Làm đường bê tông nhờ sức dân xóm Nác

Xóm Nác đổi thay nhờ hệ thống giao thông liên xóm.

Xóm hiện có trên 200 hộ dân, với hơn 800 nhân khẩu, trong đó trên 170 hộ là đồng bào dân tộc Dao. Điều kiện kinh tế, diện tích đất sản xuất của mỗi gia đình không giống nhau. Vì vậy, việc huy động đóng góp được cấp ủy, ban lãnh đạo xóm tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thay vì áp dụng một mức đóng góp thống nhất, xóm linh hoạt vận động theo từng tuyến đường, khu vực dân cư. Có thời điểm, mức đóng góp được tính theo nhân khẩu, với 500 nghìn đồng/người; có thời điểm vận động theo hộ, mức 2,5 triệu đồng/hộ.

Đặc biệt, đối với những tuyến đường đi qua khu vực có nhiều đất rừng, xóm căn cứ vào diện tích rừng của từng hộ để xác định mức đóng góp. Hộ có nhiều diện tích rừng thuộc khu vực tuyến đường thi công đóng góp cao hơn, hộ có ít diện tích đóng góp thấp hơn, mức vận động bình quân khoảng 1-1,2 triệu đồng/ha. Mức đóng góp được cân nhắc phù hợp với điều kiện từng gia đình, hạn chế tình trạng cào bằng, đồng thời phát huy tinh thần chia sẻ vì lợi ích chung.

Không chỉ đóng góp kinh phí, trong quá trình triển khai các công trình, nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất, nhường mặt bằng, tham gia ngày công lao động. Anh Triệu Phúc Quang, người dân tộc Dao ở xóm Nác, chia sẻ: Khi xóm triển khai làm đường, gia đình tôi tự nguyện hiến đất, đồng thời sẵn sàng đóng góp kinh phí. Đến nay, gia đình tôi đã đóng góp khoảng 20 triệu đồng để xây dựng đường bê tông trong xóm.

Đường bê tông kết nối các khu sản xuất được quan tâm đầu tư.

Ông Triệu Văn Lưu, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Nác, cho biết: Trong quá trình vận động đóng góp làm đường, xóm luôn căn cứ vào điều kiện thực tế để có cách huy động phù hợp. Đặc biệt, nguồn tiền do Tổ quản lý vốn (được người dân bầu ra) trực tiếp quản lý, các khoản thu, chi đều được thông báo công khai, minh bạch. Nhờ vậy, bà con phấn khởi, đồng tình ủng hộ, việc thu tiền đối ứng diễn ra nhanh gọn.

Với cách làm đó, trong 5 năm trở lại đây, xóm Nác đã huy động được khoảng 2 tỷ đồng từ nhân dân, cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông, bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Trong tổng số 21km đường nội xóm, liên xóm, hiện khoảng 18km đã được đổ bê tông.

Những tuyến đường bê tông nối dài đến các chòm xóm, khu sản xuất đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi hơn; trẻ em đến trường, người dân giao thương, sinh hoạt cũng bớt nhọc nhằn. Hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện, tạo thêm điều kiện để bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Từ thực tiễn xóm Nác có thể thấy, huy động sức dân xây dựng hạ tầng không chỉ là vận động đóng góp tiền của, ngày công, mà quan trọng hơn là tìm được cách làm phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Khi người dân hiểu rõ lợi ích, được tham gia quyết định và tin tưởng vào cách quản lý nguồn lực, những công trình phục vụ cộng đồng sẽ được triển khai thuận lợi.