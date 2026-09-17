Đồn Biên phòng Quang Long hỗ trợ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế

Đồn Biên phòng Quang Long và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Long trao lợn giống hỗ trợ gia đình chị Tô Thị Chính phát triển chăn nuôi.

Từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đơn vị và hội viên phụ nữ xã đóng góp, hai đơn vị trao kinh phí hỗ trợ 2,5 triệu đồng cho gia đình chị Tô Thị Chính, hội viên phụ nữ nghèo tại xóm Kỳ Lạc. Trong đó, hỗ trợ lợn giống trị giá 2 triệu đồng để gia đình phát triển chăn nuôi; hỗ trợ 500 nghìn đồng (kinh phí học tập tháng 9/2026), cho cháu Hoàng Bảo Thiên, con chị Chính, học sinh lớp 6B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hạ Lang. Cháu Thiên được Đồn Biên phòng Quang Long nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Hoạt động thúc đẩy chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đi vào đời sống thực tiễn; hội viên phụ nữ nghèo và học sinh hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, từng bước ổn định cuộc sống.