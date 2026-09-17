Quyết tâm cai nghiện thuốc lá sau khi tràn khí màng phổi nhưng không dễ

Hiểm họa hiện hữu và hành trình cai nghiện đầy gian nan

Tại Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng do hậu quả trực tiếp của thuốc lá. Nằm trên giường bệnh với nét mặt chưa hết bàng hoàng sau ca cấp cứu dồn dập, anh N.V.X (33 tuổi, Hà Nội) vừa trải qua đợt điều trị tràn khí màng phổi cấp tính bên trái, tình trạng không khí rò rỉ chèn ép phổi, gây suy hô hấp nặng.

Khai thác tiền sử, dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh X. đã có thâm niên hút thuốc liên tục 15 năm. Đợt bệnh này là hồi chuông cảnh báo tàn khốc nhất mà cơ thể phát ra. Các bác sĩ cho biết, nếu tiếp tục hút thuốc, tình trạng tràn khí sẽ tái phát, tổn thương nhu mô phổi ngày càng nặng, dẫn đến suy hô hấp mạn tính và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Chia sẻ trong sự hối hận, anh X. giãi bày về quyết tâm cùng những khó khăn trong nỗ lực từ bỏ làn khói độc: "Lúc trẻ thấy bạn bè hút thì tôi hút theo, không lường được hiểm họa. Hút lâu thành thói quen, mỗi ngày tôi đốt khoảng một gói rưỡi. Tôi đã nỗ lực bỏ thuốc rất nhiều lần, cứ ốm mệt thì nghỉ được vài hôm, nhưng rồi thèm quá, quen miệng lại cầm điếu thuốc lên. Cai thuốc thực sự khó hơn tôi tưởng rất nhiều."

PGS.TS.BS Phan Thu Phương, Viện trưởng Viện Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai) nhận định: "Giới trẻ là đối tượng dễ nghiện thuốc nhất do tâm lý thích khám phá, thể hiện bản thân. Tại Việt Nam, giá thuốc lá rẻ, mua bán quá dễ dàng cùng với các hình thức quảng cáo bắt mắt, hương vị hấp dẫn của thuốc lá thế hệ mới càng khiến tình hình hút thuốc ở người trẻ khó kiểm soát".

Bị tràn khí màng phổi do thói quen nghiện thuốc lá kéo dài suốt 15 năm.

Nhu cầu cai nghiện có thật và ma trận "sản phẩm an toàn" trôi nổi

Đối mặt với nguy cơ ung thư, tim mạch hay tàn phế hô hấp, nhiều người nghiện thuốc lá thực sự khao khát tìm giải pháp thoát khỏi Nicotine. Nắm bắt tâm lý hoảng sợ này, thị trường ngầm tung ra vô số sản phẩm thuốc lá điện tử trôi nổi với lời quảng cáo dối trá: "Giải pháp cai thuốc hoàn hảo", "An toàn 100%", "Tinh dầu thiên nhiên làm sạch phổi".

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là "bẫy cai nghiện" nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế khẳng định: Chưa từng có bằng chứng khoa học nào chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai thuốc lá an toàn.

Thuốc lá điện tử trôi nổi không kiểm định chứa hàm lượng Nicotine đậm đặc, khiến người dùng hấp thu nhanh hơn, tần suất sử dụng dày hơn và nạp lượng Nicotine cao hơn nhiều so với thuốc lá truyền thống.

Không những thế tinh dầu trôi nổi dễ bị kẻ xấu pha trộn chất hướng thần, cần sa tổng hợp, Ketamine... Người dùng tin vào lời quảng cáo cai nghiện có thể bị ngộ độc cấp tính, co giật, ảo giác và rơi vào vòng xoáy lệ thuộc ma túy.

Việc tự cai nghiện bằng phương pháp truyền miệng hoặc tìm đến các sản phẩm trôi nổi chỉ khiến người bệnh "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Để cai thuốc hiệu quả, người dân cần sự hỗ trợ y khoa chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh.

Nhằm đồng hành cùng người bệnh, Tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí 1800 6606 thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã được vận hành. Tại đây, người dân sẽ được: Các chuyên gia y tế, bác sĩ chuyên khoa tư vấn lộ trình cai thuốc phù hợp với mức độ lệ thuộc của từng cá nhân. Hướng dẫn xử lý các triệu chứng thèm thuốc, hội chứng cai Nicotine một cách khoa học. Cung cấp tâm lý liệu pháp giúp người bệnh duy trì quyết tâm, tránh nguy cơ tái nghiện an toàn và hiệu quả.

Chưa từng có bằng chứng khoa học nào chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai thuốc lá an toàn.

Siết chặt quản lý, đập tan luận điệu sai trái bằng Nghị quyết 173

Trước ma trận thông tin giả mạo và nguy cơ từ các sản phẩm ngụy trang "công cụ cai nghiện", Nghị quyết 173/2024/QH15 của Chính phủ ra đời như một đòn quyết định về mặt chính sách và pháp lý.

Nghị quyết 173 xóa bỏ hoàn toàn khái niệm ngụy biện về "thuốc lá điện tử giảm thiểu hại" hay "công cụ cai nghiện". Bằng việc định hướng cấm triệt để từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đến lưu thông và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị quyết 173 chấm dứt tình trạng các sản phẩm trôi nổi mượn danh y tế để đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Mọi hành vi quảng cáo sai sự thật rằng thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Việc thực thi triệt để Nghị quyết 173 kết hợp với các giải pháp tư vấn y khoa chính thống (như Tổng đài 1800 6606) chính là hành lang vững chắc bảo vệ người dân trước hiểm họa khói thuốc.