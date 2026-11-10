Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 10/11: TP HCM dự kiến thu gần 97.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

TP HCM dự kiến thu gần 97.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, TP HCM dự kiến đưa ra đấu giá 50 khu đất, lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, với số tiền dự kiến thu về khoảng 96.806 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 dự kiến được đưa ra đấu giá trực tuyến vào ngày 27/11. Tổng giá khởi điểm của 4 lô đất này hơn 16.600 tỷ đồng.

TP HCM dự kiến thu gần 97.000 tỷ đồng từ đấu giá đất.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến đấu giá 5 lô đất thuộc khu chức năng số 7, gắn với quỹ 3.790 căn hộ tại Khu tái định cư Bình Khánh. Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô này hơn 18.253 tỷ đồng.

Đây là một trong những kế hoạch khai thác nguồn lực đất đai quy mô lớn của TP HCM trong năm 2026, góp phần bổ sung nguồn thu ngân sách và tạo nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng.

Cần Thơ thông qua danh mục thu hồi 58,67 ha đất cho 5 dự án

Sáng 9/11, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ thông qua danh mục 5 công trình, dự án thu hồi đất đợt 5 với tổng diện tích 58,67 ha. Trong đó, có 3 dự án mới với diện tích 22,92 ha và 2 dự án chuyển tiếp với diện tích tiếp tục thu hồi 35,75 ha.

Cần Thơ thông qua danh mục thu hồi 58,67 ha đất cho 5 dự án.

Đáng chú ý, dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt có diện tích thu hồi đất 21,76 ha, đi qua 12 xã, phường. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là chủ đầu tư.

Hai dự án còn lại gồm tuyến đường nối từ đường Phạm Sơn Khai đến hẻm 11 đường Nguyễn Văn Linh và dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Lịch Hội Thượng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố điều chỉnh danh mục thu hồi đất đợt 2, gồm 43 công trình, dự án với tổng diện tích 5.344,68 ha. Trong đó, dự án Khu đô thị mới số 1 tại phường Hưng Phú có tổng diện tích 403,38 ha, diện tích đăng ký thu hồi đất được điều chỉnh thành 84,7 ha.

Chính phủ yêu cầu báo cáo tổng thể tình hình thị trường bất động sản trong tháng 11

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương báo cáo Thủ tướng trong tháng 11 về tổng thể tình hình thị trường bất động sản.

Nội dung rà soát tập trung vào nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch và lượng hàng tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn. Trên cơ sở đó, nhận diện các nguy cơ, rủi ro và đề xuất kịch bản, phương án xử lý phù hợp, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.

Theo số liệu Bộ Xây dựng được công bố trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 331.876 giao dịch bất động sản thành công. Riêng quý III, số giao dịch thành công khoảng 92.004, giảm 8% so với quý trước. Lượng hàng tồn kho tại các dự án cũng tăng lên.

Việc Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện thị trường cho thấy yêu cầu theo dõi sát hơn những biến động về cung cầu, giá cả và khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản trong giai đoạn cuối năm.

Bộ Xây dựng nghiên cứu giao doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ đã nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 29/9/2026, với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.

Qua đó, có 4 doanh nghiệp quan tâm, đề xuất tham gia đầu tư gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi và đề xuất sơ bộ của các nhà đầu tư, căn cứ quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến. Bộ Xây dựng cho biết, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Biệt thự Hà Đông bỏ trống hàng chục năm vẫn được rao bán 150-250 triệu đồng/m²

Nhiều căn biệt thự xây thô, bỏ trống hàng chục năm tại các khu đô thị ở Hà Đông (Hà Nội) hiện được rao bán hàng chục tỷ đồng, tương đương 150-250 triệu đồng/m², dù chưa được đưa vào sử dụng.

Tại các khu đô thị như Dương Nội, Geleximco Lê Trọng Tấn, nhiều dãy biệt thự được xây dựng từ hơn chục năm trước vẫn trong tình trạng vắng người ở. Không ít căn đã hoàn thiện phần thô nhưng sân vườn cỏ mọc um tùm, một số hạng mục xuống cấp, phía trước treo biển rao bán hoặc cho thuê.

Đáng chú ý, mặt bằng giá chào bán hiện đã tăng mạnh so với thời điểm đầu triển khai dự án. Tại Dương Nội, biệt thự được rao bán phổ biến 150-250 triệu đồng/m², tổng giá trị khoảng 25-55 tỷ đồng/căn. Ngay cả những căn xây thô, chưa có người ở cũng được chào bán 145-180 triệu đồng/m².

Theo môi giới bất động sản, với mức giá 30-50 tỷ đồng/căn, phân khúc biệt thự này khá kén khách. Những căn bỏ hoang lâu năm còn phát sinh chi phí sửa chữa, hoàn thiện; trong khi hiệu quả khai thác cho thuê cũng cần được cân nhắc so với vốn đầu tư.