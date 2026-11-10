Đồng bộ giải pháp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Nhanh hơn khi “đúng - đủ - sạch - sống”

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đặt ra yêu cầu giải quyết đồng bộ những vướng mắc về cơ chế phối hợp, nguồn lực đầu tư, gắn với chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng phối hợp của người sử dụng đất và năng lực tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại xã Thăng Bình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ghi nhận từ thực tế

Lần thứ hai đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Thăng Bình, chị Phan Lâm Thương Thương (thôn 6, xã Thăng Bình) cho biết, các bước chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cơ bản không thay đổi so với trước. Sau khi kê khai thuế, chị được hướng dẫn cập nhật thông tin trực tuyến và chờ giải quyết theo quy định. Theo chị Thương, cán bộ trực tiếp hướng dẫn nhiệt tình nên quá trình thực hiện không gặp trở ngại đáng kể.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thăng Bình cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tiếp nhận 12.003 hồ sơ, trong đó có 1.032 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai. Bình quân mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 54 hồ sơ, trong đó có khoảng 5 hồ sơ đất đai. Khối lượng này cho thấy dữ liệu đất đai có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động quản lý nhà nước, cũng như nhu cầu giải quyết thủ tục của người dân.

UBND xã Thăng Bình cho hay, việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại địa phương được triển khai từ tháng 3 đến tháng 12/2025. Đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính trên diện tích hơn 4.365ha. Sản phẩm được đơn vị giám sát kiểm tra, đánh giá chất lượng đạt yêu cầu. Tuy nhiên, hoàn thành đo đạc bản đồ mới là một phần của quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu. Công tác kê khai, đăng ký đất đai và bổ sung thông tin chủ sử dụng vẫn đang được địa phương tập trung thực hiện.

Chị Phan Lâm Thương Thương trao đổi thông tin về chuyển nhượng đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thăng Bình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Toàn xã Thăng Bình có 43.437 thửa đất phải kê khai. Tính đến tháng 10/2026, có 30.006 thửa được kê khai, đạt 70,3%. Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết nói, khó khăn lớn nhất trong thực hiện dự án là nhiều chủ sử dụng đất đã rời địa phương, đi làm ăn xa; trường hợp chủ sử dụng đất là người xâm canh chiếm số lượng lớn, dẫn đến tỷ lệ chủ sử dụng đất thực hiện công tác kê khai đăng ký cấp đổi, cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt như yêu cầu. Bên cạnh đó, dữ liệu đất đai chuyển xuống địa phương còn thiếu, không thống nhất và chưa rõ ràng. Việc chuyển đổi phần mềm từ ILIS qua VBD List dẫn đến một số dữ liệu chưa được đồng bộ đầy đủ...

Xã Thăng Bình được thành phố phân bổ 23 tỷ đồng để triển khai nhiệm vụ, đến nay đã thực hiện hơn 8,73 tỷ đồng; số kinh phí còn lại, địa phương đề xuất trả ngân sách hơn 7,44 tỷ đồng phần kinh phí dự kiến không sử dụng hết và đã được Sở Tài chính thống nhất. Xã đặt mục tiêu hoàn thiện kê khai bổ sung, hoàn thiện sản phẩm kê khai song song với xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và lập hồ sơ thanh quyết toán, kết thúc dự án trong năm 2026.

Liên thông chặt chẽ

Tại xã Sông Vàng, tổng kinh phí đề xuất thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp là hơn 9,75 tỷ đồng. Địa phương đã được UBND thành phố phân bổ 2 đợt với tổng kinh phí đo đạc 6 tỷ đồng. Đến nay, cả 5/5 thôn ở Sông Vàng đã triển khai cắm mốc xác định ranh giới thửa đất. Đến ngày 18/10, đơn vị thi công đã hoàn thành đo đạc tại thôn Đông Sơn, khối lượng thực hiện đạt khoảng 30%. Xã cũng đã giải ngân hơn 2,67 tỷ đồng/6 tỷ đồng, đạt 44,59%.

Lãnh đạo UBND xã Sông Vàng chia sẻ, bên cạnh tiến độ đo đạc, địa phương gặp khó khăn trong việc thu thập hồ sơ, giấy tờ của các hộ gia đình, cá nhân. Một số hộ đi làm ăn xa nên chưa cung cấp đầy đủ thông tin, một số hộ sống khác địa phương, cùng với địa hình miền núi hay mưa nhiều khiến việc đo đạc gặp nhiều khó khăn nên tiến độ chậm. Xã Sông Vàng kiến nghị tăng cường máy móc, thiết bị đo đạc và tuyên truyền, vận động người dân phối hợp, đồng thời phân công thành viên Ban chỉ đạo đứng điểm tại các thôn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc cập nhật dữ liệu là 2 quy trình riêng biệt về thủ tục nhưng liên thông chặt chẽ, cùng sử dụng cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin đất đai thành phố. Điều này cho thấy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không phải quy trình tách rời hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Khi tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khai thác thông tin thửa đất, người sử dụng đất, tình trạng thế chấp, hạn chế quyền... trên hệ thống cơ sở dữ liệu để kiểm tra.

Với những thửa đất đã đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, việc xác minh được thực hiện nhanh hơn, hạn chế yêu cầu trích lục hoặc xác minh lại. Kết quả đăng ký biến động được chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu đất đai thành phố và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đối với thửa đất chưa đạt tiêu chí, quá trình giải quyết thủ tục cũng là dịp để bổ sung, xác thực thông tin người sử dụng đất và dữ liệu không gian, từng bước hoàn thiện dữ liệu.

Tái cấu trúc quy trình, phân quyền mạnh mẽ

Cùng với việc chuẩn hóa, bổ sung thông tin hồ sơ địa chính, thành phố chú trọng gắn cập nhật dữ liệu với giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nhu cầu của người dân.

Phường Liên Chiểu đang tập trung đo đạc, tạo cơ sở dữ liệu đất đai để tiến đến định danh thửa đất. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thời gian qua, việc thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 29/4/2026 của UBND thành phố về triển khai công tác đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 và các năm tiếp theo, được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố. Cùng với việc tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác và bố trí kinh phí, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, đôn đốc địa phương và các đơn vị thi công. Hệ thống VBD List vận hành từ ngày 5/6/2026, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo nền tảng thống nhất để cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu đất đai. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, ngành chức năng thành phố đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc về nguồn lực, thủ tục đầu tư và chất lượng dữ liệu đầu vào.

Đến ngày 4/11/2026, trên hệ thống địa phương, tại nhóm 29 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu và 4 địa phương có cơ sở dữ liệu một phần, có 948.424/1.113.066 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (nhóm 1), đạt 85,2%; còn 164.642 thửa thuộc nhóm 2 cần tiếp tục làm giàu, làm sạch. Đối với những khu vực chưa có cơ sở dữ liệu, các đơn vị đã đo đạc khoảng 552 nghìn thửa đất. Trong đó, nhóm 22 xã, phường có khoảng 362 nghìn thửa; nhóm 8 xã miền núi khoảng 61 nghìn thửa và nhóm 34 xã, phường khoảng 129 nghìn thửa. Sau khi kiểm tra, nghiệm thu, kê khai, đăng ký, dữ liệu sẽ được cập nhật vào hệ thống. Theo thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt, tổng số thửa đất toàn thành phố sau đo đạc dự kiến khoảng 2,8 triệu thửa.

Bức tranh dữ liệu thửa đất đến ngày 4/11/2026

Nhóm 29 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu và 4 địa phương có cơ sở dữ liệu một phần

85,2%

thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (nhóm 1): 948.424/1.113.066 thửa

Nhóm 1: 948.424 thửa

Nhóm 2 cần tiếp tục làm giàu, làm sạch: 164.642 thửa

khoảng552nghìn thửa

đã được đo đạc tại những khu vực chưa có cơ sở dữ liệu

362nghìn thửaNhóm 22 xã, phường

61nghìn thửaNhóm 8 xã miền núi

129nghìn thửaNhóm 34 xã, phường

2,8triệu thửa

là tổng số thửa đất toàn thành phố sau đo đạc dự kiến, theo thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt

Nguồn: Số liệu trên hệ thống địa phương đến ngày 4/11/2026. Mỗi ô tượng trưng khoảng 4.452 thửa (1.113.066 thửa chia cho 250 ô); 213/250 ô ứng với tỷ lệ 85,2%. Số thửa đã đo đạc là số khoảng, làm tròn theo bài viết.

Xã Thăng Phú đang triển khai làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: TRUNG THỰC

Theo lộ trình thực hiện Nghị quyết số 229/NQ-CP, ngày 13/8/2026 về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu; phấn đấu cơ bản xử lý số thửa đất đã có cơ sở dữ liệu nhưng chưa đạt tiêu chí, đồng thời cơ bản hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp. Đến hết năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với diện tích chưa có dữ liệu; hoàn thành kê khai, đăng ký, xây dựng cơ sở dữ liệu và đồng bộ đối với khu vực đo đạc mới.

Để đạt mục tiêu này, ngoài việc tháo gỡ khó khăn về kinh phí, đấu thầu và tổ chức thi công, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định cần gắn việc cập nhật dữ liệu với quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, các giải pháp được triển khai theo từng nhóm vướng mắc: bổ sung, xác thực thông tin căn cước; số hóa bản đồ giấy để hoàn thiện dữ liệu không gian; sao lục, quét hồ sơ lưu trữ và thu thập giấy chứng nhận khi kê khai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, phân công cán bộ đầu mối, phối hợp dẫn đạc và tổ chức kê khai tại từng địa bàn. Các đơn vị thi công cần tăng nhân lực, thiết bị, tổ chức kê khai song song tại khu vực đã hoàn thành đo đạc, kiểm tra và nghiệm thu cuốn chiếu; địa phương theo dõi, báo cáo kết quả theo các mốc 25/11 và 25/12/2026.

Đặc biệt, thành phố đã rà soát, tái cấu trúc 46 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tại Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND, ngày 24/9/2026). Đồng thời công bố thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường (tại Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố). Đặc biệt, ngày 1/8/2026, thành phố phân quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn thành phố, góp phần rút ngắn khâu trình ký.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi cơ sở dữ liệu được hoàn thiện và khai thác hiệu quả, người dân có thể giảm việc cung cấp bản sao căn cước công dân, giấy tờ cư trú do cơ quan giải quyết thủ tục khai thác trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin thửa đất, giấy chứng nhận được tra cứu trên hệ thống. Những thửa đất có dữ liệu đầy đủ cũng hạn chế phải xác minh lại nguồn gốc, hiện trạng hoặc trích đo khi không có thay đổi về ranh giới...

Tăng tốc, về đích đúng hạn

Đợt cao điểm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy nhanh đo đạc, kê khai và đăng ký đất đai đang được triển khai trên toàn thành phố. Bên cạnh hoàn thành tiến độ, việc bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ, phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân được đặt ra.

Người dân được chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố hướng dẫn thủ tục. Ảnh: TRẦN TRÚC

Chung tay thực hiện

Tại phường Hòa Cường, việc làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai thông qua rà soát, bổ sung thông tin chủ sử dụng đất, đối chiếu căn cước công dân và chỉnh lý hồ sơ địa chính. Đây là một trong những địa phương đã có dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn, do đó nhiệm vụ trọng tâm không phải đo đạc mới mà là nâng cao chất lượng thông tin đã được số hóa.

Ông Võ Duy Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường cho biết, địa phương đã rà soát, lập đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với 359 trường hợp đất do UBND phường quản lý. Đồng thời địa phương phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tiếp nhận danh sách các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, xây dựng kế hoạch vận động người dân thực hiện đăng ký theo quy định.

Từ thực tế Hòa Cường cho thấy, khó khăn trong làm sạch dữ liệu đất đai không đơn thuần nằm ở công nghệ mà còn liên quan đến việc xác định chính xác chủ sử dụng, bổ sung thông tin nhân thân và hoàn thiện những hồ sơ còn thiếu. Mỗi trường hợp được xác thực là một bước tiến trong quá trình hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, có thể khai thác lâu dài.

Ở phường Liên Chiểu, nhiệm vụ lại đặt ra từ khâu đo đạc thực địa. Địa phương triển khai đo đạc tại 6 tổ dân phố, với tổng diện tích khoảng 1.000ha, trong đó có nhiều khu vực đất rừng sản xuất, địa hình dốc và phức tạp. Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, địa phương đã nhiều lần thông báo, huy động hệ thống chính trị khu dân cư hướng dẫn người dân cắm mốc, xác định ranh giới với các hộ liền kề và cung cấp giấy tờ liên quan đến quá trình sử dụng đất.

Việc huy động người dân tham gia ngay từ khâu xác định ranh giới có ý nghĩa quan trọng, bởi dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng hiện trạng và có cơ sở pháp lý rõ ràng. Đối với những trường hợp sử dụng đất lâu năm nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, hoạt động đo đạc còn tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục đăng ký, đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Những thực tế này cho thấy, dù cùng thực hiện một mục tiêu chung, mỗi địa phương có khối lượng công việc và điều kiện triển khai khác nhau. Vì vậy, việc phân bổ nhân lực, thiết bị, kinh phí và lựa chọn phương án thi công phù hợp từng địa bàn là yếu tố quyết định tiến độ.

Người dân làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cẩm Lệ. Ảnh: TRẦN TRÚC

Bảo đảm chất lượng

Ngày 5/11, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai hiện có; đẩy nhanh tiến độ đo đạc ngoại nghiệp, kê khai, đăng ký đất đai năm 2026. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/12/2026 với 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu trong năm 2026; phấn đấu hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp, tạo nền tảng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2027.

Đối với nhóm 29 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu và 4 địa phương có dữ liệu một phần, thành phố yêu cầu hoàn thành xử lý 167.240 thửa đất nhóm 2 đủ điều kiện chuyển lên nhóm 1 trước ngày 30/11/2026. Cùng với đó, hoàn thành rà soát, xác thực thông tin căn cước công dân của người sử dụng đất và đồng bộ 100% thửa đất nhóm 1 lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026.

Ở nhóm 22 xã, phường làm chủ đầu tư, mục tiêu hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp trong năm 2026. Đối với 8 xã miền núi, chỉ tiêu được nâng lên 100%. Riêng nhóm 34 xã, phường do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, thành phố yêu cầu hoàn thành 64 điểm lưới địa chính và phấn đấu đạt tối thiểu 70% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp, phần còn lại hoàn thành trong quý I/2027.

Đợt cao điểm 30/10 - 31/12/2026

Các mốc thực hiện và chỉ tiêu đo đạc ngoại nghiệp năm 2026

30/10/2026

Bắt đầu đợt cao điểm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

5/11/2026

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND với 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể

25/11/2026

Mốc địa phương báo cáo kết quả

Trước 30/11/2026

Hoàn thành xử lý thửa đất nhóm 2 đủ điều kiện chuyển lên nhóm 1 (nhóm 29 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu và 4 địa phương có dữ liệu một phần)

25/12/2026

Mốc địa phương báo cáo kết quả

Trước 31/12/2026

Đồng bộ 100% thửa đất nhóm 1 lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; kết thúc đợt cao điểm

Quý I/2027

Nhóm 34 xã, phường hoàn thành phần đo đạc ngoại nghiệp còn lại

Năm 2027

Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ

Chỉ tiêu khối lượng đo đạc ngoại nghiệp năm 2026

Toàn thành phố

tối thiểu80%

Nhóm 22 xã, phường làm chủ đầu tư

tối thiểu90%

8 xã miền núi

100%

Nhóm 34 xã, phường do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư

tối thiểu70%

Cùng với hoàn thành 64 điểm lưới địa chính

Nguồn: Kế hoạch số 562/KH-UBND của UBND thành phố; mốc báo cáo 25/11 và 25/12/2026 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thành phố yêu cầu triển khai công việc theo hình thức cuốn chiếu. Khu vực nào hoàn thành đo đạc phải tiến hành ngay kê khai, đăng ký, kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính và tạo lập mã định danh thửa đất, không chờ hoàn thành toàn bộ địa bàn. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng công việc dồn vào cuối kỳ, đồng thời giúp phát hiện sớm những sai lệch về ranh giới, diện tích, chủ sử dụng hoặc hồ sơ pháp lý để kịp thời xử lý.

UBND thành phố giao chính quyền cấp xã bố trí cán bộ đầu mối, cán bộ dẫn đạc, huy động trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tham gia vận động người dân xác định ranh giới, cắm mốc, kê khai và đăng ký đất đai. Các tranh chấp, vướng mắc phát sinh phải được giải quyết kịp thời, tránh ảnh hưởng tiến độ chung. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tiến độ đến từng địa phương, đơn vị thi công; tổ chức giao ban, công bố bảng xếp hạng hằng tuần. Chính quyền cấp xã phối hợp lực lượng công an xác minh thông tin chủ sử dụng đất, xử lý các trường hợp chủ đất đã qua đời, vắng mặt hoặc thiếu thông tin nhân thân. Cùng với đẩy nhanh đo đạc và số hóa hồ sơ, các địa phương chú trọng đối soát thông tin, kiểm tra sản phẩm và xử lý sai lệch ngay từ cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, kết nối và cập nhật thường xuyên, chính quyền có thêm công cụ quản lý hiệu quả, người dân có điều kiện tiếp cận các thủ tục đất đai thuận lợi hơn. Thành công của đợt cao điểm vì thế không chỉ được đo bằng số lượng thửa đất hoàn thành, mà còn ở chất lượng dữ liệu và khả năng khai thác, sử dụng trong thực tế.

Nội dung: ĐẮC MẠNH - YÊN GIANG - NINH VÂN

Trình bày: MINH TẠO