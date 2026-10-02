Cô dâu Việt choáng ngợp trước dinh thự 300 tuổi của chồng Mỹ

Dinh thự 300 tuổi của chồng Mỹ khiến Lương ngỡ ngàng.

Tháng 3/2025, Hiền Lương (sinh năm 1993, quê Thái Bình) rời TP.HCM cùng chồng là Walter F. Hammer sang thị trấn Newtown (bang Pennsylvania, Mỹ) sinh sống.

"Tôi lặng người khi thấy bãi cỏ đẫm sương, nai và thỏ kiếm ăn bên ngoài, những bông hoa đầu xuân và dòng Mill Creek trong vắt chảy cạnh tòa nhà màu đỏ. Tôi có cảm giác như vừa bước vào thế giới chuyện cổ tích", Lương chia sẻ với Tri thức - Znews về cảm xúc lần đầu đến nhà chồng.

Khi còn hẹn hò ở Việt Nam, Walter chỉ nói anh sống ở một vùng quê, gần những nông trại và rừng cây. Chàng trai Mỹ cũng cho Lương xem khung cảnh trước nhà qua camera, nhưng cô gái Việt không hình dung được cảm giác khi thật sự đến nơi. Mọi thứ hiện ra trước mắt nàng dâu Việt với từng cây cỏ, con suối, những con thú tự nhiên kiếm ăn ngoài vườn khiến cô choáng ngợp.

Theo Lương, khu đất nơi gia đình chồng sinh sống có tên Rush Valley Mills, rộng khoảng 4 ha và có lịch sử hơn 300 năm. Khi biết công sức Walter bỏ ra để tu sửa, chăm sóc khu nhà, Lương càng trân trọng nơi này.

"Khoảnh khắc khiến tôi thực sự xem đây là tổ ấm là khi con trai tôi, Liam sang Mỹ, chạy chơi trên bãi cỏ và cả ba bắt đầu tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ", Lương kể.

Tìm thấy nhau sau đổ vỡ

Năm 2021, Lương gặp Walter qua một nhóm bạn ở TP.HCM. Ban đầu, cả hai chỉ là bạn bè. Lương giúp Walter tìm kiếm, kết nối đối tác kinh doanh ở Việt Nam, còn anh quan tâm và hỗ trợ công việc giảng dạy của Lương.

Qua những lần đi chơi, đi thiện nguyện, dạy tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM, Lương cảm nhận rõ hơn Walter là người giỏi và tử tế, có lối sống lành mạnh. Ngoài ra, chàng trai Mỹ luôn dành thời gian cho Liam, con trai riêng của Lương. Anh cõng cậu bé trên vai và chơi với con rất tự nhiên.

"Đó chính là lúc tôi nhận ra dù bản thân có mạnh mẽ, giỏi kiếm tiền thế nào, thì điều Liam cần vẫn là một mái nhà có đủ ba và mẹ", Lương chia sẻ.

Valentine năm 2024, Walter là người ngỏ lời muốn hẹn hò với Lương. Anh nói cả hai đều từng bị tổn thương và mong có thể cùng nhau bắt đầu một chương mới. Ban đầu, Lương chưa nhận lời ngay.

Tháng 3/2025, Lương sang Mỹ cùng Walter. Tháng 4 cùng năm, cả hai kết hôn.

Lương và Walter dành nhiều tháng trò chuyện về gia đình, cách nuôi dạy Liam, các giá trị sống và kế hoạch tài chính để hiểu nhau hơn. Khi cảm nhận rõ tình yêu mà Walter dành cho con trai mình, Lương đồng ý hẹn hò.

Ban đầu, cha mẹ và người thân có phần bất ngờ khi biết Lương muốn kết hôn với một người ngoại quốc. Chàng trai Mỹ từng bước chiếm trọn thiện cảm từ các thành viên trong gia đình Lương nhờ lối cử xử lịch thiệp và sự chân thành.

"Gia đình tôi nói rằng họ vui và yên tâm hơn khi thấy Liam và tôi hạnh phúc bên Walter. Họ tin lần này tôi đã chọn đúng", Lương chia sẻ.

Giữa cuộc sống tràn ngập thiên nhiên thơ mộng ở Mỹ hiện tại, Lương thi thoảng vẫn nhớ nhịp sống ở TP.HCM, gia đình và bạn bè. Thời gian đầu sang xứ sở cờ hoa, cô chưa thể đi làm ngay và học cách thích nghi với một nơi rất yên tĩnh nên đôi lúc thấy chông chênh.

Walter hiểu điều đó. Anh đưa cô đi thăm những nơi xung quanh, cùng chuẩn bị việc học lái xe, hoàn thiện giấy tờ bằng cấp và tìm công việc giảng dạy. Bận rộn với công việc giúp Lương dễ thích nghi hơn. Có việc để làm, có cơ hội để ra ngoài học hỏi nâng cao trình độ tiếng anh, công việc còn giúp Lương có thêm thu nhập.

Vợ chồng Lương ở trước căn nhà có tuổi đời 300 năm của gia đình.

Lương cũng bắt đầu quay video để lưu giữ kỷ niệm và giữ liên lạc với mọi người ở quê nhà. Sau đó, cô chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của gia đình và hành trình từ Việt Nam sang Mỹ qua nền tảng mạng xã hội.

Hai vợ chồng dành thời gian lắng nghe và học cách sống của nhau. Walter giúp vợ hiểu thêm về cuộc sống ở Mỹ, còn Lương mang tiếng Việt, những món ăn và thói quen gia đình của quê hương vào ngôi nhà.

Mỗi tối, khi căn bếp gỗ có mùi thịt kho, canh chua hay rau luộc, rồi cả nhà ngồi ăn và kể chuyện trong ngày, Lương cảm thấy gần Việt Nam hơn. Hạnh phúc nhất với Lương là cậu bé Liam được lớn lên giữa hai nền văn hóa ấy.

Lương yêu nghề dạy học nên muốn tiếp tục làm việc và phát triển chuyên môn ở Mỹ. Công việc giúp cô tự lập, gặp gỡ đồng nghiệp, hiểu thêm về cuộc sống ở đây và cải thiện tiếng Anh.

Chương mới cuộc đời

Về phần Walter, anh cho biết bản thân may mắn được đi nhiều nơi, từ phần lớn các bang của Mỹ đến các quốc gia ở Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á. Là một người hiếm khi quay lại một quốc gia nhiều lần, nhưng Việt Nam là ngoại lệ.

"Tôi yêu ẩm thực và sự thân thiện của người Việt. Sau nhiều tháng ở bên bạn bè và đối tác địa phương, tôi còn trân trọng văn hóa, tinh thần sáng tạo và những cơ hội phát triển của đất nước này", Walter nói.

Với chuyên môn và niềm đam mê kỹ thuật, chàng trai Mỹ thích tự tay tìm cách sửa một robot, hệ thống tự động hóa, xe máy hay thiết bị gia dụng nhỏ. Anh thích việc ở Việt Nam vẫn có nhiều người biết chế tạo, sửa chữa và tìm giải pháp thực tế cho những thứ bị hỏng vì cảm thấy bản thân có thể tiếp tục học hỏi và đóng góp trong môi trường ấy.

Trước khi ngỏ lời với Lương, Walter đã dành nhiều thời gian ở bên hai mẹ con. Hai người cũng trao đổi rất kỹ về cách nuôi dạy con, quan điểm sống, tôn giáo, chính trị và những mục tiêu tài chính.

"Tôi hiểu rằng trở thành cha dượng không chỉ là một danh xưng. Tôi cần kiên nhẫn, có mặt trong cuộc sống hàng ngày và để Liam biết cậu bé có thể tin cậy ở tôi. Cả ba chúng tôi đều có cuộc sống riêng trước đó nhưng từ khi cùng trở thành một gia đình, chúng tôi còn hạnh phúc hơn", Walter trải lòng.

Lương hạnh phúc khi người đàn ông Mỹ yêu thương con trai riêng của mình.

Mỗi ngày, Walter và vợ chia sẻ việc nhà và chăm sóc Liam theo khả năng, thời gian của mỗi người. Thỉnh thoảng, anh đưa Liam ra xe buýt, đón con về và hướng dẫn con học. Walter cũng ngạc nhiên và tự hào khi thấy tiếng Anh của Liam tiến bộ nhanh chỉ sau một thời gian ở Mỹ.

Với Walter, anh tự hào về công sức bỏ ra để sửa chữa và duy trì Rush Valley Mills, nơi mà họ đang sinh sống. Nơi này được xây dựng năm 1718, có hơn 300 năm lịch sử. Qua nhiều thế hệ, khu đất được cải tạo thành các căn hộ. Năm 2003, Walter mua lại toàn bộ dinh thự này và dùng 7 năm để tự tay sửa chữa, nâng cấp toàn bộ.

Tổ ấm nhỏ của Hiền Lương và Walter.

Khu đất gồm hai công trình chính có kết cấu tương đồng: móng xếp bằng đá tự nhiên dày 40 cm, tầng trên dựng bằng gỗ. Trong đó, xưởng bột cũ ốp gỗ đỏ rộng 375 m2 được chia thành 4 căn hộ cho thuê. Đối diện là ngôi nhà ốp gỗ xanh rộng 120 m2, nơi sinh hoạt của gia đình Walter. Cách đó 200 m là xưởng cơ khí hai tầng. Sau xưởng, Walter bố trí một khu giặt sấy nằm tách biệt hoàn toàn để tiếng ồn không quấy rầy không gian sinh hoạt. Nằm giữa 80 ha rừng bảo tồn nguyên sinh, toàn bộ khu đất chỉ có gia đình Walter cùng 5 hộ khách thuê sinh sống.

Thế nhưng kỷ niệm quý nhất với anh không gắn với một căn phòng hay một hạng mục cụ thể mà là khi nhìn Lương và Liam khám phá nơi này, chơi ngoài trời hoặc cả nhà cùng ngồi yên nghe tiếng suối.

"Hai mẹ con giúp tôi chậm lại và thật sự tận hưởng thành quả của nhiều năm lao động. Chúng tôi may mắn được sống với không khí trong lành, dòng nước sạch và những buổi tối yên tĩnh", Walter nói.

Dù ở Pennsylvania có cảm giác tách khỏi sự ồn ào, gia đình Lương vẫn có thể đến Philadelphia, New York, Baltimore hay Washington, D.C. để đi chơi hoặc du lịch.

Với họ, cuộc sống tại Rush Valley Mills vẫn rất tuyệt vời. "Tôi cũng rất thích TP.HCM, Hà Nội. Nếu kế hoạch thuận lợi, sau này chúng tôi mong có một ngôi nhà ở quê Lương và một nơi ở trong thành phố tại Việt Nam", Walter chia sẻ.

Walter cũng cho biết anh yêu vợ bởi cô là người thông minh, mạnh mẽ và yêu nghề dạy học. Anh mong muốn vợ có cơ hội phát triển sự nghiệp, hiểu xã hội Mỹ và có những lựa chọn của riêng cô.

"Tôi muốn cô ấy ở bên tôi vì cô ấy muốn như vậy, chứ không phải vì cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác", chàng trai Mỹ tâm sự.

An Chi