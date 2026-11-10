Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030 đón hơn 10 triệu lượt du khách

Kế hoạch đề ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân đạt 10-12%/năm, đến năm 2030 đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân từ 1,5-2 ngày.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại làng tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành).

Trọng tâm là xây dựng và định vị thương hiệu du lịch “Bắc Ninh - Miền di sản” trở thành thương hiệu điểm đến có sức nhận diện cao, lấy các giá trị văn hóa Kinh Bắc, dân ca quan họ, tranh dân gian Đông Hồ cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và lễ hội truyền thống làm nền tảng phát triển sản phẩm đặc trưng.

Thành phố định hướng hình thành 4 không gian du lịch trọng điểm gồm: Văn hóa - Di sản - Lễ hội; Nông nghiệp - Cộng đồng - Làng nghề; Nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, kinh tế đêm và du lịch đô thị; Công nghiệp, thương mại và du lịch MICE. Đồng thời, tăng cường liên kết 3 tuyến du lịch liên vùng với Quảng Ninh, Hải Phòng, các địa phương Đồng bằng sông Hồng và Hà Nội; phát triển 3 nhóm sản phẩm đặc trưng gồm du lịch Văn hóa - Di sản - Nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái, nông nghiệp nông thôn.

Về hạ tầng, Bắc Ninh phấn đấu thu hút ít nhất 2 nhà đầu tư chiến lược, phát triển thêm 2-3 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4-5 sao; chuẩn bị điều kiện hình thành 1 khu du lịch cấp quốc gia, 2 khu du lịch cấp tỉnh và công nhận thêm khoảng 10 điểm du lịch.

Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng trong phát triển du lịch. Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu 100% khu, điểm du lịch tham gia nền tảng số, ứng dụng thanh toán điện tử; 80% khu, điểm du lịch triển khai hệ thống thuyết minh thông minh, đa ngôn ngữ và 50% điểm du lịch, di tích tiêu biểu ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường hoặc trải nghiệm số.