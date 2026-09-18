Con cái lấy vợ lấy chồng, cha mẹ đừng vội cho tiền hay mua nhà: Làm 2 việc này mới là khôn ngoan

Khi con đã kết hôn, cha mẹ nên thay đổi cách yêu thương

Hôn nhân đánh dấu thời điểm con cái bắt đầu xây dựng một gia đình độc lập. Vợ chồng trẻ sẽ phải tự đưa ra nhiều quyết định liên quan đến tài chính, công việc, sinh hoạt và cách tổ chức cuộc sống.

Cha mẹ có thể đưa ra lời khuyên khi con cần, hỗ trợ trong những tình huống thực sự cần thiết, nhưng việc quyết định cuối cùng nên thuộc về người trong cuộc.

Sự khác biệt về tuổi tác, kinh nghiệm và quan điểm sống là điều khó tránh khỏi. Nếu cha mẹ vẫn giữ cách ứng xử giống như khi con còn nhỏ, những bất đồng rất dễ phát sinh.

Vì vậy, thay đổi cách đồng hành không có nghĩa là cha mẹ bớt yêu thương con. Đó có thể là biểu hiện của việc tôn trọng sự trưởng thành của con.

Hai điều cha mẹ nên làm khi con đã có gia đình riêng

Tôn trọng ranh giới của gia đình con

Một trong những nguyên nhân dễ khiến quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên căng thẳng là việc can thiệp quá sâu vào đời sống của gia đình trẻ.

Những chuyện như vợ chồng phân chia việc nhà ra sao, sử dụng tiền thế nào, lựa chọn công việc nào hay nuôi dạy con theo phương pháp gì đều cần được hai vợ chồng trao đổi và thống nhất.

Cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm nếu con chủ động hỏi. Tuy nhiên, việc liên tục đưa ra yêu cầu, so sánh con dâu với con gái, con rể với người khác hoặc can thiệp vào những bất đồng nhỏ có thể khiến gia đình trẻ cảm thấy mất đi không gian riêng.

Đặc biệt, khi vợ chồng con xảy ra tranh luận, cha mẹ không nên vội đứng về một phía nếu chưa hiểu đầy đủ câu chuyện. Việc can thiệp thiếu phù hợp đôi khi khiến mâu thuẫn vốn chỉ xảy ra giữa hai người trở thành vấn đề giữa nhiều thành viên trong gia đình.

Một khoảng cách vừa đủ có thể giúp các thành viên giữ được sự tôn trọng dành cho nhau.

Cha mẹ vẫn có thể quan tâm, hỏi han và hỗ trợ con, nhưng nên để gia đình trẻ có quyền tự giải quyết những vấn đề thuộc về họ.

Giữ sự ổn định trong cảm xúc và cuộc sống của chính mình

Bên cạnh ranh giới, trạng thái tinh thần của cha mẹ cũng ảnh hưởng đáng kể đến cách các thành viên trong gia đình tương tác với nhau.

Khi tuổi cao, nhiều người có thể dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến cuộc sống của con. Từ đó, những lo lắng về công việc, tài chính, sức khỏe hay cách nuôi dạy cháu có thể khiến cha mẹ thường xuyên gọi điện, nhắc nhở hoặc đưa ra lời khuyên dù con chưa yêu cầu.

Quan tâm là cần thiết, nhưng quan tâm quá mức có thể tạo cảm giác áp lực cho cả hai phía.

Thay vì đặt toàn bộ sự chú ý vào gia đình của con, cha mẹ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống riêng với những sở thích và mối quan hệ phù hợp.

Duy trì vận động, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc cây cối, đọc sách, tham gia hoạt động cộng đồng hoặc theo đuổi một sở thích cá nhân đều là những cách giúp cuộc sống sau tuổi lao động thêm phong phú.

Khi cha mẹ có đời sống riêng ổn định, con cái cũng bớt cảm giác phải liên tục lo lắng hoặc đáp ứng mọi kỳ vọng của cha mẹ.

Hỗ trợ con thế nào để không tạo thêm áp lực?

Hỗ trợ tài chính không phải lúc nào cũng xấu. Trong những giai đoạn nhất định, sự giúp đỡ của cha mẹ có thể trở thành nguồn lực quan trọng đối với gia đình trẻ.

Tuy nhiên, trước khi hỗ trợ, cha mẹ nên cân nhắc khả năng tài chính của chính mình. Việc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà hoặc gánh một khoản chi phí lớn cho con có thể khiến cha mẹ gặp khó khăn khi về già.

Nếu có điều kiện, cha mẹ có thể hỗ trợ trong phạm vi phù hợp, đồng thời giữ lại nguồn tài chính cần thiết cho cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và những tình huống phát sinh.

Quan trọng hơn, sự hỗ trợ nên xuất phát từ khả năng và nhu cầu thực tế thay vì trở thành cách để cha mẹ can thiệp sâu hơn vào quyết định của con.