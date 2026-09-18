MC Minh Trang xác nhận ly hôn

Chia sẻ của MC Minh Trang về chuyện ly hôn đang nhận sự quan tâm từ nhiều người. Tối 17/9, MC Minh Trang đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, lần đầu chia sẻ về biến cố hôn nhân mà cô từng né tránh nhắc tới. Theo đó, cô và chồng đã nhận quyết định ly hôn của tòa án vào đầu tháng 8/2026, khép lại cuộc hôn nhân sau nhiều năm gắn bó.

MC Minh Trang và chồng đã nhận quyết định ly hôn của tòa án vào đầu tháng 8/2026.

Nữ MC cho biết, trước khi đi đến quyết định này cô đã trải qua thời gian phải chịu nhiều tổn thương về thể chất, tinh thần trong quá trình chung sống, cũng như áp lực từ những quyết định không hợp lý trong công việc của chồng nhưng cô luôn muốn cố gắng vì sự trọn vẹn của gia đình vì không muốn cha mẹ đôi bên và các con bị ảnh hưởng.

"Tuy vậy, cuối tháng 7/2026, mình đau đớn biết được rằng anh Thành đã có quan hệ trên mức đồng nghiệp với một nhân viên trong công ty. Mối quan hệ này đã kéo dài liên tục gần 2 năm, từ đầu năm 2025 cho tới tận ngày mình bàng hoàng phát hiện ra.

Mọi khó khăn trong cuộc sống gia đình, mọi áp lực từ công việc, mọi mệt mỏi trong quá trình nuôi dạy con, mình đều có thể đón nhận và cố gắng vượt qua, nhưng một khi niềm tin đã sụp đổ, tình cảm đã mất bởi những dối trá, phản bội, coi thường, mình lựa chọn dừng lại", nữ MC tâm sự.

Không chỉ chia sẻ về cuộc hôn nhân, Minh Trang còn đề cập đến vai trò của mình tại những doanh nghiệp cô từng cùng chồng tham gia sáng lập.

Theo nữ MC, cô từng đứng tên là người sáng lập, đồng thời có một giai đoạn giữ vị trí giám đốc/người đại diện pháp luật của công ty sở hữu Hộp Háo Hức.

MC Minh Trang là founder trại hè Làng Háo Hức và mô hình giáo dục Hộp Háo Hức.

Tuy nhiên, Minh Trang cho biết cô không có chuyên môn và kinh nghiệm về quản trị, điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, cô chủ yếu tham gia vào thiết kế sản phẩm, truyền thông và marketing. Các vấn đề về quản trị, chiến lược, tài chính, nhân sự và vận hành, theo chia sẻ của cô, chủ yếu do chồng cũ phụ trách.

Đồng thời, MC Minh Trang gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì đã tin tưởng, ủng hộ cô. "Gửi bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Con lớn rồi mà vẫn để bố mẹ phải phiền lòng, phải rơi nước mắt. Mọi thứ của ngày hôm nay đều là kết quả của những lựa chọn của con, đều là do con", Minh Trang viết.

Nữ MC nhắn gửi bố mẹ hãy yên tâm vì cô sẽ không làm chuyện khiến gia đình phải hổ thẹn: "Dù có chuyện gì đi nữa, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn, con sẽ tiếp tục sống và cố gắng hơn mỗi ngày ạ".

MC Minh Trang cho rằng, sắp tới cuộc sống của cô và 4 con hẳn sẽ có nhiều thử thách, từ sức khỏe, tâm lý lẫn sự nghiệp. Tuy vậy, cô có niềm tin vào bản thân sẽ vượt qua vì luôn có gia đình, người thân bên cạnh, cùng các con là nguồn động lực lớn.

"Mình vẫn khoẻ mạnh, trong độ tuổi lao động, có kiến thức, kỹ năng để tự nuôi sống bản thân, nuôi dạy con cái. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì những điều ấy đã cho mình quyền lựa chọn và tự tin bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này", cô trải lòng.

Bài viết đã thu hút lượng lớn bình luận từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp, đa phần bày tỏ sự đồng cảm và động viên MC Minh Trang cùng 4 con vượt qua giai đoạn khó khăn.

MC Minh Trang.