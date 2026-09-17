Hung Trâu mùa nước nổi
Giữa Khu du lịch Kim Phú, xã Kim Phú, vào những ngày cuối thu, thung lũng Hung Trâu khoác lên mình một vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ của đại ngàn. Những cơn mưa rừng, nước lũ đổ về không có lối thoát dần dâng lên, biến cả thung lũng rộng lớn thành một hồ nước xanh trong màu ngọc bích, in bóng những dãy núi đá vôi dựng đứng và những cánh rừng xanh thẳm. Sự hòa quyện của thiên nhiên tạo nên một kỳ cảnh hiếm gặp giữa miền biên viễn.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202609/hung-trau-mua-nuoc-noi-d3e2b52/