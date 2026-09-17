Nghệ sĩ Vân Dung mâu thuẫn

Mùa hè năm ấy đã đi đến tập 18 với nhiều diễn biến xoay quanh mối quan hệ giữa các nhân vật. Trong đó, mâu thuẫn giữa bà Ngọc (Vân Dung) và con gái Phương (Minh Thu) được đẩy lên cao trào khi những bí mật trong quá khứ một lần nữa bị khơi lại.

Câu chuyện bắt đầu khi bà Ngọc phát hiện Phương hủy kế hoạch mua căn hộ chung cư. Đoán rằng quyết định này có liên quan đến Khánh (Tô Dũng), bà liên tục chất vấn con gái và thể hiện thái độ gay gắt vì lo sợ hai người nối lại tình xưa. Trước sự chất vấn của mẹ, Phương phủ nhận điều này.

Khi phát hiện con gái hủy kế hoạch mua căn hộ chung cư, bà Ngọc (Vân Dung) đã liên tục chất vấn.

Sau đó, bà Ngọc gọi điện cho Hoàng (Phan Thắng) xin số điện thoại của Khánh với lý do nghe tin gia đình anh gặp chuyện nên muốn gọi điện hỏi thăm, động viên. Tình cờ, Phương đang đi xuống cầu thang và biết được chuyện mẹ xin số điện thoại Khánh. Cô không hỏi thẳng bà Ngọc mà âm thầm theo dõi để xem mẹ sẽ làm gì với Khánh.

Tại đúng quán cà phê từng diễn ra cuộc gặp gỡ định mệnh 8 năm trước, bà Ngọc thẳng thắn yêu cầu Khánh không được lợi dụng quá khứ hay sự giúp đỡ tiền bạc để tiếp cận con gái bà. Dù Khánh phân trần số tiền Phương đưa đã được anh chuyển trả đầy đủ và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè xã giao, bà Ngọc vẫn giữ thái độ gay gắt.

Bà Ngọc nhắc lại lời hứa năm xưa mà Khánh từng đưa ra khi vừa chấp hành xong án phạt tù. Bà yêu cầu anh chủ động cắt đứt liên lạc và tạo khoảng cách với Phương để cô có thể yên tâm lên đường đi du học.

Bà Ngọc (Vân Dung) thẳng thắn yêu cầu Khánh không được lợi dụng quá khứ hay sự giúp đỡ tiền bạc để tiếp cận con gái bà.

Đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc, Phương không khỏi bàng hoàng khi nhận ra Khánh từng phải chịu đựng tổn thương sâu sắc để bảo vệ tương lai cho mình. Những gì tận mắt chứng kiến khiến cô quyết định về nhà chất vấn mẹ về thỏa thuận năm xưa.

Phương tức giận khi biết bà Ngọc đã can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình. Trước sự phẫn nộ của con gái, bà Ngọc thừa nhận chính mình là người yêu cầu Khánh chủ động cắt đứt liên lạc và tạo khoảng cách với Phương, nhằm giúp cô yên tâm lên đường du học.

Cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng. Phương chỉ trích những định kiến khắt khe của mẹ và cho rằng bà đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của mình. Tức giận trước những lời nói của con gái, bà Ngọc đã tát Phương.

Mâu thuẫn giữa bà Ngọc (Vân Dung) và con gái Phương (Minh Thu) được đẩy lên cao trào.

Dù vậy, Phương vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Cô khẳng định bản thân có quyền tự quyết định tương lai và hạnh phúc của chính mình. Cuộc đối đầu giữa hai mẹ con cũng cho thấy những khúc mắc liên quan đến chuyện tình cảm 8 năm trước vẫn chưa thực sự được giải quyết.

Sau những gì xảy ra, Phương đứng trước lựa chọn tự quyết định tương lai thay vì tiếp tục để những sắp đặt trong quá khứ chi phối cuộc sống. Trong khi đó, mối quan hệ giữa cô và Khánh cũng tiếp tục là một trong những diễn biến được quan tâm ở những tập tiếp theo của Mùa hè năm ấy.