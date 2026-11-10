Mở đường từ lòng dân

Lãnh đạo UBND xã Hùng Lợi tặng Giấy khen cho các hộ dân hiến đất thôn Thành Coóc.

Hùng Lợi là địa bàn trọng điểm triển khai Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, công trình giao thông quan trọng của tỉnh. Dự án có tổng chiều dài gần 29 km; trong đó, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang thuộc địa bàn hai xã Trung Sơn và Hùng Lợi dài khoảng 16,7 km, riêng đoạn qua xã Hùng Lợi dài trên 12 km. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án trên 161 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết: “Với quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và đời sống của nhiều hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng được xã, cấp ủy, chính quyền xã Hùng Lợi xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để tạo sự đồng thuận, cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công khai thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được kịp thời đối thoại, xem xét và giải quyết theo quy định. Bằng phương châm "Dân chủ - Công khai - Đúng luật - Làm đến đâu chắc đến đó", những vướng mắc phát sinh đều được Đảng ủy, chính quyền xã kịp thời đối thoại, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Hùng Lợi đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tại thôn Thành Coóc, 6 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng tuyến đường giao thông phục vụ khu tái định cư trên địa bàn xã”.

Khi chủ trương được công khai, quyền lợi chính đáng được quan tâm, những kiến nghị được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng, người dân không chỉ đồng tình mà còn chủ động đóng góp đất đai, công sức cho lợi ích chung. Ông Ma Văn Hoàn, thôn Thành Coóc, một trong 6 hộ tự nguyện hiến đất xây dựng tuyến đường giao thông tại khu tái định cư, chia sẻ: “Hiện nay, tấc đất là tấc vàng, nhưng gia đình tôi nhận thấy hiến đất làm đường là việc có ý nghĩa thiết thực. Đường đi thuận tiện hơn thì việc đi lại, giao thương của người dân cũng dễ dàng, kinh tế có điều kiện phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc”.

Cùng chung suy nghĩ ấy, chị Hoàng Thị Hằng, thôn Thành Coóc cũng tự nguyện dành một phần diện tích đất của gia đình để phục vụ xây dựng công trình. Chị Hằng chia sẻ: “Theo tôi, đây không chỉ là việc làm vì lợi ích của gia đình mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, góp phần để quê hương có thêm những tuyến đường khang trang, thuận tiện”.

Cùng với ông Ma Văn Hoàn và chị Hoàng Thị Hằng, các hộ Nguyễn Quốc Trịnh, Đỗ Thị Lập, Đỗ Thị Thủy và Đỗ Ngọc Ước cũng tự nguyện hiến đất xây dựng tuyến đường từ ngã ba nối đường Hồ Chí Minh qua UBND xã đến Trạm Y tế xã. Mỗi gia đình đã hiến hơn 20 m2 đất ở, góp phần tạo mặt bằng để triển khai công trình. Ghi nhận những đóng góp thiết thực đó, mới đây, UBND xã Hùng Lợi đã tặng giấy khen cho 6 hộ dân. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của các gia đình mà còn góp phần lan tỏa ý thức vì lợi ích chung trong cộng đồng và sự phát triển chung của địa phương.

Hùng Lợi đang khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong triển khai các công trình, dự án. Khi người dân hiểu, tin tưởng và đồng thuận, những khó khăn về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo nền tảng để các công trình sớm hoàn thành, phục vụ đời sống. Bởi mỗi con đường muốn mở rộng, vươn xa và bền vững đều cần được khởi đầu từ sự đồng lòng của Nhân dân.