Hung Trâu mùa nước nổi

Hơn 200 tác phẩm gửi về, hơn 1 triệu lượt tiếp cận cuộc thi qua các nền tảng số và kênh chính thức từ báo chí chính thống, hơn 700.000 lượt xem phim, hơn 35.000 lượt bình chọn trực tuyến. Những con số ấy cho thấy sức hút của Cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay", đồng thời mở ra một lát cắt đáng chú ý về cách điện ảnh đương đại tiếp cận câu chuyện tri thức, nhân cách, cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.