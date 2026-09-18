Hoa hậu thế giới Joheiry Mola Domiguez cùng hai Á hậu trải nghiệm đảo yến Hòn Nội

Tham gia chương trình có đương kim Miss World 2026 - Joheiry Mola Dominguez (Cộng hòa Dominica); Á hậu 1 Miss World 2026 - Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha); Á hậu 2 Miss World 2026 - Taanusiya Chetty (Malaysia).

Tại đảo yến Hòn Nội, đoàn thực hiện lễ dâng hương tại Đền thờ Thủy tổ Thánh Mẫu ngành nghề Yến sào Khánh Hòa; khám phá hang yến Hòn Sam; tìm hiểu về nghề yến sào truyền thống của địa phương và sản phẩm yến sào.

Các thành viên trong đoàn cũng tham quan đảo Hòn Nội và thực hiện ghi lại những hình ảnh về thiên nhiên biển, đảo Khánh Hòa.

Những khung hình rạng rỡ và thước phim tư liệu được Miss World 2026 cùng ê-kíp truyền thông ghi lại ngay trên đảo sẽ trở thành cầu nối sống động, đưa hình ảnh thiên nhiên và con người Nha Trang vươn xa tới công chúng toàn cầu.

Chương trình tham quan, trải nghiệm của các đại diện Miss World 2026 góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp văn hóa và nghề truyền thống yến sào Khánh Hòa. Qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch biển, đảo Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế.