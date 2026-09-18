Lần đầu cấy điện cực thính giác thân não cho trẻ điếc bẩm sinh

Cấy ốc tai điện tử là phương pháp phục hồi thính giác hiệu quả với nhiều trẻ nghe kém mức độ nặng, sâu.

Tuy nhiên, phương pháp này không thể phát huy hiệu quả nếu trẻ không có dây thần kinh ốc tai hoặc dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng.

Với kỹ thuật ABI, thay vì kích thích dây thần kinh ốc tai, bản điện cực được đặt trực tiếp lên vùng nhân ốc tai ở thân não, giúp đưa tín hiệu điện đến não, bỏ qua phần tai trong và dây thần kinh ốc tai bị khiếm khuyết.

Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như tai mũi họng - thính học, ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và phục hồi chức năng.

Sau phẫu thuật, trẻ còn phải trải qua quá trình lập trình thiết bị và trị liệu nghe - nói lâu dài.

Ê-kíp phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não hồi tháng 5/2026.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, việc triển khai kỹ thuật này được chuẩn bị trên nền tảng hơn 20 năm phát triển chương trình can thiệp thính giác cho trẻ em.

Bệnh viện đã thực hiện hàng trăm ca cấy ốc tai điện tử trước khi tiếp cận kỹ thuật ABI. Tháng 12/2025, bệnh viện được Bộ Y tế cho phép triển khai thí điểm kỹ thuật.

Đến tháng 3/2026, ê-kíp bác sĩ được đào tạo chuyên sâu tại Đức, sau đó các chuyên gia Đức trực tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tập huấn, hội chẩn và phối hợp thực hiện những ca đầu tiên.

Hai bệnh nhi được lựa chọn là bé gái 40 tháng tuổi, ngụ Hà Nội, điếc bẩm sinh và không có dây thần kinh ốc tai hai bên; bé trai 19 tháng tuổi, ngụ Đồng Nai, điếc tiếp nhận thần kinh hai tai mức độ sâu, dị dạng tai trong và không có dây thần kinh ốc tai hai bên.

Ngày 21 và 22/5/2026, hai ca phẫu thuật lần lượt được thực hiện. Ê-kíp đặt bản điện cực áp sát nhân ốc tai ở thân não, đồng thời theo dõi liên tục chức năng các dây thần kinh và đáp ứng điện thính giác trong quá trình phẫu thuật.

Khoảnh khắc xúc động của người mẹ khi lần đầu tiên thấy con nhận biết và phản ứng với âm thanh sau khi thiết bị được kích hoạt.

Kết quả, cả hai trẻ đều ghi nhận đáp ứng thần kinh thính giác trên các kênh điện cực được kiểm tra, trở kháng điện cực ở mức tốt. Sau thời gian theo dõi, thiết bị được kích hoạt lần lượt vào ngày 16/7 và 9/9/2026.

Sau khi kích hoạt, cả hai trẻ bắt đầu nhận biết âm thanh từ môi trường xung quanh và có phản ứng với những âm thanh lớn như tiếng trống. Tuy nhiên, đây mới là bước khởi đầu.

Các em tiếp tục được hiệu chỉnh thiết bị và trị liệu nghe - nói chuyên sâu để từng bước phát triển khả năng nghe, hiểu và giao tiếp.

Việc thực hiện thành công hai ca ABI đầu tiên đánh dấu bước tiến trong điều trị điếc bẩm sinh phức tạp tại Việt Nam, giúp những trẻ không thể hưởng lợi từ cấy ốc tai điện tử có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp phục hồi thính giác ngay trong nước.