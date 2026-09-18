Quê nhà Hoàng Thùy Linh vào những ngày giao mùa, trời se lạnh và mây xuống thấp

Chỉ cần bước ra ngoài vào sáng sớm, người ta đã có thể cảm nhận rõ cái lạnh nhẹ len qua lớp áo, khác hẳn không khí oi nóng ở nhiều khu vực đồng bằng.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh quê ở Tam Đảo.

Đặc biệt, những ngày nhiều mây khiến cảnh vật ở Tam Đảo trở nên mềm mại hơn. Những con đường quanh co giữa núi, mái nhà thấp thoáng sau màn sương hay hàng cây còn đẫm hơi nước đều tạo nên một khung cảnh có phần mơ màng.

Mây ở Tam Đảo đôi khi không nằm mãi trên những đỉnh núi xa xôi mà có thể xuống khá thấp, khiến du khách có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào một khoảng trắng bồng bềnh. Cảnh sắc vì thế cũng thay đổi liên tục theo từng thời điểm trong ngày.

Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Sáng sớm thường là lúc Tam Đảo mang vẻ yên tĩnh nhất. Khi thị trấn còn chưa quá đông, du khách có thể thong thả đi bộ, cảm nhận hơi lạnh và nghe những âm thanh rất nhỏ của núi rừng. Một tách đồ uống nóng trong tiết trời này cũng trở thành trải nghiệm thú vị, nhất là khi ngồi ở một góc có thể nhìn ra những triền núi phía xa.

Ảnh: Sưu tầm

Đến khi trời sáng rõ hơn, lớp mây có thể dần tan, để lộ màu xanh của núi rừng. Những khoảng nắng len qua màn sương khiến cảnh vật thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là lúc Tam Đảo có vẻ tươi sáng, trong trẻo hơn.

Một điều thú vị của những chuyến đi vào thời điểm giao mùa là du khách không nhất thiết phải lên lịch quá dày. Tam Đảo phù hợp với những ngày đi chậm, dành thời gian để ngắm cảnh, thưởng thức một bữa ăn nóng, ghé những quán nhỏ hoặc đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để nhìn mây trôi qua núi.

Ảnh: Sưu tầm

Buổi chiều, khi nhiệt độ bắt đầu giảm, cái se lạnh lại trở nên rõ hơn. Nếu gặp ngày nhiều mây, cả không gian có thể phủ một lớp sương mỏng, tạo cảm giác rất khác so với ban ngày. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để du khách thong thả khám phá những con đường quanh thị trấn thay vì vội vàng tìm kiếm quá nhiều điểm check-in.

Đêm xuống, Tam Đảo lại mang một nhịp sống chậm rãi. Không khí lạnh hơn, sương có thể xuất hiện dày hơn và những ánh đèn từ các căn nhà, hàng quán trở nên nổi bật giữa màn đêm. Một bữa tối nóng hổi trong tiết trời se lạnh vì thế cũng đủ khiến chuyến đi trở nên trọn vẹn.

Ảnh: Sưu tầm

Với những người yêu thích cảm giác chuyển mùa, Tam Đảo vào thời điểm này có một sức hấp dẫn rất riêng. Không quá ồn ào, không cần những trải nghiệm cầu kỳ, chỉ riêng cái lạnh nhẹ, màn mây xuống thấp và màu xanh của núi rừng cũng đủ tạo nên một chuyến đi đáng nhớ.

Nếu đang tìm một nơi để tạm rời nhịp sống vội vã, những ngày giao mùa ở Tam Đảo có thể là khoảng thời gian thích hợp để lên núi, mặc thêm một chiếc áo mỏng, đi thật chậm và tận hưởng cảm giác bình yên giữa mây trời.