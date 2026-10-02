Bí thư Hải Phòng: Không để khâu thực thi trở thành nút thắt cản trở phát triển

Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 vào ngày 2/10, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết ngày 15/7 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết 11 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 phải đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh giá kết quả nổi bật của Nghị quyết 11

Nghị quyết 11 được ban hành trong bối cảnh địa phương đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng cao ngay từ trước đến nay. Sau khi nghị quyết đi vào cuộc sống đã tạo ra sự chuyển biến rõ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là tháo gỡ khó khăn cho các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư mới.

Nghị quyết đã nhận diện các lĩnh vực chưa đạt kịch bản, những điểm nghẽn cần xử lý, đồng thời xác định dư địa, động lực tăng trưởng để bù đắp phần thiếu hụt, với 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Nghị quyết cầm tay chỉ việc xuống tận 114 xã phường

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành đã cung cấp cho UBND TP Hải Phòng 1 kịch bản chi tiết, như có người “cầm tay chỉ việc” nhằm xây dựng kế hoạch triển khai, rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng.

Các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”, xác định tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm thực hiện. Toàn bộ 114 đảng ủy xã, phường, đặc khu tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Từ nghị quyết 11, Thành ủy Hải đã chỉ đạo lập các tổ công tác xuống tận cơ sở để cầm tay chỉ việc, tháo gỡ thúc đẩy phát triển kinh tế

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển mạnh theo hướng bám sát từng nhiệm vụ, dự án, trực tiếp xử lý khó khăn. Lãnh đạo thành phố tăng cường kiểm tra hiện trường, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu để thúc đẩy sản xuất, đẩy nhanh tiến độ công trình. Hệ thống phần mềm theo dõi thực hiện nghị quyết được xây dựng, phục vụ cập nhật kết quả, cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ và kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Hải Phòng đã tổ chức 27 đoàn kiểm tra, giám sát tại 114 xã phường, đặc khu. Việc kiểm điểm những nhiệm vụ chậm, chưa hoàn thành được gắn với xác định trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cán bộ trực tiếp tham mưu. Qua các kỳ kiểm điểm, yêu cầu đặt ra ngày càng cụ thể, tập trung kiểm chứng trách nhiệm bằng kết quả khắc phục, làm cơ sở phục vụ đánh giá cán bộ.

Theo đánh giá của các địa phương tại hội nghị sáng nay, việc triển khai quyết liệt Nghị quyết 11 đã góp phần quan trọng cải thiện kết quả kinh tế - xã hội.

GRDP của thành phố quý 3 ước tăng 13,09%, cao hơn quý 2 là 1,85 điểm phần trăm. Tính chung 9 tháng, GRDP ước tăng 12,08%, đứng thứ 3 cả nước và cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Đến ngày 30/9, thành phố giải ngân 30.780 tỷ đồng, đạt trên 83,37% kế hoạch vốn giao sau khi loại trừ phần tiết kiệm chi 5%, vượt mục tiêu tối thiểu 65% vào cuối quý.

Tạo đường băng phát triển bằng 5 cơ chế luồng xanh

Thành phố ban hành, triển khai 5 cơ chế luồng xanh trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản và công nghiệp; phân công đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Từ đó, Hải Phòng đã thu hút đầu tư nước ngoài quý 3 ước đạt 428 triệu USD, vượt kịch bản đề ra là 375 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, thành phố thu hút khoảng 3,64 tỷ USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ, đạt 93,3% kế hoạch năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 162.173 tỷ đồng, bằng 83,2% kế hoạch thu. Dưới sự chỉ đạo toàn diện của Thành ủy Hải Phòng, công tác xử lý dự án tồn đọng được tháo gỡ toàn diện.

Ông Châu lưu ý, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Các ngành, địa phương tiếp tục siết chặt tinh thần đoàn kết; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách mạnh mẽ, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Đó là biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Với Hải Phòng, yêu cầu lãnh đạo càng cao càng phải mẫu mực, quyết tâm không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.