Loài thực vật này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và được ưu tiên bảo vệ. Lan Hài đài cuốn sống trong rừng xanh nhiệt đới, nơi đất giàu mùn, độ ẩm cao, trên sườn dốc hoặc vách đá dưới tán rừng tự nhiên; phân bố ở độ cao khoảng 900–1.900 m.

Loài này được ghi nhận phân bố ở nhiều địa phương như Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng…

Lan Hài đài cuốn trong VQG Chư Mom Ray. Ảnh: X. Thủy.