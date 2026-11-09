Giá mít giảm mạnh

Giá mít các loại hiện giảm khoảng một nửa so với với tháng trước.

Theo ghi nhận, vào thời điểm đầu tháng 10-2026, giá mít Thái, ruột đỏ trên địa bàn tỉnh nằm ở mức cao. Cụ thể, mít Thái loại lớn dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg; mít ruột đỏ loại A dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do nguồn cung đang dồi dào, thị trường tiêu thụ có giới hạn số lượng nên giá mít đã giảm mạnh.

Bà Phan Thị Thu Châu (ngụ ấp Tây 2, Long Định) cho biết, gia đình đã chuyển lên vườn từ khoảng 3 năm nay để trồng dừa xen với mít ruột đỏ. Với 4 công vườn, gia đình bà trồng xen được khoảng 100 gốc mít ruột đỏ.

Theo bà Châu, hiện các thương lái thu mua mít ruột đỏ với giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, giảm khoảng một nửa so với tháng trước. Bà Châu chia sẻ: “Thời điểm giá mít lên 70.000 - 80.000 đồng/kg, tôi chỉ bán được khoảng 100 kg. Giờ có trái nhiều mà bán không có giá như trước. Tuy nhiên, mức giá này nhà vườn cũng còn có lời”.

Theo anh Lê Văn Trường, chủ Vựa mít Đăng Trường (xã Mỹ Lợi), giá mít Thái đang giảm mạnh. Cụ thể, mít Thái loại lớn có giá khoảng 10.000 đồng/kg, mít nhì khoảng 5.000 đồng/kg, còn mít loại nhỏ chỉ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Đối với mít ruột đỏ, giá thu mua vẫn cao hơn đáng kể. Mít loại A1 hiện có giá khoảng 32.000 đồng/kg; loại B dao động từ 28.000 - 29.000 đồng/kg. Chênh lệch giá giữa các loại không lớn, chỉ khoảng 2.000 đồng/kg.

Theo anh Trường, giá mít bắt đầu giảm mạnh hơn một tuần nay, trong bối cảnh bước vào mùa thu hoạch rộ. Dự kiến, thời gian thu hoạch rộ còn kéo dài khoảng 2 - 3 tháng. Với nguồn cung dồi dào như hiện nay, giá mít trong thời gian tới khó có khả năng phục hồi.

Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến giá mít là sức tiêu thụ của các kho thu mua, phục vụ xuất khẩu không còn mạnh như trước. Hiện các kho chỉ thu mua với số lượng nhất định trong ngày rồi tạm ngưng, khiến lượng mít tiêu thụ giảm so với trước.