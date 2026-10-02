MS 1120: Xót xa cảnh mẹ nguy kịch trong viện, 2 con nhỏ mong ngóng mẹ về

Bên giường bệnh, bà Nguyễn Thu Sang – mẹ chị Thảo ở TDP Giáp Lai, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ánh mắt lo âu, vừa chăm con vừa canh cánh nỗi lo hai đứa nhỏ ở nhà. Những ngày này, điều bà Sang mong nhất là con gái có thể khỏe lên. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo khác cứ đè nặng là tiền điều trị không biết xoay xở ra sao.

Gần 2 năm ho kéo dài, nhưng không tiền điều trị

Theo chia sẻ của người nhà, trước khi nhập viện, chị Thảo đã ho kéo dài gần 2 năm. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị không đi khám và cũng không điều trị thường xuyên. Cách đây khoảng 3 tháng, chị Thảo bị ho, khó thở tăng dần, có đờm đặc, màu vàng xanh, sốt thất thường, đau ngực nhẹ. Người lúc nào cũng mệt mỏi, ăn uống kém. Chỉ trong vòng 3 tháng, chị sút 10kg.

Tình trạng sức khỏe của chị xấu đi rõ rệt. Khi chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương, chị Thảo được bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng, lao phổi và suy kiệt.

Bệnh không dừng ở đó, chị tiếp tục xuất hiện khó thở tăng và ho ra máu nhiều, phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, các bác sĩ phải cho chị thở máy và lọc máu.

Chị Thảo vào viện trong tình trạng nguy kịch vì viêm phổi nặng, lao phổi và suy kiệt`

Một người phụ nữ mới 23 tuổi, phía trước còn hai đứa con nhỏ, giờ lại phải nằm bất động trên giường bệnh. Ở bên cạnh giường bệnh của con, bà Sang thấp thỏm âu lo. Bà lo sức khỏe của con nguy kịch, nếu không qua được đợt điều trị này rồi lại nghĩ tới hai đứa ở nhà đang thiếu mẹ và bàn tay chăm sóc của người lớn.

Chị Thảo hiện làm mẹ đơn thân. Hai đứa con nhỏ, một cháu 5 tuổi và một cháu 3 tuổi trong những ngày mẹ và bà ở bệnh viện phải nhờ người thân chăm sóc. Gia đình chị vốn thuộc diện khó khăn.

Là người dân tộc Mường, quanh năm gia đình cũng chỉ trông vào ruộng nương. Thu nhập bấp bênh và chăm sóc hai đứa con nhỏ nên gần như chẳng có nguồn dư dả. Khi đổ bệnh, gia đình càng không biết xoay xở vào đâu.

Bà Sang thấp thỏm lo lắng vì sức khỏe của con gái và tương lai của hai đứa cháu nhỏ ở quê khi con gái nằm nguy kịch vì bệnh nặng

Mỗi ngày điều trị tốn hàng triệu đồng

Trao đổi về tình trạng của chị Thảo, bác sĩ điều trị Lê Tuấn Long (Bệnh viện Phổi Trung ương) cho biết, dù người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng trong quá trình điều trị vẫn phải sử dụng một số thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi chi trả. Chi phí phát sinh hiện khoảng 4-5 triệu đồng mỗi ngày.

Chị Thảo đã điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực được khoảng 2 tuần. Sức khỏe đã có chuyển biến tích cực hơn, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị trong thời gian dài. Với một gia đình vốn đã khó khăn như hoàn cảnh của chị Thảo, khoản chi phí ấy thực sự quá sức.

Bác sĩ Lê Tuấn Long (Bệnh viện Phổi Trung ương) cho biết việc điều trị của chị Thảo còn dài, mong có sự trợ giúp của cộng đồng cho gia đình chị

Đến nay, chị Thảo còn âm gần 10 triệu đồng tiền viện phí. Số tiền ấy không quá lớn với những gia đình dư dả, nhưng với gia đình chị lúc này lại là một khoản tiền lớn khó xoay sở. Phía trước việc điều trị còn dài, chi phí thuốc men tốn kém. Ở nhà, hai đứa trẻ vẫn cần ăn uống, chăm sóc.

Bà Sang chỉ biết cố gắng từng ngày chăm sóc, mong con gái sớm ổn định sức khỏe. Bởi phía sau người mẹ đang nằm viện ấy là hai đứa cháu nhỏ đang chờ mẹ trở về.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thảo - Mã số 1120 xin gửi về: 1. Chị Bùi Thị Phương Thảo ở TDP Giáp Lai, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 2. Ủng hộ trực tiếp tại bệnh viện: Qua Phòng Công tác xã hội và Truyền thông – Bệnh viện Phổi Trung ương. Tầng 2, nhà S5, số 463 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội. 3. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1120 4. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1120 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0348820285 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1120