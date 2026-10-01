Phố Wall phân hóa giữa bức tranh kinh tế trái chiều

Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 7.652 điểm, Dow Jones mất 0,9% còn 50.906 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,2% lên 26.861 điểm, đi ngược lại xu hướng chung nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Áp lực thị trường đến từ việc lợi suất trái phiếu dài hạn Mỹ duy trì ở vùng cao, phản ánh lo ngại lạm phát kéo dài và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong thời gian tới. Giá dầu tiếp tục nhích lên trong bối cảnh bế tắc đàm phán liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran và khu vực eo biển Hormuz, làm gia tăng rủi ro lạm phát năng lượng.

Ở chiều ngược lại, các dữ liệu kinh tế mới công bố lại cho thấy bức tranh tăng trưởng khá tích cực. Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng GDP quý II lên 2,2%, cao hơn 0,7 điểm % so với báo cáo trước, trong đó hoạt động đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực chính.

PCE tháng 8, một chỉ số lạm phát ưa thích của FED, duy trì ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tháng trước. Trong khi đó, báo cáo việc làm từ ADP cho thấy thị trường lao động tiếp tục tạo thêm việc làm vượt kỳ vọng.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng tốt và lạm phát chưa hạ nhiệt đang khiến thị trường rơi vào trạng thái “lưỡng lự”: kinh tế đủ mạnh để hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng cũng đủ nóng để giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Theo giới phân tích, lợi suất cao có thể phản ánh kỳ vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt từ làn sóng đầu tư AI, vốn đang thúc đẩy chi tiêu vốn ở mức kỷ lục. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hiện nay là liệu mặt bằng lãi suất cao có bắt đầu tạo áp lực ngược trở lại lên định giá cổ phiếu hay không.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán lớn đồng loạt giảm điểm khi dữ liệu lạm phát tại Pháp, Đức và Italy cho thấy giá cả tiếp tục tăng, đặc biệt ở nhóm năng lượng. Tại Anh, thị trường giảm sau khi tăng trưởng GDP quý II được điều chỉnh tăng, nhưng tâm lý vẫn bị chi phối bởi lo ngại lạm phát.

Trong ngắn hạn, thị trường toàn cầu tiếp tục chịu tác động đồng thời từ 3 yếu tố: giá dầu, lợi suất trái phiếu và sức bền của tăng trưởng kinh tế, trong khi kỳ vọng về AI vẫn là điểm tựa quan trọng của nhóm cổ phiếu công nghệ.