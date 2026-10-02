Cưu mang mẹ đơn thân suốt 5 năm, ân nhân đưa ra lời đề nghị khó xử

Tôi 38 tuổi, là mẹ đơn thân sau lần vấp ngã. Nhiều năm qua, tôi ngỡ sự cố ấy đã là nỗi đau lớn nhất đời. Nào ngờ, chuyện mới đây mới thực sự là thử thách lớn, khiến tôi không biết phải xử lý thế nào.

5 năm trước, tôi trót mang thai và bị cha đứa bé ruồng bỏ. Ngày ấy, vì tủi nhục và tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến điều tiêu cực nhất.

Lời đề nghị của người đang giúp đỡ, cưu mang mình khiến tôi rơi vào tình cảnh không biết phải làm sao cho đúng. Ảnh minh họa: H.N

Đúng lúc đó, tôi gặp bà chủ quán ăn nhỏ. Khi biết hoàn cảnh của tôi, bà hết lòng giúp đỡ. Bà không chỉ cho tôi ở lại quán ăn miễn phí mà còn tạo việc làm, giúp tôi có thu nhập.

Khi tôi sinh nở, bà cũng tận tâm chăm sóc. Thời gian ở quán ăn, tôi như được tái sinh và bà chủ chính là người mẹ thứ hai của mình. Tôi mang ơn bà, luôn tâm niệm sẽ dùng hết phần đời còn lại để đền đáp ơn nghĩa ấy.

Bà chủ chỉ có một người con trai. Nhưng không may, anh chậm phát triển từ nhỏ. Dù đã gần 40 tuổi, trí óc chỉ như đứa trẻ lên 10. Ngoài ra, anh còn thường xuyên đau bệnh.

Vì vậy, ngoài công việc ở quán ăn, bà chủ phải dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Đồng cảm với nỗi khổ của bà, tôi thường xuyên đến nhà, giúp bà chăm sóc anh. Tôi xem đó là một cách đáp đền ơn nghĩa của bà.

Gần đây, bà chủ đau bệnh, công việc kinh doanh của quán ăn bị ảnh hưởng nhiều. Sau nhiều đắn đo, bà quyết định giao lại quán ăn cho tôi quản lý.

Tôi không dám nhận nhưng bà nói không tìm được ai phù hợp hơn. Bà cũng không muốn sang nhượng quán ăn gia đình cho người khác.

Thương bà và cũng để mình có việc làm, tạo thu nhập, tôi nhận lời. Sau đó, bà tận tình chỉ dạy tôi mọi thứ. Bà truyền lại bí quyết nấu các món ăn ngon của quán. Bà cũng dạy tôi cách giữ khách, tính toán tiền nong...

Nhưng khi tôi chưa kịp học hết mọi thứ thì bà bất ngờ lâm bạo bệnh. Sau cơn tai biến, bà yếu hẳn, chỉ có thể nằm một chỗ.

Trở về từ bệnh viện, tinh thần bà gần như suy sụp hoàn toàn. Mỗi khi thấy con trai gần 40 tuổi vẫn vô tư cười, nói những lời ngô nghê, vô nghĩa bà lại rơi nước mắt. Bà thương con, sợ khi mình không còn, anh sẽ không có người chăm sóc.

Hôm trước, khi tôi đến thăm, bà lại khóc, nói thời gian của mình không còn được bao lâu. Rồi bà nắm lấy tay tôi, nói ra mong ước cuối đời của mình. Bà muốn tôi thay mình chăm sóc con trai.

Nhưng không phải chăm sóc một cách bình thường mà tôi phải kết hôn với anh. Bà nói, có như vậy, bà mới an lòng nhắm mắt xuôi tay.

Lời đề nghị của bà khiến tôi chết lặng, không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Mấy ngày nay, tôi cứ nghĩ mãi về lời đề nghị ấy mà vẫn không tìm được lối ra.

Nếu nhận lời, tôi sẽ phải hy sinh hạnh phúc riêng để sống bên người đàn ông không thể đem đến cho mình một mái ấm thực sự. Nhưng tôi cũng không thể từ chối lời đề nghị của người đã và đang cưu mang mình.

Tôi thật sự không biết phải làm sao cho phải. Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.