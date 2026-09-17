Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ hàng chục nghìn ca tử vong do kháng kháng sinh

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Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 17/9 cho thấy lượng sử dụng kháng sinh tại Hàn Quốc tăng 72,3%, từ 19,5 DID (Defined Daily Dose per 1.000 inhabitants per day, chỉ số phản ánh liều dùng kháng sinh trung bình hằng ngày trên 1.000 dân) năm 2021 lên 33,6 DID năm 2024.

Với mức này, Hàn Quốc đứng thứ hai trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2023, trong khi mức trung bình của OECD năm 2024 là 19,7 DID.

Tình trạng sử dụng kháng sinh không hợp lý và lạm dụng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện vi khuẩn kháng thuốc.

KDCA ước tính số ca tử vong liên quan đến kháng kháng sinh tại Hàn Quốc có thể lên tới 32.400 ca vào năm 2030 nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả. Đáng chú ý, phần lớn đơn thuốc kháng sinh được kê tại các phòng khám.

Năm 2025, các phòng khám chiếm 78,9% tổng số đơn thuốc kháng sinh, tiếp theo là bệnh viện 12,2%, bệnh viện đa khoa 6,3% và bệnh viện tuyến trên 2,5%.

Trong khi đó, chương trình thí điểm Quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý (ASP) của Chính phủ Hàn Quốc, triển khai từ năm 2024, hiện chủ yếu tập trung vào 170 bệnh viện đa khoa và bệnh viện tuyến trên có từ 300 giường bệnh trở lên. Tỷ lệ cơ sở tham gia tăng từ 46% trong năm đầu lên 53% trong năm thứ hai.

Phân tích thông qua Hệ thống Phân tích và Phản hồi về Thuốc kháng sinh Quốc gia (KONAS) cho thấy lượng sử dụng kháng sinh tại các cơ sở tham gia năm đầu tiên giảm khoảng 4,5%.

Theo Kế hoạch Quản lý kháng thuốc kháng sinh quốc gia lần thứ 3 (2026-2030), KDCA dự kiến mở rộng chương trình ASP tới các bệnh viện đa khoa từ năm 2027 và hướng tới xây dựng chương trình quy mô toàn quốc vào năm 2028.

Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc Heo Jong Sik cho rằng trong bối cảnh Hàn Quốc có mức sử dụng kháng sinh thuộc nhóm cao nhất OECD, cần mở rộng quản lý tới các cơ sở y tế có tỷ lệ kê đơn cao, đồng thời đánh giá hiệu quả thực tế của các nguồn lực đầu tư cho chương trình./.