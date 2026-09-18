3 con 'cá voi' khổng lồ giữa rừng núi Thái Lan

Giữa vùng rừng già Đông Bắc Thái Lan (vùng Isan), quần thể đá Hin Sam Wan (Three Whale Rocks) nổi bật lên trên nền cây trải dài. Nằm trong Công viên rừng Phu Sing, tỉnh Bueng Kan, khối đá sa thạch khoảng 75 triệu năm tuổi này đang trở thành một trong những điểm đến tự nhiên nổi bật của vùng.

Cận cảnh phần lưng đá nhẵn bóng - dấu vết của hàng chục triệu năm gió và mưa mài mòn lớp sa thạch. Theo các tài liệu địa chất, hình dáng đặc biệt này là kết quả của quá trình xói mòn và nâng kiến tạo kéo dài hàng chục triệu năm.

Nhìn từ trên cao, ba khối đá dài, thuôn tròn nằm song song, gợi liên tưởng đến một đàn cá voi đang trồi lên giữa biển rừng - nguồn gốc cho cái tên Hin Sam Wan trong tiếng Thái.

Do đường lên khu đá khá dốc và trơn, du khách thường di chuyển bằng xe bán tải của lực lượng kiểm lâm và tình nguyện viên địa phương cho đoạn đường cuối. Đây cũng là một phần trải nghiệm được nhiều du khách nhắc đến khi đến với Three Whale Rocks.

Một hố lõm tự nhiên trên "lưng cá voi" - dấu tích của nước mưa đọng lại và bào mòn lớp sa thạch qua hàng nghìn năm.

Du khách đứng phía mỏm đá đầu cá voi, khung hình cho thấy quy mô đồ sộ của kỳ quan địa chất này. Bình minh và hoàng hôn được xem là hai thời điểm đẹp nhất trong ngày để ngắm cảnh tại đây.

Cách Bangkok hơn 750km và nằm sát biên giới với Lào, tỉnh Bueng Kan lâu nay vẫn nằm ngoài các cung đường du lịch quen thuộc của Thái Lan. Chính vị trí xa xôi đó lại giúp Hin Sam Wan giữ được vẻ nguyên sơ, được xem là một lợi thế đang được các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương khai thác trong vài năm gần đây.

Đứng trên lưng "cá voi mẹ", du khách có thể phóng tầm mắt ra dòng Mekong và những dãy núi hùng vĩ của nước Lào. Khoảnh khắc chụp ảnh trên đỉnh khối đá đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội, góp phần đưa Three Whale Rocks đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Địa điểm này đang thu hút không chỉ khách trong nước mà còn du khách quốc tế đến Thái Lan. Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường ngắn ngày quan trọng của Thái Lan, với tầng lớp du khách trẻ, thiên hướng trải nghiệm và khả năng chi tiêu ngày càng tăng. Đây cũng là nhóm khách mà các điểm đến thiên nhiên – tâm linh mới nổi ở vùng Isan như Hin Sam Wan (Three Whale Rocks) hay Nakee Cave đang hướng tới trong vài năm gần đây.