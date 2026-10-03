Đòn bẩy nào đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%?

Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, vận hành theo mô hình thông minh, hiện đại. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Động lực mới từ một quyết sách trọng tâm

Điểm khác biệt trong cách thức điều hành của Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên", là yêu cầu gắn trách nhiệm giải quyết công việc với từng nhiệm vụ, công trình, dự án cụ thể. Mọi chủ trương đều được định lượng bằng sản phẩm đầu ra, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và đôn đốc tiến độ tại thực địa, khắc phục triệt để tình trạng chỉ đạo chung chung.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, sau 3 tháng triển khai, Nghị quyết số 11-NQ/TU đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, bước đầu phát huy vai trò định hướng và thúc đẩy hành động trong toàn hệ thống chính trị, tạo chuyển biến rõ trong tổ chức thực hiện. Nổi bật là phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được đổi mới theo hướng sâu sát, toàn diện, quyết liệt và thực chất hơn; đi thẳng vào từng vấn đề, từng nhiệm vụ, từng dự án, từng điểm nghẽn; chuyển từ chỉ đạo chung sang chỉ đạo theo tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể; từ nhận diện khó khăn sang tập trung xử lý dứt điểm, đo bằng kết quả và hiệu quả thực hiện.

Tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục được củng cố; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Kết quả bước đầu cho thấy sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa chủ trương của cấp ủy với công tác điều hành của chính quyền và trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tinh thần quyết tâm được cụ thể hóa bằng tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện. Những chuyển biến đó đã góp phần quan trọng để quý III/2026 ghi nhận nhiều kết quả kinh tế - xã hội nổi bật, được cải thiện rõ rệt so với quý II/2026 - Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu khẳng định.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Hải Phòng ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây; cao hơn ước bình quân chung cả nước 3,48 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 15,23%; cao hơn ước bình quân chung cả nước 3,03 điểm phần trăm. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn thành phố đạt 163.746 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch.

Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong quý III, góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng. Lũy kế đến ngày 30/9/2026, Hải Phòng đã giải ngân 30.780 tỷ đồng, đạt trên 83,37% kế hoạch vốn giao; đứng thứ 2 về số vốn giải ngân trong nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước (sau Hà Nội).

Sự chuyển dịch trong phương thức điều hành này trực tiếp giải quyết các điểm nghẽn tại cơ sở, khơi thông dòng vốn và nguồn lực cho nền kinh tế. Nghị quyết số 11-NQ/TU tập trung toàn lực vào khâu thực thi, đòi hỏi các cấp, các ngành bám sát tiến độ từng công trình, dự án trọng điểm để tạo ra giá trị gia tăng thực chất cho nền kinh tế thành phố, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long chia sẻ.

Dưới góc độ của đơn vị phát triển hạ tầng, bà Bùi Thị Loan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec cho rằng, điểm mấu chốt tạo nên sức hút của Hải Phòng không chỉ nằm ở lợi thế vị trí, mà chính là sự chuyển dịch quyết liệt trong phương thức điều hành từ cấp chính quyền. Khi các chủ trương lớn được cụ thể hóa đến từng công trình, dự án và vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết tại gốc, cộng đồng nhà đầu tư sẽ có thêm bệ phóng vững chắc để mở rộng dòng vốn, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp sinh thái và chuyển đổi xanh.

Ghi dấu trong chặng nước rút

Bước vào quý IV, giai đoạn quyết định của cả năm, Hải Phòng xác định không chủ quan trước những kết quả đã đạt được mà tiếp tục siết chặt kỷ luật hành chính, duy trì nhịp độ điều hành "sâu sát thực địa, rõ việc, rõ sản phẩm". Thành phố tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng cho các khu công nghiệp mới, tối ưu hóa hệ sinh thái logistics cảng biển nhằm đón đầu chuỗi cung ứng toàn cầu những tháng cuối năm, đồng thời đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân các công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, do đó toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách mạnh mẽ, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc".

Hải Phòng kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, quyết tâm giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên; kiên quyết không lùi mục tiêu, không để tình trạng đã giao nhiệm vụ rồi đề nghị điều chỉnh, rút bỏ. Khi một nguồn lực, động lực tăng trưởng gặp khó khăn phải có ngay giải pháp thay thế, bù đắp từ nguồn lực, động lực khác.

Để đạt mục tiêu này, Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 ngay sau khi có kết luận Hội nghị Trung ương 4 về kinh tế - xã hội năm 2026 - 2027, để xây dựng, triển khai các kịch bản điều hành có hiệu quả ngay từ đầu năm 2027.

Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, đặc biệt là hơn 300 doanh nghiệp lớn, có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng; đồng thời tập trung giải quyết nhanh thủ tục để đưa các dự án mới vào sản xuất góp phần đưa chỉ số IIP cả năm đạt tối thiểu 15,5%; hoàn thiện Đề án phát triển mô hình "cụm công nghiệp sinh thái" trong tháng 10/2026; Đề án “Khôi phục và phát triển ngành đóng tàu thành phố Hải Phòng” trong quý IV/2026; sớm ban hành đầy đủ cơ chế, chính sách để Khu Thương mại tự do đi vào hoạt động hiệu quả trong năm 2026.

Song song đó, Hải Phòng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; nghiên cứu lựa chọn các lĩnh vực thu hút nhà đầu tư để bù đắp cho các biến động của thị trường bất động sản như tiếp tục triển khai "cơ chế luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các dự án trọng điểm của thành phố.

Thành phố nghiên cứu rà soát, thu hồi dự án, hoặc điều chỉnh chỉ tiêu đất công nghiệp đối với những khu công nghiệp mà nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp yếu đi đôi với việc tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai các khu công nghiệp mới đã được quy hoạch của thành phố. Tiếp tục quan tâm, xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước mở rộng sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án mới tại thành phố.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp so với thời gian đã cắt giảm 50% của bộ, ngành và tổ chức thực thi đảm bảo thực chất, hiệu quả. Thực hiện từ ngày 15/10/2026, ví dụ: thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, do hồ sơ đơn giản thì yêu cầu cắt giảm từ 3 ngày làm việc xuống có thể còn 1 ngày.

Điều hành thu, chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và các dự án đầu tư ngoài ngân sách để khơi thông nguồn lực đất đai... cũng là những nhiệm vụ trọng tâm được Hải Phòng dồn sức thực hiện trong chặng đua cuối năm.

Từ hiệu quả của phương thức điều hành khác biệt, với tinh thần chủ động và quyết liệt của hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, Hải Phòng đang tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.