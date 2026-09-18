MC Minh Trang nói lý do ly hôn

Sáng 18/9, MC Minh Trang có bài đăng tiếp theo, nói rõ lý do công khai thông tin ly hôn chồng lên mạng xã hội. Cô cho biết đây là lựa chọn "bất đắc dĩ" bởi ngoài quan hệ hôn nhân và trách nhiệm với con cái, cả hai còn những ràng buộc, trách nhiệm liên quan tới công việc.

Cô muốn lên tiếng rõ ràng, để phân định trách nhiệm của chồng cũ, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày phải chịu những tổn thương và áp lực khủng khiếp xảy đến.

"Tôi rất sợ phát ngôn hoặc chia sẻ điều gì đó khi mọi cảm xúc còn ngổn ngang, tôi sẽ khó để sáng suốt, thận trọng… Sau những ngày cảm xúc lơ lửng, rồi cả những suy nghĩ tiêu cực, tự làm đau bản thân bủa vây, tôi may mắn tỉnh lại, chọn trở về bên trong, chăm sóc tâm trí của bản thân, dành 100% thời gian cho những kết nối chất lượng với 4 bạn nhỏ và những người thân yêu nhất. Tôi cũng tham gia các buổi trị liệu tâm lý, tập thiền và quay trở lại với những cuốn sách còn dang dở đã nằm trên kệ suốt cả năm vừa rồi… Tôi viết những dòng này khi tâm lý đã ổn định, mọi cảm xúc mạnh đã qua đi, những chuỗi ngày sống trong nước mắt, tự dằn vặt đã kết thúc ", cô chia sẻ.

MC Minh Trang cho biết sau ly hôn, cô tập trung thời gian cho con cái, công việc. Ảnh: FBNV.

MC Minh Trang kể sau khi công khai chuyện đời tư, bên cạnh những lời động viên, chia sẻ, cô cũng nhận không ít bình luận tiêu cực, trách móc. Tuy nhiên, cô chọn cách đối diện thẳng thắn, không né tránh. Minh Trang cũng nói chuyện với con về vấn đề ly hôn của cha mẹ, cho các bé quyền lựa chọn sẽ muốn sống với ai sau đó.

"Nếu là 10 năm trước, tôi cũng sẽ chọn im lặng, và tiếp tục vùng vẫy trong mớ bòng bong của cuộc đời mình. Nhưng 10 năm qua, tôi may mắn được lắng nghe và đồng hành với không ít người phụ nữ, người vợ, người mẹ với chi chít những tổn thương đủ loại. Tôi biết được rằng: không thể vì nỗi sợ bị xã hội gắn mác để bản thân phải tiếp tục chịu đựng và sống phần đời còn lại trong đau khổ. Con cái xứng đáng được sống trong một môi trường ổn định và an toàn về mặt cảm xúc, không phải chứng kiến cha mẹ xung đột gay gắt hay chiến tranh lạnh với nhau", cô bày tỏ.

MC Minh Trang cho biết đây là lần cuối cùng cô chia sẻ về vấn đề ly hôn. Trong thời gian tới, cô sẽ sớm ổn định mọi thứ sau biến cố để tiếp tục lo cho con cái, công việc.

Trước đó, MC Minh Trang thông báo ly hôn. Vợ chồng cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn và nhận quyết định của tòa án vào đầu tháng 8.

MC Minh Trang sinh năm 1987, theo học Đại học Ngoại thương, sau đó học thạc sĩ truyền thông tại Pháp. Cô từng đảm nhận vai em gái của nhân vật Thương trong phim Phía trước là bầu trời.

MC được khán giả biết tới khi dẫn dắt nhiều chương trình như Đồ Rê Mí, Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Quốc gia khởi nghiệp, Tạp chí MTV… Sau khi kết hôn, Minh Trang sinh 4 con. Cô cũng dần rút khỏi công việc truyền hình để tập trung chăm sóc gia đình và sáng lập Làng háo hức.