Chi phí xây nhà phố 3 tầng mái Nhật 5 phòng ngủ bao nhiêu?

Nhà mái Nhật nổi bật với phong cách kiến trúc giao hòa giữa nét đẹp truyền thống Á Đông và sự phóng khoáng của hiện đại. Điểm nhấn của kiến trúc mái Nhật là độ dốc vừa phải, mở rộng ra nhiều hướng khác nhau, tạo cảm giác thanh thoát, bề thế nhưng không kém phần ấm cúng.

Với quy mô 3 tầng cùng công năng bố trí lên đến 5 phòng ngủ, nhà phố mái Nhật phù hợp cho các gia đình nhiều thế hệ chung sống. Tầng 1 thường bố trí phòng khách, bếp ăn và 1 phòng ngủ cho người lớn tuổi; tầng 2 bố trí các phòng ngủ chính riêng tư; và tầng 3 gồm phòng thờ, phòng ngủ phụ cùng sân phơi thoáng đãng.

Cách tính tổng diện tích xây dựng nhà mái Nhật

Để dự toán chi phí xây nhà chính xác, trước tiên cần tính tổng diện tích xây dựng dựa trên hệ số quy đổi phổ biến tại các nhà thầu hiện nay. Trong đó, móng nhà tính khoảng 30% - 50% diện tích sàn trệt (tùy thuộc vào loại móng cọc, móng băng hay móng bè). Các tầng (tầng 1, 2, 3) tính 100% diện tích sàn mỗi tầng. Mái Nhật thường được tính khoảng 50% - 70% diện tích sàn.

Nhà phố mái Nhật 3 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà phố mái Nhật 3 tầng 70m², móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 70m² x 100% = 70m²

Diện tích sàn tầng 2: 70m² x 100% = 70m²

Diện tích sàn tầng 3: 70m² x 100% = 70m²

Diện tích móng: 70m² x 40% = 28m²

Diện tích mái Nhật: 70m² x 60% = 42m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 280m²

Xây nhà phố 3 tầng mái Nhật 5 phòng ngủ bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường tính theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²

Hiện nay, đơn giá thi công nhà phố thường chia thành 2 hình thức chính: Xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện (từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/m²) và xây nhà trọn gói (từ 5 - 8 triệu đồng/m²).

Nếu đơn giá thi công phần thô & nhân công hoàn thiện 4,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà phố mái Nhật 3 tầng 70m² 5 phòng ngủ ước tính:

280m² x 4,5 triệu đồng/m² = 1,26 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà phố mái Nhật 3 tầng 70m² 5 phòng ngủ ước tính:

280m² x 8 triệu đồng/m² = 2,24 tỷ đồng

Lưu ý, mức chi phí trên có thể chênh lệch tùy thuộc vào thời điểm thi công, vị trí địa lý (nội thành hay vùng ven), phong cách thiết kế (hiện đại hay tân cổ điển) cũng như chất lượng vật liệu hoàn thiện. Để có dự toán chi tiết và sát thực tế nhất, gia chủ nên tham khảo ý kiến từ các đơn vị thiết kế - thi công uy tín.