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Hung Trâu mùa nước nổi

Giữa Khu du lịch Kim Phú, xã Kim Phú, vào những ngày cuối thu, thung lũng Hung Trâu khoác lên mình một vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ của đại ngàn. Những cơn mưa rừng, nước lũ đổ về không có lối thoát dần dâng lên, biến cả thung lũng rộng lớn thành một hồ nước xanh trong màu ngọc bích, in bóng những dãy núi đá vôi dựng đứng và những cánh rừng xanh thẳm. Sự hòa quyện của thiên nhiên tạo nên một kỳ cảnh hiếm gặp giữa miền biên viễn.

Báo Quảng Trị
Gốc
Thung lũng Hung Trâu được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi - Ảnh: X.P

Thung lũng Hung Trâu được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi - Ảnh: X.P

Nước lũ dâng cao biến Hung Trâu rộng lớn thành một hồ nước xanh trong màu ngọc bích - Ảnh: X.P

Nước lũ dâng cao biến Hung Trâu rộng lớn thành một hồ nước xanh trong màu ngọc bích - Ảnh: X.P

Đi qua Hung Trâu mùa này phải dùng thuyền, đò máy - Ảnh: X.P

Đi qua Hung Trâu mùa này phải dùng thuyền, đò máy - Ảnh: X.P

Lực lượng quân sự địa phương bố trí thuyền máy để hỗ trợ người dân địa phương đi lại an toàn - Ảnh: X.P

Lực lượng quân sự địa phương bố trí thuyền máy để hỗ trợ người dân địa phương đi lại an toàn - Ảnh: X.P

Hung Trâu nằm trên tuyến độc đạo vào bản Yên Hợp, nơi có đồng bào Rục sinh sống - Ảnh: X.P

Hung Trâu nằm trên tuyến độc đạo vào bản Yên Hợp, nơi có đồng bào Rục sinh sống - Ảnh: X.P

Mỗi ngày có hàng chục chuyến đò phục vụ dân sinh qua Hung Trâu - Ảnh: X.P

Mỗi ngày có hàng chục chuyến đò phục vụ dân sinh qua Hung Trâu - Ảnh: X.P

Hung Trâu hứa hẹn là điểm du lịch thích ứng với thời tiết đầy tiềm năng - Ảnh: X.P

Hung Trâu hứa hẹn là điểm du lịch thích ứng với thời tiết đầy tiềm năng - Ảnh: X.P

Xuân Phú

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202609/hung-trau-mua-nuoc-noi-d3e2b52/