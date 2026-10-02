Lý do giới siêu giàu rời Anh

Một số tỷ phú đang tìm cách rời Vương quốc Anh trong một cuộc di cư của giới siêu giàu nhằm tránh gánh nặng thuế má rất cao tại đây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chưa có đủ bằng chứng cho một cuộc "tháo chạy" quy mô lớn, và thuế không phải yếu tố duy nhất chi phối quyết định này.

Tỷ phú quản lý quỹ đầu tư Chris Rokos gây chú ý khi ông chuyển tới Hy Lạp, nơi áp mức thuế thu nhập cá nhân cố định chỉ 100.000 euro/năm. Quyết định được đưa ra khi Anh chuẩn bị chấm dứt chế độ ưu đãi thuế cho người nước ngoài không cư trú (non-dom) từ tháng 4/2025. Dù ông Rokos không công bố lý do, các chuyên gia đánh giá việc xóa bỏ non-dom và nguy cơ bị áp thuế tài sản đã khiến một bộ phận người giàu tìm bến đỗ mới.

Dù vậy, theo Bloomberg, hiện tượng này cần được xem xét thận trọng. Chuyên gia tư vấn thuế Dan Neidle cho biết chỉ khoảng 10% số khách hàng siêu giàu của ông quyết định rời Anh khi ưu đãi non-dom bị bãi bỏ. Thực chất, điều khiến họ bận tâm hơn là nguy cơ toàn bộ tài sản của họ trên toàn cầu bị tính thuế thừa kế.

Dữ liệu chính thức cũng bác bỏ kịch bản "chảy máu" tài sản. Trong năm trước khi quy định non-dom hết hiệu lực, đã có khoảng 9.000 người thuộc nhóm này rời đi, nhưng đồng thời có tới 8.600 người giàu mới chuyển đến.

Nghiên cứu của Trường Kinh tế London (LSE) cho thấy đợt siết ưu đãi thuế năm 2017 chỉ làm tăng 0,2% khả năng rời đi của nhóm bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, những người có xác suất rời đi cao nhất lại là nhóm nộp ít thuế nhất tại Anh, do tài sản chủ yếu nằm ở nước ngoài.

Thực tế, giới siêu giàu tại Anh thường chịu thuế suất thực tế thấp hơn người làm công ăn lương nhờ thu nhập phần lớn từ lãi suất. Đây là tỷ lệ thuế thực tế phải nộp trên tổng thu nhập, sau khi tính đến các loại thu nhập, miễn giảm, khấu trừ, ưu đãi... Nghiên cứu năm 2023 cho thấy, nhóm thu nhập trên 3 triệu bảng/năm chỉ chịu thuế trung bình 30%, thậm chí chỉ 12% ở các cá nhân có thu nhập cực cao, thấp hơn hẳn mức 38% của nhóm thu nhập 500.000 bảng/năm.

Sức hút của Anh đối với giới tinh hoa không chỉ nằm ở bài toán tài chính. Hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường kinh doanh ổn định mới là "mỏ neo" giữ chân nhà đầu tư, giúp London duy trì vị thế trung tâm tài chính hàng đầu.

Anh không cần chạy đua giảm thuế với Hy Lạp hay Italy (I-ta-li-a) để giữ sức cạnh tranh. Giống như Mỹ, Anh vẫn có những yếu tố khác đủ sức thu hút và giữ chân nhân tài và người giàu. Vì vậy, sự ra đi của một số cá nhân nổi tiếng chưa đủ để chứng minh một làn sóng di cư diện rộng khỏi Anh./.