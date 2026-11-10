Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị đa mục tiêu

Chiều 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của Thành phố kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bắc Thăng Long Urban City dự kiến triển khai thi công từ ngày 11/11

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty Cổ phần Bất động sản Potamos, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, từng bước triển khai giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện thi công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại các dự án khu đô thị đa mục tiêu.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36ha, tổng diện tích khu đất khoảng 465,45ha, nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 97.492 người, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032.

Về công tác giải phóng mặt bằng, ngày 27/8/2026, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND về chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Bắc Thăng Long Urban City.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 474,25ha, trong đó xã Thiên Lộc khoảng 295,23ha, xã Phúc Thịnh khoảng 179,02ha. UBND hai xã là chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn, nguồn vốn thực hiện từ nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất ở dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026, các loại đất còn lại trước ngày 31/10/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá, so với một số dự án khác, tiến độ triển khai Bắc Thăng Long Urban City có phần chậm hơn. Tuy nhiên, thời gian thực hiện chính thức chưa dài, trong khi dự án nhận được sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ của người dân tại nhiều địa bàn.

Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương lớn về xây dựng và phát triển Thủ đô là điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và các mốc thời gian đã đề ra.

Đặc biệt, đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu quan tâm trước hết đến việc bố trí tái định cư cho người dân ngay trong phạm vi dự án. Việc bàn giao mặt bằng phải gắn với điều kiện tái định cư thực tế, bảo đảm người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới.

"Chúng ta phải cố gắng hoàn thành trong năm âm lịch, không kéo dài đến tháng 3 năm 2027. Trong đó cần xác định rõ lộ trình để chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân nhận đất, xây dựng nhà cửa trước Tết", Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chất lượng, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân xây dựng nhà ở mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng các khu đô thị

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu thuộc hai xã Thư Lâm và Đông Anh, đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng cho biết, dự án đã hoàn thành các điều kiện khởi công theo quy định.

Đến nay, tổng diện tích giải phóng mặt bằng đạt khoảng 530/736ha. Chủ đầu tư đang triển khai thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Các tuyến trục giao thông chính đã được triển khai, cơ bản kết nối các tuyến đường, tạo điều kiện xây dựng các công trình trên đất. Đối với các tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư đã huy động thiết bị, tập kết tại công trường, sẵn sàng thi công phần cọc và các hạng mục tiếp theo.

Theo kế hoạch, đối với diện tích dự án thuộc xã Thư Lâm và một phần xã Đông Anh, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong tháng 6/2027.

Các công trình nhà ở cao tầng tại xã Thư Lâm dự kiến bắt đầu thi công từ tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành xây dựng đến cốt 0,0m trong giai đoạn từ tháng 5 - 12/2027.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hình thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại.

Về nguồn lực đầu tư, đến cuối năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại hai xã Thư Lâm, Đông Anh dự kiến khoảng 18.850 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá, từ ngày 2/2/2026, khi dự án mới dừng ở mức ý tưởng sơ khởi, đến nay sau hơn 9 tháng đã đạt được khối lượng công việc rất lớn. Đây là tiến độ triển khai hiếm có, khi từ ý tưởng ban đầu đã hình thành mặt bằng khoảng 530ha và tổ chức thi công trên thực địa.

Đặc biệt, các trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành, hiện trọng tâm là tổ chức thi công. Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đồng thời biểu dương nỗ lực của nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu nhà đầu tư, các nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ đã đề ra. Trong đó, phấn đấu đến tháng 3/2027 hình thành sản phẩm phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn Thành phố.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ các mục tiêu hạ tầng, cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng nhu cầu của Thành phố, nhất là các dự án trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, nhà thầu sẽ được Thành phố giao lãnh đạo phụ trách trực tiếp chỉ đạo, xử lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Đối với vướng mắc liên quan đến hệ thống điện, bao gồm hệ thống điện Thành phố và hệ thống điện quốc gia, cần phối hợp nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, rà soát việc kết nối đường sắt đô thị với khu vực dự án, bảo đảm đồng bộ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng giao thông công cộng.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, không để những vướng mắc về hạ tầng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, với quy hoạch hiện nay, riêng khu vực dự án tại Thư Lâm đã bố trí khoảng 13 ô đất trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu của khu vực trong tương lai. Tại Phúc Thịnh, Thành phố bố trí khoảng 40ha đất dành cho trường học, phục vụ nhu cầu giáo dục của cộng đồng dân cư.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị nhà đầu tư ưu tiên xây dựng các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp với Thành phố trong quá trình triển khai. Đây không chỉ là hạ tầng phục vụ khu đô thị mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu chung của người dân trong khu vực.

Về mục tiêu tổng thể, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất của dự án là phục vụ công tác tái định cư cho người dân, bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh sống và chất lượng hạ tầng. Khu tái định cư phải thực sự có chất lượng tốt hơn nơi ở cũ, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị.

Đồng thời, Thành phố đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án với chi phí hợp lý, góp phần hạ giá đất, giảm áp lực đối với thị trường bất động sản.

Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận sự tích cực của hai xã Thư Lâm, Đông Anh cùng các địa phương liên quan trong triển khai các chủ trương lớn về phát triển đô thị; đồng thời yêu cầu tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án.