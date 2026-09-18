2,5 tỷ khó mua căn hộ Hà Nội, người đàn ông về quê xây nhà gần 200m², chấp nhận đi làm 50km/ngày

Theo Vietnamnet, cách đây 11 năm, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Minh Đức, quê Hưng Yên, quyết định ở lại Hà Nội để làm việc. Khi đó, mức lương của anh khoảng 7,7 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, anh dành khoảng 1,5 triệu đồng để thuê trọ, phần còn lại chi cho tiền ăn uống, xăng xe và các khoản sinh hoạt khác.

Một lần trò chuyện với đồng nghiệp người Nhật Bản, anh Đức biết người này thường di chuyển khoảng 300km mỗi ngày giữa nhà và nơi làm việc bằng tàu cao tốc, nhưng thời gian đi lại chỉ khoảng 1 giờ. Câu chuyện đó khiến anh bắt đầu suy nghĩ về một cách sống khác: có thể ở xa nơi làm việc nhưng vẫn duy trì công việc tại thành phố.

Sống ở thành phố thì phải xa vợ con.

Về quê để gần gia đình nhưng không bỏ công việc

Năm 2016, anh Đức lập gia đình. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn sống ở hai nơi. Anh tiếp tục thuê trọ tại Hà Nội để thuận tiện cho công việc, trong khi vợ sống ở Hưng Yên.

Càng về sau, anh càng nhận thấy việc mỗi người một nơi không phải giải pháp lâu dài. Trong khi đó, mua nhà tại Hà Nội cũng là bài toán khó với thu nhập của hai vợ chồng.

Theo anh Đức, thời điểm đó, một căn hộ chung cư nhỏ phù hợp với các gia đình trẻ tại Hà Nội có giá khoảng 2 tỷ đồng. Nếu tiếp tục tích cóp để mua nhà, gia đình có thể phải mất nhiều năm, trong khi giá bất động sản liên tục biến động.

Bên cạnh bài toán chỗ ở, anh Đức còn nghĩ đến cha mẹ ở quê. Khi đó, bố mẹ anh đều đã ngoài 70 tuổi. Anh trai lập nghiệp tại TPHCM, chị gái cũng đã lập gia đình nên anh muốn có điều kiện ở gần để chăm sóc cha mẹ.

Sau thời gian cân nhắc, anh quyết định chọn phương án “làm ở phố, sống ở quê”. Quê anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 25-30km. Với khoảng cách này, anh cho rằng việc di chuyển mỗi ngày dù mất thời gian nhưng vẫn có thể thực hiện được. “Như thế, mình vừa không phải từ bỏ công việc yêu thích hay sống trong phòng trọ chật chội, vừa được ở gần bố mẹ, vợ con”, anh nói.

Về quê dường như là quyết định phù hợp nhất với gia đình anh.

Chấp nhận đi 50km mỗi ngày

Thời gian đầu, việc di chuyển hàng chục km mỗi ngày khiến anh Đức gặp không ít khó khăn. Mỗi sáng, anh thức dậy lúc 5h30, rời nhà khoảng 6h30 và mất khoảng 45 phút để đến công ty. Những hôm xuất phát muộn, anh dễ gặp cảnh ùn tắc trên đường.

Thời tiết cũng là một thử thách. Những ngày mưa gió, anh nhiều lần đến văn phòng trong tình trạng hai tay tê cứng. Vào mùa đông, anh phải mặc hai lớp áo khoác và hai lớp quần để giữ ấm khi di chuyển bằng xe máy. Sau khoảng một năm, anh mới dần thích nghi với lịch trình đi làm khoảng 50km mỗi ngày cả hai chiều.

Chấp nhận đi 50km mỗi ngày để được về với gia đình.

Trong 7 năm đi xe máy giữa nhà và nơi làm việc, anh từng gặp hai lần tai nạn.

Lần đầu xảy ra khi anh di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy và bị một phương tiện khác va phải. Anh bị chấn thương ở chân, phải bó bột và nghỉ làm 10 ngày.

Lần thứ hai, anh bị ngã xe trên tuyến đê Xuân Quan - Bát Tràng do phanh gấp khi phương tiện phía trước bất ngờ chuyển hướng. Theo anh, đoạn đường thời điểm đó chưa có hệ thống đèn chiếu sáng nên việc đi lại vào sáng sớm hoặc tối muộn cũng tiềm ẩn nhiều bất tiện.

Đổi quãng đường đi làm lấy không gian sống

Sau nhiều năm duy trì cuộc sống giữa quê và phố, anh Đức nhận thấy lựa chọn này mang lại nhiều thay đổi tích cực cho gia đình. Điểm bất tiện lớn nhất là phải di chuyển xa mỗi ngày. Đổi lại, gia đình có nhiều thời gian quây quần hơn, được sống trong không gian rộng rãi, yên tĩnh và không phải trả tiền thuê nhà tại Hà Nội.

Bữa cơm gia đình vô cùng quý giá.

Năm 2024, vợ chồng anh xây dựng căn nhà rộng gần 200m2 tại quê với kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng. Theo anh Đức, cùng số tiền này, gia đình khó mua một căn hộ khoảng 70m2 tại Hà Nội nhưng có thể xây dựng một ngôi nhà rộng rãi ở quê, đồng thời vẫn còn một khoản để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Ngôi nhà khang trang do vợ chồng anh tích cóp mà có được.

Một năm sau, gia đình tiếp tục mua ô tô điện, giúp việc di chuyển giữa quê và thành phố thuận tiện hơn. Anh cho biết việc sử dụng phương tiện này cũng giúp gia đình tiết kiệm một phần chi phí trong thời gian đầu nhờ chính sách miễn phí sạc.

Với anh, giá trị lớn nhất của quyết định này không chỉ nằm ở căn nhà rộng hay khoản tiền tiết kiệm được mà còn là những bữa cơm gia đình mỗi tối. Nếu lựa chọn vay mượn, tích góp để mua chung cư ở Hà Nội, theo anh, có thể đến nay bố mẹ vẫn phải sống trong căn nhà được xây từ năm 1983.