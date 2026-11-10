Lãnh đạo Bộ Xây dựng thông tin về quy định mua nhà ở xã hội

Nhu cầu nhà ở xã hội là nhu cầu rất thiết thực và chính đáng của người dân để có nơi an cư lạc nghiệp và thiết lập nguồn lực lao động cho xã hội. Hiện đã khởi công mới 128 dự án với quy mô 183.293 căn; trong đó có 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê. 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962/97.271 căn.

NHIỀU GIẢI PHÁP NHƯNG CÒN MANH MÚN, SỰ VỤ

Về các giải pháp để người dân tiếp cận nhà ở xã hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho rằng, thời gian qua có nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận với nhà ở xã hội nhưng các giải pháp còn mang tính manh mún, sự vụ, sự việc.

Hiện Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì tham mưu để sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở.

Theo đó, Luật Nhà ở cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách thực sự tiếp cận được nhà ở: Mua, thuê hoặc là thuê lâu dài với giá phù hợp.

Quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu đối với nhà ở xã hội để ngăn ngừa đầu cơ. Ảnh: Thanh Xuân

QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ NHÀ Ở, THU NHẬP, THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT DUYỆT

Các quy định này bảo đảm mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp; đồng thời quy định cụ thể các điều kiện quản lý giao dịch như: Mỗi đối tượng chỉ được mua, thuê một căn nhà ở xã hội và quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu để ngăn ngừa đầu cơ, đảm bảo đúng mục đích an sinh xã hội.

Đồng thời, quy định cụ thể các điều kiện về nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình chính sách; ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo; hỗ trợ vay vốn ưu đãi.

Thể chế hóa cơ chế tạo lập nguồn vốn không thông qua Quỹ nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và tài chính công đoàn cùng với các hình thức quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và các nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Đồng bộ các chính sách ưu đãi về tài chính mạnh mẽ cho chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi về thuế, tín dụng; hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng và xây dựng vào chi phí hợp lý.