Làm giàu trên đất khó

Tự tin phát triển kinh tế

Xuất thân từ nghề thợ mộc quy mô nhỏ, ban đầu anh Thành chủ yếu nhận đóng cửa, sản xuất đồ nội thất gỗ cho bà con trong vùng. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và tạo dựng niềm tin với khách hàng, anh mạnh dạn mở rộng xưởng mộc, đầu tư thêm máy móc để nâng cao chất lượng từng sản phẩm.

Xưởng mộc của anh Nguyễn Văn Thành (bên phải) tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương - Ảnh: K.S

Nhờ sự khéo léo cùng tinh thần trách nhiệm, giai đoạn từ năm 2018 đến 2025, anh ký hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đakrông cũ, bình quân mỗi năm hoàn thành từ 20 đến 30 căn nhà. Việc làm đều đặn giúp xưởng mộc của gia đình duy trì hoạt động ổn định và mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Bên cạnh xưởng mộc, vợ chồng anh Thành còn mở rộng phát triển chăn nuôi lợn nái để cung cấp con giống chất lượng cho bà con quanh vùng. Mỗi năm, gia đình anh nuôi từ 5-7 lứa lợn nái, mỗi lứa cho ra đời bình quân 10 lợn con. Nhờ chủ động áp dụng phương pháp chế biến thức ăn từ các nguồn nông sản sẵn có tại địa phương, đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, chất lượng lợn giống tốt nên luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Việc kết hợp giữa chăn nuôi gia súc và làm nghề mộc mang lại thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm, giúp vợ chồng anh có điều kiện chăm lo cho các con ăn học chu đáo.

Gắn bó với xưởng mộc của gia đình anh Thành hơn 10 năm qua, anh Lê Minh Long ở thôn Đồng Phú, xã Hướng Hiệp chia sẻ: “Làm việc ở xưởng mộc của anh Thành rất ổn định, thu nhập bình quân từ 8-9 triệu đồng/tháng. Mức lương này giúp gia đình tôi trang trải tốt chi phí sinh hoạt hằng ngày. Anh Thành luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ anh em làm công tận tình nên mọi người yên tâm gắn bó lâu dài tại xưởng”.

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, anh Thành luôn chủ động học hỏi thêm các mô hình làm ăn mới để ứng dụng vào thực tế gia đình. Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân xã tổ chức, đồng thời nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, làm mộc cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Đồng hành gỡ khó

Phát triển kinh tế ở một xã miền núi như Hướng Hiệp gặp không ít trở ngại. Địa hình đồi núi dốc khiến quỹ đất canh tác bị hạn chế, do đó việc mở rộng mặt bằng xưởng sản xuất và xây dựng hạ tầng chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Thành gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, những thách thức về duy trì quy mô đàn vật nuôi, biến động giá cả thị trường và nguy cơ dịch bệnh luôn đòi hỏi người làm nông phải chủ động thích ứng linh hoạt.

Mô hình chăn nuôi lợn nái của gia đình anh Nguyễn Văn Thành (bên trái) cung cấp lợn giống chất lượng cho bà con địa phương - Ảnh: K.S

Khó khăn lớn nhất hiện nay của gia đình anh Thành là việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất. Anh Thành cho biết: “Địa hình vùng cao chật hẹp nên việc mở rộng nhà xưởng gặp nhiều khó khăn. Tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi và nguồn vốn khuyến công để đầu tư thêm các trang thiết bị mộc hiện đại. Khi có máy móc mới, sản phẩm làm ra sẽ thẩm mỹ hơn, nâng cao năng suất, từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho bà con trong xã”.

Thấu hiểu trăn trở của bà con, Hội Nông dân xã Hướng Hiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch đồng hành, hỗ trợ các hộ sản xuất từng bước tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và kỹ thuật. Địa phương tích cực mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi nhằm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nâng cấp quy mô.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hướng Hiệp Hồ Văn Phương cho biết: “Anh Nguyễn Văn Thành là tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương. Bằng sự năng động, anh tự lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động cùng nhiều lao động thời vụ tại chỗ. Hội Nông dân xã đang tích cực phối hợp với các đoàn thể để hỗ trợ anh hoàn thiện hồ sơ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, giúp gia đình yên tâm mở rộng sản xuất”.

Nỗ lực cùng tinh thần dám nghĩ dám làm của anh Thành đã truyền cảm hứng tự lực vươn lên thoát nghèo cho cộng đồng. Những mô hình kinh tế hiệu quả như gia đình anh chính là động lực quan trọng giúp Hướng Hiệp thực hiện tốt công tác giảm nghèo, góp phần đưa diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.