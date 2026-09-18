1h sáng, con gái vào phòng mẹ nói một câu khiến người mẹ lập tức bừng tỉnh

Theo đó, lúc 1h sáng, khi mẹ và em trai đang say ngủ, bé gái ở độ tuổi tiểu học liền bước vào phòng mẹ và gọi mẹ dậy. Thấy mẹ dậy, cô bé liền nói: "Mẹ ơi, dậy đưa con đi học".

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của bé gái và mẹ lúc 1h sáng. Nguồn: Ngoc Duong/Beat Now)

Người mẹ lập tức bừng tỉnh, hỏi lại con "Đi học gì? Bây giờ mới 1h sáng mà đi học gì? Con về phòng đi ngủ đi". Cô bé lúc này mới hiểu ra và lững thững trở về phòng đi ngủ trở lại. Khoảnh khắc hài hước này được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip nhanh chóng khiến nhiều người bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của cô bé. Có lẽ vì quá mong chờ đến giờ đi học hoặc trong đầu vẫn còn vương “nhiệm vụ” của ngày hôm sau nên em đã vô thức bật dậy lúc 1h sáng, tìm mẹ để chuẩn bị đến trường.

Lúc 1h sáng, bé gái vào phòng gọi mẹ dậy đưa đi học. Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói là sau khi được mẹ nhắc “bây giờ mới 1h sáng”, cô bé cũng không tranh luận hay thắc mắc thêm mà ngoan ngoãn quay về phòng. Cách em lững thững trở lại giường ngủ khiến khoảnh khắc càng trở nên đáng yêu và hài hước.

Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận thích thú. Không ít phụ huynh cũng cho rằng đây là kiểu “đi học quá chăm chỉ” nhưng hơi lệch giờ một chút. Trong khi đó, một số người lại hài hước ví von cô bé đã có tinh thần đến trường từ rất sớm, chỉ là đồng hồ chưa chịu “hợp tác”.

Những khoảnh khắc đời thường như vậy thường khiến dân mạng bật cười bởi sự hồn nhiên của trẻ nhỏ. Với các em, chuyện vừa nghĩ gì liền làm nấy đôi khi tạo ra những tình huống chẳng ai đoán trước được, nhưng cũng chính sự vô tư ấy lại trở thành những kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình.